Scăderi puternice ale acţiunilor băncilor, pe pieţele lumii

Acţiunile băncilor au scăzut şi ieri, pe pieţele internaţionale, continuând cursul descendent pe care s-au înscris la finele săptămânii trecute, după colapsul unor instituţii financiare din SUA - Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank.

În Europa, titlurile Deutsche Bank AG, cel mai mare grup bancar german, s-au depreciat cu 5,3%, la 9,91 euro la ora locală 14.14, cele ale rivalului mai mic Commerzbank AG - cu 11,9%, la 9,78 euro. Acţiunile BNP Paribas SA din Franţa au coborât cu 6,8%, la 56,15 euro la ora 14.28, cele ale Societe Generale SA - cu 6,8%, la 23,78 euro. Titlurile gigantului britanic HSBC Holdings Plc au scăzut cu 4,4%, la 566,30 pence la ora 13.44, cele ale Lloyds Banking Group Plc - cu 5%, la 47,30 pence.

Pe piaţa din Amsterdam, acţiunile ING Groep NV au consemnat un declin de 7,4%, la 11,52 euro la ora 14.30, iar pe cea din Viena, titlurile Raiffeisen Bank International AG - de 5,3%, la 14,52 euro.

La New York, acţiunile gigantului JPMorgan Chase & Co. s-au depreciat cu 0,9%, la 132,48 dolari la ora 10.45, cele ale Citigroup Inc. - cu 5,7%, la 45,63 dolari. Titlurile Bank of America Corp. au pierdut 3,2%, ajungând la 29,29 dolari la ora 10.46, cele ale Morgan Stanley - 0,9%, afişând un preţ de 89,26 dolari.

În Japonia, acţiunile grupului bancar Sumitomo Mitsui Financial Inc. au coborât cu 4,2%, la 5.669 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 3,5%, la 900 de yeni. În Australia, acţiunile National Australia Bank Ltd. au scăzut cu 1,6%, la 28,54 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 0,4%, la 95,12 dolari australieni.

• Fed vrea să reducă riscul de contagiune în urma prăbuşirii Silicon Valley Bank

Federal Reserve (Fed, banca centrală a SUA) a anunţat duminică un nou program de împrumuturi de urgenţă prin care urmăreşte să consolideze capacitatea sistemului bancar în contextul prăbuşirii Silicon Valley Bank (SVB), anunţă Financial Times, menţionând că programul va susţine băncile să acopere nevoile tuturor deponenţilor lor.

Programul, denumit Bank Term Funding Program (BTFP), are scadenţa până la un an, iar în cadrul său vor fi acceptate drept colateral, printre altele, titluri de stat, datorii emise de agenţiile guvernamentale şi titluri garantate ipotecar. Acestea vor fi evaluate la valoarea nominală, care în prezent este mai mare decât valoarea de piaţă pentru unele categorii de active achiziţionate de bănci înainte de creşterea dobânzilor.

Amintim că prăbuşirea SVB s-a produs în momentul în care deponenţii săi au devenit îngrijoraţi de valoarea portofoliului de obligaţiuni al băncii. Multe bănci sunt într-o situaţie similară, deţinând obligaţiuni care şi-au pierdut valoarea pe măsură ce Fed a crescut ratele dobânzilor.

Banca centrală a SUA a menţionat că este pregătită să facă faţă oricăror presiuni de lichiditate ce pot apărea.

• Joe Biden, preşedintele SUA: "Sistemul bancar american este solid"

Preşedintele SUA, Joe Biden, a dat ieri asigurări că americanii pot avea încredere că "sistemul bancar este solid", în urma prăbuşirii SVB, conform AFP.

"Depozitele voastre vor fi disponibile atunci când veţi avea nevoie de ele", s-a adresat poporului Joe Biden. Oficialul american a îndemnat Congresul să consolideze reglementarea sectorului bancar şi a promis că pentru pierderile SVB contribuabilii nu vor răspunde.

• Comisia Europeană monitorizează situaţia generată de colapsul SVB

Comisia Europeană monitorizează situaţia după colapsul Silicon Valley Bank, care are o prezenţă extrem de limitată în Uniunea Europeană, a anunţat ieri un purtător de cuvânt al Executivului comunitar, transmite Reuters.

"Am luat notă de reacţia decisivă şi rapidă a autorităţilor SUA. La nivelul UE, există o prezenţă extrem de limitată a Silicon Valley Bank în UE şi suntem în legătură cu autorităţile competente relevante", a precizat purtătorul de cuvânt, notează Agerpres.

Fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA (FDIC) a preluat vineri controlul SVB, după ce deponenţii, îngrijoraţi de situaţia financiară a băncii, s-au grăbit la ghişee ca să-şi retragă economiile. Această fugă la ghişeele Silicon Valley Bank a luat prin surprindere pieţele financiare şi a şters peste 100 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă a băncilor americane.

FDIC a anunţat că a transferat toate depozitele Silicon Valley Bank într-o bancă-punte nou creată, iar toţi cei care au depozite au acces la banii lor începând din 13 martie. Toţi clienţii SVB devin automat clienţii băncii-punte, care va desfăşura "activităţi bancare normale, inclusiv online", a informat FDIC.

• Şeful Eurogrup: "În Europa avem un cadru legislativ extrem de puternic privind reglementarea şi rezoluţia bancară"

Expunerea zonei euro la efectele negative ale colapsului Silicon Valley Bank este extrem de limitată, a afirmat ieri Paschal Donohoe, preşedintele Eurogroup (miniştrii de Finanţe din zona euro), într-un interviu acordat Bloomberg.

"În Europa, avem un cadru legislativ extrem de puternic privind reglementarea şi rezoluţia bancară. Dar orice evoluţii din sectorul bancar, cum sunt acestea, ridică întrebări", a declarat Donohoe, adăugând că Executivul comunitar şi Banca Centrală Europeană (BCE) monitorizează evoluţiile.

Donohoe a mai spus: "Dintr-o perspectivă europeană, suntem foarte bine poziţionaţi, am făcut în ultimul deceniu modificări în cadrul legislativ privind reglementarea. Putem monitoriza şi răspunde rapid evoluţiilor, dacă va fi necesar. Nu am avut niciodată motive să ne complacem, ştim cât de rapid se pot schimba lucrurile şi de aceea vom face o actualizare a situaţiei din acest moment, dar sunt încrezător că avem capacitatea de a gestiona acest tip de riscuri".

În Germania, autoritatea de supraveghere bancară (Bafin) a asigurat că falimentul SVB "nu reprezintă o ameninţare pentru stabilitatea financiară" a ţării, iar în Franţa, ministrul de Finanţe, Bruno le Maire, a declarat că nu observă "riscuri de contagiune" pentru instituţiile bancare din ţară.

• HSBC a cumpărat filiala britanică a SVB

Banca britanică HSBC Holdings a cumpărat filiala britanică a Silicon Valley Bank (SVB), după colapsul acesteia, săptămâna trecută, printr-un plan de salvare privat facilitat de Guvernul Marii Britanii şi Banca Angliei, a anunţat, ieri, Executivul britanic, citat de agenţia EFE.

"Vânzarea privată" va fi realizată fără să fie implicaţi contribuabilii britanici în această salvare, a precizat ministrul Economiei, Jeremy Hunt.

"Dimineaţa aceasta, Guvernul şi Banca Angliei au facilitat o vânzare privată a Silicon Valley Bank UK către HSBC. Depozitele vor fi protejate, fără sprijinul contribuabililor", a spus Hunt, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, notează Agerpres.

"Am spus că ne vom îngriji de sectorul nostru tehnologic şi am acţionat cu urgenţă pentru a respecta această promisiune", a adăugat Hunt.

Într-un comunicat remis Bursei din Hong Kong, unde este listată, HSBC, cea mai mare bancă din Europa, care operează în principal pe piaţa asiatică, estimează la circa 1,4 miliarde de lire sterline (1,694 miliarde de dolari, 1,581 miliarde de euro) capitalul tangibil al filialei britanice a SVB.

Clienţii persoane fizice şi companiile care au depozite la SVB UK vor putea avea acces la ele în mod normal, a subliniat Executivul.

Banca Angliei a anunţat că a luat decizia de vânzare a Silicon Valley Bank UK Ltd. pentru stabilizarea acesteia, "asigurând continuitatea serviciilor bancare, minimizând întreruperile în sectorul tehnologic al Regatului Unit şi sprijinind încrederea în sistemul financiar". Instituţia a adăugat: "Banii tuturor celor care au depozite la SVBUK sunt în siguranţă şi protejaţi ca urmare a acestei tranzacţii. Operaţiunile SVBUK vor continua în mod normal şi clienţii nu vor observa vreo modificare".

Amintim că SVB a anunţat miercurea trecută că este în căutarea unei majorări de capital pentru a face faţă dificultăţilor financiare, care au făcut-o să renunţe la investiţii în valoare de circa 21 miliarde de dolari.

• FMI monitorizează implicaţiile colapsului SVB

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat că monitorizează potenţialele implicaţii la adresa stabilităţii financiare ale colapsului Silicon Valley Bank, dar este încrezător că autorităţile de la Washington adoptă măsurile adecvate, transmite Reuters.

"Monitorizăm cu atenţie evoluţiile şi potenţialele implicaţii la adresa stabilităţii financiare şi avem încredere deplină că autorităţile din SUA iau măsurile adecvate pentru rezolvarea situaţiei", a declarat duminică un purtător de cuvânt al FMI, pentru Reuters.

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a informat că lucrează îndeaproape cu organismele de reglementare din domeniul bancar pentru a răspunde la colapsul Silicon Valley Bank şi a-i proteja pe deponenţi, dar a precizat totuşi că nu este avută în vedere o salvare a băncii printr-o injecţie de fonduri publice, transmite AFP.

"Vrem să ne asigurăm că problemele care există la o bancă nu se răspândesc la altele care sunt sănătoase", a spus ministrul american al Finanţelor într-un interviu pentru postul de televiziune CBS. Yellen a adăugat că a lucrat împreună cu organismele de reglementare "ca să pună la punct politici adecvate care să răspundă la situaţia provocată de cel mai mare colaps al unei bănci de după criza financiară din 2008", dar nu a dorit să ofere noi detalii.

FDIC va proteja depozitele de până la 250.000 de dolari, însă cele peste această sumă, care reprezintă 85% din conturile SVB, sunt în pericol. Întrebată dacă deponenţii îşi vor primi înapoi toţi banii, Yellen a refuzat să facă comentarii cu privire la detalii. "Suntem foarte conştienţi de problemele pe care le au deponenţii. Mulţi dintre ei sunt firme mici, care au angajaţi în întreaga ţară. Desigur acesta este un motiv de îngrijorare", a spus Janet Yellen.

Întrebată dacă guvernul american ar lua în considerare o preluare a SVB de către o bancă străină, Yellen a răspuns: "Aceasta este o decizie pentru FDIC, atunci când va decide care este cea mai bună soluţie pentru acest caz. Şi sunt sigură că au în vedere o gamă largă de opţiuni disponibile. Printre acestea se numără şi achiziţiile", a declarat Janet Yellen.

• Autorităţile din SUA închid Signature Bank

Signature Bank, bancă din New York, a fost închisă duminică de autorităţile de reglementare, dar Trezoreria SUA şi alte autorităţi de pe piaţa financiară au dat asigurări că toţi deponenţii îşi vor primi banii integral, iar contribuabilii nu vor suporta vreo pierdere.

Autorităţile din New York au numit FDIC drept administrator judiciar pentru activele băncii.

La data de 8 martie, Signature Bank a raportat solduri de depozite în valoare totală de 89,17 miliarde de dolari şi avea active de aproximativ 110,36 miliarde de major pentru industria cripto, după Silvergate Capital, care a decis săptămâna trecută să îşi închidă operaţiunile şi să-şi lichideze banca.