"Sentimentul băncilor este majoritar pozitiv"

Reporter: Cum a fost afectat sistemul bancar de pandemia de Covid-19?

Roxana Hidan: Sectorul financiar a întâmpinat această criză sanitară dintr-o poziţie mult mai stabilă faţă de situaţia deceniului trecut şi a fost unul dintre cele mai adaptabile, prin modul în care a răspuns situaţiei generale. Din punct de vedere operaţional şi de deservire a clienţilor locali, sistemul bancar a gestionat serios şi la timp situaţia şi chiar dacă a fost un salt digital major, s-a trecut relativ fluid de la contactul direct offline la relaţia aproape exclusiv online. Cel mai important lucru de făcut a fost protejarea pieţei şi a clientului, abordare care a avut loc într-un mod concertat, prin implementarea moratoriului Guvernului şi a soluţiilor proprii, creditarea prin programele cu garanţii acordate de stat şi prin resurse interne, precum şi prin lansarea constantă de soluţii de asistenţă pentru clienţi. Anul 2020 a fost cel în care s-au remodelat relaţii comerciale, s-au reaşezat sectoarele economice, au fost dezvoltate noi canale de comunicare şi o întreagă infrastructură operaţională.

Reporter: Cu ce sentiment a început anul piaţa bancară?

Roxana Hidan: Sentimentul este majoritar pozitiv. Pornim de la una dintre cele mai mici scăderi economice din UE în 2020, în timp ce pentru anul acesta este prognozată o creştere de circa 5%.

Sectorul bancar a susţinut povara financiară a clienţilor cu credite, iar partea pozitivă este că aceştia au acum, în prinicipiu, o situaţie financiară stabilă. În plus, piaţa înţelege diferenţa dintre această criză medicală şi cea economică din 2008, campania de vaccinare avansează, iar gradul de încredere al populaţiei şi al oamenilor de afaceri creşte.

Reporter: Care sunt perspectivele pentru 2021?

Roxana Hidan: Avem toate premisele de revenire în 2021.

Pornim de la o situaţie mult mai stabilă, încrederea în economie revine şi, din punct de vedere al situaţiei financiare a populaţiei, vedem destul de puţin interes pentru noul moratoriu de amânare a ratelor. Sectorul bancar poate asigura finanţarea pentru creştere a economiei locale, iar interesul antreprenorilor şi companiilor pentru creditare este din ce mai mare. În funcţie de evoluţia inflaţiei, dacă ratele dobânzilor se vor menţine, atunci putem previziona o dinamică bună a creditării. Şi sectorul investiţiilor guvernamentale în infrastructură va putea juca un rol important în acest context al revenirii, având în vedere că anul trecut a funcţionat optim şi a avut creştere.

Reporter: Care sunt efectele pandemiei asupra activităţii desfăşurate de bancă?

Roxana Hidan: Ne-am pus această întrebare la finalul primului trimestru din 2020. La acel moment, am hotărât să continuăm implementarea strategiei organice de dezvoltare Apollo, să derulăm investiţiile şi proiectele planificate, în timp ce am alocat provizioane substanţiale pentru a reduce riscul pandemiei.

Am ales să urmărim rezultatele pe termen lung, care ne vor da posibilitatea consolidării şi atingerii obiectivului de 5% cotă de piaţă în anul 2024 şi am continuat extinderea reţelei fizice, am introdus noi instrumente bancare şi am crescut interacţiunea digitală cu clienţii. Sigur, pandemia a schimbat modul de lucru, relaţiile comerciale, a introdus noi riscuri, dar în acelaşi timp ne-a determinat să ne adaptăm, să inovăm, pentru a putea susţine clienţii locali.

Reporter: Câte cereri de amânare a ratelor bancare aţi aprobat până acum?

Roxana Hidan: OTP Bank România a operat peste 25.000 de soluţii de amânare a ratelor pentru sprijinirea clienţilor persoane fizice sau companii. Cele mai multe astfel de soluţii (aproximativ 15.500) au fost oferite clienţilor persoane fizice în programul general de amânare a ratelor iniţiat de bancă la debutul perioadei de lock-down. Ulterior, după introducerea cadrului de reglementare a soluţiilor moratorii, OTP Bank România a aprobat aproximativ 10.000 de cereri de amânare a ratelor primite din partea clienţilor, dintre care 95% au avut la bază prevederile moratoriului legislativ, restul beneficiind de programul moratoriu non-legislativ propus de bancă.

Reporter: Cum a evoluat cererea pe segmentul de creditare? Dar solicitările de depozite?

Roxana Hidan: Nevoia de creditare în piaţă a rămas şi continuă să existe, în timp ce orientarea către constituirea de rezerve a revenit în preocupările clienţilor.

Am reuşit să le oferim soluţii de finanţare menite să îi ajute în toată această perioadă, având în vedere oferta de creditare diversificată, fie pentru susţinerea activităţii curente, fie chiar şi pentru dezvoltarea afacerilor, în tot acest context pandemic. În mod cert, am fost nevoiţi să analizăm fiecare solicitare cu aplicarea principiului prudenţialităţii bancare, să analizăm cu atenţie sporită capacitatea de rambursare a clienţilor, însă printr-o consultanţă şi analiză de specialitate, am finanţat clienţi bancabili şi am înţeles că, deşi traversăm această criză economică, trebuie să fim alături de clienţii noştri şi să le oferim acestora acces la finanţare. Dincolo de oferta proprie, în 2020 am participat şi în calitate de finanţator partener la programele garantate de stat, cu un real impact în iniţiativa privată, în special prin Programul IMM Invest România, am susţinut agricultura locală prin produse speciale - prefinanţarea subvenţiei Dublu APIA SAPS, ne-am implicat în programul de granturi OUG 130/2020. Rezultatul a fost o creştere de 15% a portofoliului de credite pentru segmentul de clienţi IMM & Micro.

În plus, aşteptăm cu interes repornirea Programului IMM INVEST şi lansarea Subprogramului AGRO IMM INVEST, având în vedere succesul pe care l-am înregistrat în cadrul acestui Program.

În ceea ce priveşte creditele acordate persoanelor fizice în 2020, începutul foarte bun de an a fost urmat de o cvasi-îngheţare a cererilor, mai ales în prima parte a stării de urgenţă. Începând cu luna mai, am depus eforturi substanţiale pentru a fi alături de clienţii noştri, volumele creditelor acordate înregistrând o creştere accelerată, atingând, spre sfârşitul anului, nivelurile înregistrate în anul anterior.

În privinţa economisirii, în 2020 am continuat să promovăm un comportament financiar responsabil în rândul persoanelor pe care le deservim şi am observat o reală orientare a consumatorilor în această direcţie, pe măsură ce numărul de clienţi care au decis să înceapă un plan regulat de economisire a crescut. Pe lângă produsele clasice de economisire, clienţii apelează din ce în ce mai des la Roboţii de Economii, programul nostru de economisire automată cu investiţii directe în fonduri de investiţii, sumele subscrise şi economisite prin acest instrument crescând cu 136% în 2020.

Reporter: În ce proporţie creditele acordate în 2020 sunt prin programul IMM Invest?

Roxana Hidan: Încă de la momentul lansării Programului IMM INVEST România şi a semnării Convenţiei specifice cu FNGCIMM, am reuşit să implementăm rapid primele credite în cadrul acestui Program şi, totodată, am reuşit epuizarea rapidă a primei tranşe a plafonului alocat. Mai mult, în 2020, am obţinut suplimentarea plafonului, dovada faptului că am acţionat rapid şi am reuşit să le oferim clienţilor soluţii de finanţare menite să îi ajute în această perioadă dificilă, prin accesarea unor fonduri cu garanţii emise de Stat şi cu comisioane şi dobândă subvenţionată. Aproximativ 40% este procentul de credite IMM Invest acordate în 2020 clienţilor IMM & Micro din total credite acordate de Bancă pentru acelaşi segment de clienţi.

Reporter: Cât de mult a contribuit programul Noua Casă la creşterea segmentului de creditare?

Roxana Hidan: În anul anterior, contribuţia programului Noua Casă la creşterea segmentului creditelor ipotecare a fost mai redusă. Acest lucru se datorează faptului că, pe de o parte, din punct de vedere al costurilor, creditele ipotecare standard s-au apropiat foarte mult de creditele Noua Casă şi, astfel, mulţi clienţi s-au îndreptat către soluţiile standard de creditare din oferta băncii, iar, pe de altă parte, "îngheţării" programului o bună parte din an, ca urmare a modificărilor legislative, perioadă în care nu s-au putut iniţia solicitări noi de garantare.

Reporter: Cum au evoluat dobânzile în ultimul an?

Roxana Hidan: Două repere sunt extrem de importante în analiza evoluţiei dobânzilor. Primul este faptul că Banca Naţională a înjumătăţit dobânda de referinţă prin patru ajustări consecutive pe durata anului 2020 şi la începutul lui 2021, ceea ce reduce probabilitatea unei noi reduceri a dobânzii în perioada următoare, iar al doilea este evoluţia ratei inflaţiei.

În prezent, sectorul bancar are un grad bun de lichiditate, poate susţine cererea de creditare şi dezvoltare a economiei locale, iar pe termen mediu ratele dobânzilor la credite vor urma tendinţa ratelor plătite pentru depozite.

Reporter: Cât de repede v-aţi adaptat la procesul de digitalizare forţată?

Roxana Hidan: Procesul de digitalizare nu a fost neapărat forţat, cât mai degrabă accelerat, având în vedere că OTP Bank a demarat aceste activităţi în anii anteriori. 2020 a fost o perioadă intensă din această perspectivă, cu roll-out-uri de servicii şi produse în fiecare lună. A fost un efort de echipă, susţinut de investiţii pe măsură, prin care am reuşit în doar câteva luni să lansăm noile versiuni OTPdirekt şi SmartBank, chatbot-ul Octavian, asistentul digital al clienţilor, care a avut un rol important în procesul de suspendare a ratelor, Mobile Payments pentru Android si iOS şi să implementăm o nouă procedură de onboarding online, pentru ca noii clienţi persoane fizice să poată deschide complet digital un cont nou la OTP Bank.

Continuăm pe această direcţie şi în 2021, prin lansarea OTP POSibil, aplicaţia inovatoare care permite transformarea telefonului mobil în POS pentru acceptarea plăţilor cu cardul.

De asemenea, în scurt timp vom putea acorda credite de nevoi personale 100% online, venind în întâmpinarea acelor persoane care doresc un alt mod, complet inovator, de comunicare cu banca lor, actuală sau potenţială.

Reporter: Cât de pregătit este sectorul bancar pentru o noua criză economică?

Roxana Hidan: În contextul pandemic pe care l-am traversat anul trecut şi pe care încă îl traversăm, sectorul bancar a dat dovadă de reacţie rapidă, de implicare şi de capacitatea de a-şi susţine clienţii în orice context, însă acest lucru a fost susţinut şi de Programele Guvernamentale elaborate, atât în ceea ce priveşte posibilitatea de finanţare în condiţii optime, prin garanţii emise de stat,la costuri subvenţionate etc., precum şi în ceea ce priveşte posibilitatea suspendării obligaţiilor de plată, în cazul clienţilor ale căror venituri au fost afectate de pandemia generată de virusul COVID 19.

Credem cu tărie că sectorul bancar actual are la îndemână toate instrumentele necesare pentru a face faţă unei crize economice, însă toate aceste lucruri depind în mare măsură atât de instrumentele pe care le putem folosi, cât şi de reacţia Guvernului la o astfel de criză, prin lansarea unor programe de susţinere specifice, alocarea unor bugete considerabile în sensul sprijinirii economiei şi a clienţilor care întâmpină dificultăţi, dar şi de viteza de reacţie la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Reporter: Vă mulţumesc!