SABON Romania a redeschis insula din Promenada Mall, în urma unui amplu proces de renovare

SABON Romania a redeschis, ieri, insula din Promenada Mall, în urma unui amplu proces de renovare. Oaza de relaxare şi răsfăţ din mallul situat în zona Pipera a Capitalei îşi va întâmpina oaspeţii într-un spaţiu mai aerisit şi mai ospitalier, sub sloganul "SABON, the home that enlivens heart and senses".

Pe rafturi pot fi regăsite produsele SABON, de la uleiurile de duş, scruburi şi loţiuni de corp, până la arome pentru casă, toate realizate cu ingrediente naturale de înaltă calitate.

Adina Tkacz, Marketing Manager Sabon Romania, subliniază: "Scopul acestei reamenajări a fost acela de a oferi clienţilor noştri o experienţă premium, un acces facil şi elegant la produsele SABON favorite. În curând, clienţii se vor putea bucura şi de celebra fântână a dorinţelor, o zonă interactivă cu apă curentă unde pot fi încercate produsele pentru baie şi ritualurile de îngrijire a pielii".

Cei aflaţi în căutarea unui cadou special vor descoperi la SABON arta ambalajelor create cu bun gust şi dragoste pentru frumos.

Clienţii fideli din clubul Royal Passport care au vizitat ieri locaţia reamenjată au avut parte de oferte speciale, surprize şi momente preţioase în compania produselor preferate.