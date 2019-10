• Demisa Mezei merge azi la DNA în procesul deschis împotriva demisului Cuc, despre care spune că i-a cerut să ţină la sol avioanele cu senatori din ziua moţiunii, în timp ce, vineri, demisa Dăncilă a trimis corpul de control la Tarom şi Ministerul Transporturilor

Scandalul care are loc de aproape o săptămână la Tarom a ajuns la Direcţia Naţională Anticoruţie (DNA), care s-a auto-sesizat după ce au apărut informaţii potrivit cărora ministrul demis Răzvan Cuc i-a spus fostului director general al companiei aeriene Mădălina Mezei să ţină la sol avioanele care trebuia să îi aducă pe senatori în ţară în ziua moţiunii.

Mădălina Mezei urmează să meargă, astăzi, la DNA, în calitate de martor în acest dosar. După ce, marţea trecută, a fost demisă din fruntea societăţii de stat, domnia sa a făcut, vineri, o serie de declaraţii pe subiect, în cadrul unei conferinţe de presă. Acestea au fost urmate de declaraţii ale lui Cuc.

Tot vineri, premierul demis Viorica Dăncilă a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Minis­terul Transporturilor şi la Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române Tarom SA, "în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media".

Acţiunea de control a vizat activitatea din acest an, având ca obiective verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanţă corporativă la nivelul Tarom privind operarea aeronavelor din flota companiei, precum şi a modului de îndeplinire, de către Ministerul Transporturilor, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar la Tarom. "În cazul în care instituţiile abilitate vor constata încălcarea legii, cei vinovaţi trebuie sancţionaţi", a declarat Viorica Dăncilă, precizând: "Pe mine mă interesează adevărul, mă interesează lucrurile reale pentru a lua măsuri şi vă garantez că în momentul în care am să am această dovadă a unei greşeli din partea unuia sau altuia voi fi ne­iertătoa­re în a lua măsuri".

Scandalul dintre Tarom şi Ministerul Transporturilor a izbucnit după ce, miercuri, premierul desemnat Ludovic Orban a spus, citând surse din cadrul companiei, că şeful Tarom a fost demis deoarece a refuzat să ţină la sol aeronavele în ziua moţiunii de cenzură, în acea zi peste 20 de parlamentari urmând să vină din afara ţării.

Ulterior, Mădălina Mezei a confirmat această informaţie, subliniind că i-a spus ministrului că o astfel de decizie ar reprezenta un abuz.

• Mezei: "Domnul ministru m-a rugat să identific senatorii şi deputaţii aflaţi la bord"

Răzvan Cuc i-a solicitat Mădălinei Mezei să identifice senatorii şi deputaţii aflaţi la bordul aeronavelor care urmau să vină în ţară în ziua moţiunii de cenzură, după cum a declarat fosta şefă a Tarom.

"În 20 iunie mi-am început mandatul de director general al Tarom la solicitarea ministrului Răzvan Cuc. M-a chemat să discutăm şi m-a rugat să rămân pentru a prelua poziţia de director general Tarom în vederea eficientizării după un plan coerent care să permită o strategie de finanţare pentru un ajutor de stat. Domnul Cuc mi-a spus că vrea să salveze Taromul şi că se bazează pe mine", a afirmat Mezei, vineri, explicând: "Domnul ministru m-a chemat la dumnealui în birou ca să îmi spună că trebuie să anulăm nişte curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor la moţiune. I-am spus că este imposibil pentru că noi nu suntem nişte patroni de sclavi, că suntem o companie de oameni liberi, iar aceşti piloţi, indiferent de ce aş fi putut să le spun eu, nu ar fi făcut niciodată aşa ceva. Şi, evident, eu nu aş fi putut să cer aşa ceva subordonaţilor companiei".

Iniţial, era vorba despre cinci zboruri - Timişoara (două curse), Baia Mare, Oradea, Satu Mare. M-a rugat domnul ministru să identific senatorii şi deputaţii aflaţi la bord, i-am arătat, apoi a spus că mă contactează a doua zi. Am fost puternic afectată emoţional în acea seară şi m-am gândit ce pot să fac.

A doua zi, domnul ministru m-a chemat şi mi-a zis că trebuie să anulăm una dintre curse. Eu i-am spus că, din păcate, nu stă în puterea mea. Direcţia de Zbor este condusă de domnul Susanu, care este postholder, şi nu am nicio autoritate asupra lor. M-a întrebat dacă nu pot să îl opresc tehnic şi i-am răspuns că eu am venit să restructurez compania. Cum aş putea eu, managerul general, să îi spun directorului tehnic să saboteze propria operare? Când am refuzat, dumnealui a încercat să găsească alte soluţii.

Am contactat serviciul de planificare a zborurilor aeronavelor, m-am asigurat că nu sunt întârzieri pe cursele de Baia Mare şi Satu Mare. Am sunat directorul tehnic şi comandantul cursei, pe care am încercat să-i previn că, dacă acţionează în sensul ăsta va răspunde".

Răzvan Cuc nu are nicio competenţă în gestionarea sectorului aviatic, iar singura lui legătură cu aeronavele era atunci când le număra pe cer, la Giurgiu, a mai spus fostul director general al Tarom, adăugând: "Când invocă lipsa profesionalismului meu, domnul Cuc să compare CV-ul lui cu al meu şi, în momentul acela, să vorbească". Mezei a mai precizat că îl va da în judecată pe Cuc pentru faptul că i-a cerut să ţină la sol aeronavele: "Voi merge în instanţă să caut nu atât dreptatea mea, cât a companiei. Am venit şi am promis oamenilor care s-au uitat în ochii mei şi s-au întrebat de ce să creadă în mine şi eu le-am spus că creadă în mine că sunt din companie şi am venit cu mandat pentru companie. Iar soluţia noastră de acum este ultima pentru companie. Şi m-am angajat că le vom reda demnitatea. Însă, din păcate, mandatul meu a fost curmat într-o noapte şi, ca atare, planul Tarom nu ştiu unde vom merge".

Ceea ce a făcut ministrul demis de resort este abuz în serviciu, consideră Mădălina Mezei, subliniind: "A încercat să mă jignească şi să desconsidere cariera mea de 22 de ani. Am muncit pentru această carieră, nu am cerut nici poziţie, nici funcţie, am fost rugată să vin. Dacă dumnealui avea alte intenţii decât cele de restructurare a companiei, trebuia să-şi dea seama că nu sunt persoana cu care să-şi facă alte jocuri. (...) Lucrez de 22 de ani în aviaţie şi nu am văzut zboruri întârziate la comandă politică. L-aş ruga (n.r. pe Răzvan Cuc) să vină la o abordare faţă în faţă cu mine, să se uite în ochii mei".

Marţi seara, domnia sa a fost informată de preşedintele Consiliului de Administraţie că i-a fost analizată activitatea şi s-a hotărât în unanimitate că va fi destituită.

Mădălina Mezei a întârziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier şi nu a prezentat nicio informare cu privire la procesul de reducere a numărului total de posturi din companie, au motivat reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Tarom, într-un comunicat de presă. Conform sursei citate, o altă deficienţă constatată de CA a reprezentat-o lipsa oricărei informări cu privire la procesul de reducere a numărului total de posturi din companie.

• Cuc: "Mezei dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi este aservită unor grupuri de interese"

Mădălina Mezei dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi este aservită unor grupuri de interese, este de părere Răzvan Cuc. Acesta a susţinut, vineri, că fostul şef al Tarom "se încurcă în minciuni", concluzia sa fiind că decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai bună, astfel fiind scoasă compania "din ghearele influenţei PNL": "Tot acest joc în care a intrat acum doamna Mezei nu poate aduce decât un prejudiciu de imagine Tarom şi degringoladă printre angajaţii companiei, deşi în ieşirile publice susţine că nu şi-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am văzut în aceste patru luni: incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită anumitor grupuri de interese. În toată această perioadă am preferat să-mi iau informaţiile de la alte persoa­ne din companie pentru a fi informaţi cu acurateţe foarte mare. Doamna se încurcă în propriile minciuni - a zis prima dată că este vorba despre anulări de curse, apoi de reţineri la sol, că este vorba de patru sau de cinci aeronave".

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat, vineri, în timpul unei conferinţe de presă, că fostul director general al Tarom Mădălina Mezei, i-a spus că a fost contactată de o persoană de la Serviciul Român de Informaţii (SRI), care i-a vorbit despre posibilitatea ca unele avioane, care transportă parlamentari, să fie reţinute la sol înainte de moţiunea de cenzură. Cuc a mai spus că a întrebat-o pe Mezei câţi parlamentari vin, pentru a se asigura că "totul este în regulă".

Răzvan Cuc a negat afirmaţiile lui Mezei, precizând: "Nu i-am cerut să ţină niciun avion la sol. (...) Nu am contactat pe nimeni de la SRI. Doamna Mezei a venit cu tot felul de poveşti, mi-a spus că a fost contactată de cineva de la SRI, care i-a spus de nişte aeronave ţinute la sol. I-am spus că nu ştiu şi nu mă interesează. Eu, la rândul meu, am un contact instituţional cu SRI. Dacă există o asemenea informaţie, sunt convins că, în primul rînd, m-ar fi înştiinţat pe mine. I-am cerut doamnei Mezei să-mi prezinte numele persoanei de la SRI care a sunat-o să-i spună de aceste curse. Dânsa nu mi-a mai răspuns la niciun mesaj. Era foarte important să vedem dacă cineva încerca să se petreacă asta înaintea moţiunii. O să cer şi eu o situaţie de la Tarom, să văd câţi parlamentari au zburat în acea dimineaţă. (...) Eu am văzut că toate cursele au venit la timp. (...) Am întrebat-o, într-adevăr, pe doamna Mezei (...) câţi parlamentari zboară, dacă totul este în regulă".

Cuc a scris, joi seara, pe Facebook, că Mădălina Mezei ar fi trebuit să facă restructurarea Tarom, nu să încerce să facă anumite jocuri în favoarea unor grupuri din companie: "Dacă cineva i-ar fi cerut aşa ceva, ar fi trebuit să iasă public atunci şi să spună lucrurilor pe nume. Or, doamna a aşteptat până acum momentul oportun pentru ea, crezând că va deveni o victimă a cuiva şi va reuşi să rămână în funcţie cu sprijinul ştiut numai de ea. Trebuie să ştie că în funcţie nu o ţine decât munca, nu jocurile de culise". Ministrul demis a continuat: "Cred că (n.r. Mădălina Mezei) nu a înţeles ceva din funcţia pe care a deţinut-o. Funcţia de director general al Tarom nu se compară cu cea de şef de reprezentanţă de la Bruxelles, unde făcea rezervări de bilete sau protocol pentru prietenii care veneau în vizită. Aici trebuie luate decizii manageriale în interesul companiei, nu să stai şi să aştepţi după un «ok» care vine din partea apropiaţilor. În consecinţă, doamna Mezei, întoarceţi-vă acolo unde ştiţi cel mai bine activitatea: la ticketing şi protocol!"

Mădălina Mezei a fost reprezentant Tarom la Bruxelles din aprilie 2009 şi până la numirea sa la conducerea companiei, una dintre responsabilităţi fiind planificarea şi organizarea strategiei de piaţă şi dezvoltare în regiune.

Tarom îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi este membru al Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania operează peste 50 de destinaţii proprii şi destinaţii deservite de partenerii code share.

Societatea de stat deţine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcătuită din 23 de aeronave, şi este membru al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), din 1993.