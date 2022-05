SHEILA IONESCU, CEO THE ONE:"Flexibilitatea - cel mai important factor în luarea unei decizii privind managementul activelor imobiliare"

SHEILA IONESCU, CEO THE ONE:

SHEILA IONESCU, CEO THE ONE:

După doi ani de provocări şi schimbări critice privind modul de lucru, în contextul pandemiei, noi concepte apar pe piaţă, un exemplu în acest sens fiind The One - primul concept premium de spaţii flexibile de birouri, care a fost deschis în urma unei investiţii de peste 4 milioane de euro.

Sheila Ionescu, CEO The ONE, afirmă într-un comunicat de presă: "În aceşti doi ani a trebuit să ne dăm seama cum să luptăm împotriva a ceva invizibil, necunoscut şi imprevizibil. Am fost nevoiţi, într-un timp foarte scurt, să reacţionăm, să prevenim şi să oferim alternative la modul tradiţional de a face afaceri şi de a folosi spaţiul de birou. Flexibilitatea a devenit cel mai important factor în luarea unei decizii de a rămâne versus a pleca".

The ONE a creat un stil de viaţă de lux pentru liderii de afaceri: pe lângă birouri private personalizate, membrii The ONE benficiază de o serie de facilităţi precum săli de conferinţă dotate cu tehnologie de ultimă oră, business lounge, sky bar cu o privelişte panoramică deosebită asupra zonei Floreasca sau chiar primul simulator de golf într-o clădire de birouri.

"Aceasta este esenţa The One, un spaţiu care nu este destinat muncii, ci mai degrabă un spaţiu în care se poate şi munci", mai spune Sheila Ionescu.

Nevoia de spaţii flexibile vine din două direcţii: fie companiile îşi reduc spaţiul permanent şi apelează la birouri flexibile în centre de coworking, fie companiile caută opţiuni mai aproape de zonele unde locuiesc angajaţii lor, conform sursei citate.

"În cazul The ONE, cererea a fost determinată de doi factori principali: zona şi serviciile adaptate nevoilor clienţilor", menţionează Sheila Ionescu, adăugând că biroul trebuie fie flexibil, adaptabil, oferind în acelaşi timp intimitate, individualitate şi personalizare într-un spaţiu redus, pentru a oferi o utilizare mai eficientă a spaţiului.

Confortul şi siguranţa chiriaşilor au schimbat designul, dar şi utilizarea spaţiului, concluzionează sursa citată.