Secretul lui Polichinelle, adaptat la conductele Nord Stream: au fost americanii

Despre exploziile care au distrus conductele Nord Stream, prin care gazul rusesc ieftin era adus în Germania plecând apoi spre Europa de Vest şi anchetele care urmau să facă lumină în acest caz nu s-a mai auzit de multă vreme ceva nou.

Prin octombrie, investigatorii suedezi arătau că primele indicii legate de exploziile care distruseseră conductele din Marea Baltică duceau spre un sabotaj.

Cine, cum, de ce? n-au mai explicat între timp investigatorii, dar o face acum un celebru jurnalist de investigaţii - Seymour Hersh -, care dezvăluie secretul lui Polichinelle. Cum cei mai mulţi intuiau deja, distrugerile au fost comandate de SUA şi executate de scafandrii marinei americane.

Hersh are antecendente celebre privind anchetele explozive, şi-a câştigat pentru prima dată recunoaşterea în 1969 pentru că a dezvăluit masacrele din My Lai şi muşamalizarea lor în timpul războiului din Vietnam, primind în 1970 Premiul Pulitzer. În acel an Hersh a acoperit şi scandalul Watergate pentru The New York Times şi a dezvăluit bombardamentul clandestin al Cambodgiei. În 2004, el a raportat despre maltratarea de către armata americană a deţinuţilor din închisoarea Abu Ghraib. Hersh a acuzat administraţia Obama că a minţit cu privire la evenimentele din jurul morţii lui Osama bin Laden şi a contestat afirmaţia că regimul Assad a folosit arme chimice asupra civililor în războiul civil sirian. Ambele afirmaţii au stârnit controverse, potrivit Wikipedia.

Hersh afirmă că, în iunie anul trecut, scafandrii US Navy, care operau sub acoperirea unui mijloc larg mediatizat exerciţiul de vară NATO cunoscut sub numele de BALTOPS 22, au plantat explozivii declanşaţi de la distanţă, care, trei luni mai târziu, au distrus trei dintre cele patru conducte Nord Stream, potrivit unor surse consultate de acesta.

Două dintre conducte, care erau cunoscute în mod colectiv sub numele de Nord Stream 1, furnizau Germaniei şi unei mari părţi a Europei de Vest gaz natural rusesc ieftin de mai bine de un deceniu. O a doua pereche de conducte, numită Nord Stream 2, fusese construită, dar nu erau încă operaţionale. Administraţia Biden a văzut conductele ca pe un vehicul pentru Vladimir Puţin pentru a folosi gazele naturale pentru ambiţiile sale politice şi teritoriale, iar continuarea am văzut-o.

De menţionat că autorităţile americane neagă în acest moment implicarea SUA. Solicitată pentru declaraţii, Adrienne Watson, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a spus într-un e-mail că ancheta jurnalistică reprezintă "o ficţiune falsă şi completă", iar Tammy Thorp, purtător de cuvânt al CIA, a subliniat că "această afirmaţie este complet şi cu totul falsă".

Hersh oferă detalii importante privind participanţii la misiune. E vorba de absolvenţii şcolii de scufundări şi operaţiuni de salvare a centrului US Navy din Panama City. Scafandrii erau angajaţi ai Marinei SUA şi nu membri ai Comandamentului pentru Operaţiuni Speciale din America, ale căror operaţiuni speciale trebuie raportate Congresului şi informate în prealabil conducerile Senatului şi Camerei.

În acest fel, administraţia Biden a făcut tot posibilul pentru a evita scurgerile de informaţii, planificarea operaţiunii având loc la sfârşitul anului 2021 şi în primele luni ale lui 2022.

Hersh afirmă că Washinghtonul se temea că atât timp cât Europa rămânea dependentă de conductele pentru gaze naturale ieftine, ţări precum Germania vor fi reticente să furnizeze Ucrainei banii şi armele de care avea nevoie pentru a învinge Rusia.

Iniţial, Marina a propus folosirea unui submarin nou comandat pentru a ataca direct conducta. Forţele aeriene au discutat despre aruncarea de bombe cu siguranţe întârziate care ar putea fi declanşate de la distanţă. CIA a susţinut că orice ar fi făcut, va trebui să fie ascuns. În final s-a elaborat un plan pentru o operaţiune care să folosească scafandri pentru a declanşa o explozie de-a lungul conductei.

Se mai făcuse ceva asemănător în 1971, când comunitatea de informaţii americane a aflat din surse încă nedezvăluite că două unităţi importante ale Marinei Ruse comunicau printr-un cablu submarin îngropat în Marea Ohotsk, pe coasta Orientului Îndepărtat a Rusiei. Folosindu-se tot scafandrii Marinei, submarine modificate şi un vehicul de salvare de adâncime s-a reuşit, după multe încercări şi erori, localizarea cablului rusesc. Scafandrii au plantat pe cablu un dispozitiv de ascultare sofisticat care a interceptat cu succes traficul rusesc.

Pe 7 februarie, cu mai puţin de trei săptămâni înainte de aparent inevitabila invazie rusă a Ucrainei, Biden s-a întâlnit în biroul său de la Casa Albă cu cancelarul german Olaf Scholz, care, după o oarecare ezitare, era acum ferm în echipa americană, spune Hersh. La conferinţa de presă care a urmat, Biden a spus sfidător: "Dacă Rusia invadează... nu va mai există un Nord Stream 2.Îi vom pune capăt."

Planul de a arunca în aer Nord Stream 1 şi 2 a fost brusc retrogradat de la o operaţiune ascunsă care impunea informarea Congresului la una care a fost considerată o operaţiune de informaţii foarte clasificată cu sprijin militar american. Iar în acest caz nu mai există o cerinţă legală de a raporta operaţiunea Congresului.

• Cum a fost executată operaţiunea

Norvegia a fost considerată locul perfect pentru a demara acţiunea, în ultimii ani de criză Est-Vest armata americană extinzându-şi foarte mult prezenţa în ţara a cărei graniţă de vest se întinde pe 1.400 de mile de-a lungul Oceanului Atlantic de Nord şi se îmbină deasupra Cercului Arctic cu Rusia.

Investiţiile americane includeau şi un radar cu deschidere avansată în nord, care a fost capabil să pătrundă adânc în teritoriul rusesc în care comunitatea de informaţii americane a pierdut accesul la o serie de site-uri de ascultare pe distanţa lungă din China. În plus, o bază de submarine americane recent renovată, care a fost în construcţie de ani de zile, devenise operaţională şi mai multe submarine americane puteau să lucreze îndeaproape cu colegii lor norvegieni.

Să nu uităm de comandantul suprem al NATO, Jens Stoltenberg, care a servit ca prim-ministru al Norvegiei timp de opt ani, înainte de a se muta la înaltul său post NATO, cu sprijinul american, în 2014.

Marina norvegiană a găsit rapid locul potrivit, spune Hersh, în apele puţin adânci ale Mării Baltice, la câteva mile de insula Bornholm din Danemarca.

Conductele se aflau acolo la o milă una de cealaltă, de-a lungul unui fund al mării care avea doar 260 de picioare adâncime. Bornholm avea şi avantajul că nu existau curenţi majori care ar fi îngreunat sarcina de scufundare.

În acest moment, grupul de scufundări din Panama City a intrat în joc.

Marina rusă era însă cunoscută că posedă tehnologie de supraveghere capabilă să detecteze şi să declanşeze mine subacvatice. Dispozitivele explozive americane trebuia să fie camuflate într-un mod care să le facă să pară sistemului rus ca parte a fundalului natural - ceva ce necesita adaptarea la salinitatea specifică a apei. Norvegienii au avut o soluţie.

În fiecare iunie, în ultimii 21 de ani, flota a şasea americană, a cărei navă amiral are sediul în Gaeta, Italia, la sud de Roma, a sponsorizat un exerciţiu important NATO în Marea Baltică, care a implicat zeci de nave aliate din întreaga regiune. Actualul exerciţiu, desfăşurat în iunie, ar fi cunoscut sub numele de Baltic Operations 22 sau BALTOPS 22.

Norvegienii au spus că aceasta ar fi acoperirea ideală pentru plantarea minelor. A fost atât un exerciţiu util, cât şi o acoperire ingenioasă pentru plantarea explozibililor pe conducte.

Pe 26 septembrie 2022, un avion de supraveghere P8 al Marinei Norvegiene a efectuat un zbor aparent de rutină şi a aruncat o geamandură sonar.

Semnalul s-a răspândit sub apă, iniţial către Nord Stream 2 şi apoi către Nord Stream 1. Câteva ore mai târziu, explozivii de mare putere au fost declanşaţi şi trei dintre cele patru conducte au fost scoase din funcţiune. În câteva minute, bule de gaz metan care au rămas în conductele închise au putut fi văzute răspândindu-se pe suprafaţa apei şi lumea a aflat că ceva ireversibil a avut loc.

Imediat după bombardamentul conductei, presa americană a tratat-o ca pe un mister nerezolvat. Rusia a fost citată în mod repetat ca un probabil vinovat, pe baza unor scurgeri de informaţii calculate de la Casă Albă - dar fără a stabili vreodată un motiv clar pentru un astfel de act de autosabotaj, dincolo de simpla răzbunare.

Niciun ziar american important nu a săpat în ameninţările anterioare la adresa conductelor făcute de Biden şi subsecretarul de stat Nuland.

Întrebat, la o conferinţă de presă în septembrie anul trecut, despre consecinţele agravării crizei energetice din Europa de Vest, secretarul de stat Blinken a descris momentul ca fiind unul potenţial bun. "Este o oportunitate extraordinară de a elimina odată pentru totdeauna dependenţa de energia rusă şi, astfel, de a înlătura lui Vladimir Putin armonizarea energiei ca mijloc de promovare a planurilor sale imperiale. Acest lucru este foarte semnificativ şi oferă o oportunitate strategică extraordinară pentru anii următori".

Ce mai poate fi spus în final? Norvegia, dincolo de subordonarea pe linie de NATO, avea interesul să îşi vândă propriile gaze mai bine, iar distrugerea conductelor NS îi pică bine. Iar Germania, după distrugerea conductelor şi cu o nouă dependenţă creată (de gazele lichefiate americane), a devenit tot mai puţin reticentă în a trimite armament greu Ucrainei, totul culminând recent cu tancurile Leopard.