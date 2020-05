SIF Transilvania reclamă la Parlament abuzurile şi infracţiunile ASF

O scrisoare semnalând Grave abuzuri şi infracţiuni săvârşite de unii comisari şi funcţionari ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, a fost adresată Senatului şi Camerei Deputaţilor, sub semnatura "Directoratului SIF Transilvania, prin dr.ec. Mihai Fercală - Preşedinte Executiv / Director General şi ec. Ştefan Szitas - Membru al Directoratului / Director".

O reproducem în cele ce urmează.

"Către,

SENATUL ROMANIEI - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii.

-Domnului Presedinte Iancu CARACOTA,

CAMERA DEPUTATILOR - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii

-Domnului Presedinte Ioan BALAN,

Referitor la: Grave abuzuri si infractiuni savarsite de unii comisari si functionari ai Autoritatii de Supraveghere Financiara

Stimati domni,

SIF Transilvania - fond de investitii de tip AFIA, rezultat in urma proceselor de privatizare de masa din Romania, cu aproximativ sapte milioane de actionari , cetateni romani cu drept de vot - sesiseaza o serie de abuzuri foarte grave savarsite de unii comisari ai ASF si de functionarii din subordinea lor, incalcand foarte grav prevederile Actului constitutiv al SIF Transilvania, respectiv art.15 din acest act, incalcand propriul Regulament ASF nr.1/2019, incalcand prevederile art.211 din Codul civil, prevederile OUG nr.34/2020 - art.332, Decizia Tribunalului Brasov nr.307/08.04.2020, Decizia ICCJ nr.24/2017 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.153/2018.

Toate aceste incalcari ale legii au plecat de la la dorinta ASF, prin Vicepresedintele Gabriel Gradinescu, care l-a introdus fortat, sub amenintarea unor sactiuni - sanctiuni aplicate structurilor de conducere ale SIF Transilvania: amenzi de cate 15.000 lei - pe numitul Fratila Constantin in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, acesta din urma fiind urmarit penal in personam in doua dosare penale, respectiv in dosarul penal nr.582/D/P/2016 instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta si in dosarul penal nr.745/P/2015 instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov; de asemenea, cel in cauza mai este cercetat penal in dosarul penal nr. / 2020 instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si dosar nr.86/P/2020 instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov.

Avand in vedere prevederile art.15 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, art 12-13 al Regulamentului nr.1/2019, art.211 din Codul Civil, o persoana impotriva careia a inceput urmarirea penala in personam nu poate face parte din structurile de conducere ale unui emitent listat la Bursa de valori din Bucuresti, asa cum este SIF Transilvania, adica nu poate face parte nici din Consiliul de Supraveghere-SIF Transilvania fiind administrata in sistem dualist- si nici din Directorat.

Desi ASF a fos seseizat in repetate randuri asupra acestor interdictii, Gradinescu Gabrilel, prin scrisoarea ASF. nr.VPI550/2020, ne obliga sa-l inregistram la Registrul Comertului ca membru al Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania, motivand o decizie a Curtii de Apel Constanta, carel-ar fi repus in drepturi pe Constantin Fratila, deoarece ASF a revocat avizul nr.422/2018 emis de ASF prin care a fost revocat din calitatea de membru al mConsiliului de Supraveghere al SIF Transilvania ca urmare a inceperii urmaririi penale in personam din dosar 582/D/P/2016, dosar constituit chiar la reclamatia ASF.

Precizam ca instanta Curtii de Apel Cponstanta nu a suspendat urmarirea penala in personam impotriva lui Fratila Constantin ci doar a anulat partial decizia ASF nr.1095/2018, numitul Fratila Constantin ramanand in continuare urmarit penal in personam conform precizarilor DIICOT Constanta si conform precizarilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

Desi am precizat la ASF ca numitul Fratila este in continuare urmarit penal in alt dosar penal decat cela initial-582/D/P/2016- si anume in dosarul penal 745/P/2015, deci Frati;la incalca din nou prevederile Actului Constitutiva la SIF Transilvania, Regulamentul ASF nr.1/2019, art.211 din Codul Civil, ASF- prin vicepresedintele Gabriel Gradinescu a amenintat permanent conducerea SIF Transilvania , conform scrisorilor ASF nr...................., refuzand sa aplice legeislatia pendinte, sanctionand in final structurile de conducere ale SIF Transilvania cu amenzi substantiale asa cum au fost specificate maisus.

Avand in vedere ca incepand cu data de 20 aprilie 2020, a expirat mandatul actualului Directorat, compus din Mihai Fercala-presedinte, Stan Iulian-vicepresedinte si Stefan Szitas-membru Directorat, pentru a evita ramanerea SIF Transilvania SA fara conducere executiva-avand administrare dualista , societatea este reperezentata, conform art.153.1 alin(1), art.153.3 si art.153.9 alin (3) din Legea 31/90 republicata si prevederile din Actul Constitutiv al societatii, in relatiile cu tertii si cu justitia numai de Directorat- Consiliul de Supraveghere SIF Transilvania a hoatarat acordarea unui nou mandat aceluiasi Directorat, conform hotararii din 15 ian.2020. Ca atare toata documentatia de avizare a noului Directorat a fost remisa inca din 16 ianuarie 2020 la ASF pentru autorizarea Directoratului, acesta neputand functiona fara autorizarea ASF.

ASF a tergiversat permanent, depasind termenul legal de 30 de zile pentru avizare asa cum e prevazut in Regulamentul nr.1/2019 al ASF-ului, avizarea documentatiei remise, cerand clarificari hilare, numai pentru a nu aviza aceasta documentatie, care in final prin Decizia ASF nr.525/22.04.2020 a respins avizarea acestui Directorat. Decizia 525/22.04.2020 a fost contestata cu plangere prealabila la ASF dar contestata si la Curtea de Apel Bucuresti.

Din momentul in care comisarul ASF Gabriel Gradinescu a cerut cooptarea urmaritului penal Fratila Constantin in Consiliu de Supraveghere al SIF Transilvania SA, au inceput nereguli grave in functionarea acestui Consiliu, comisarul ASF Gabriel Gradinescu acordand permanent consultanta urmaritului penal Fratila Constantin pentru a torpila lucrarile acestui Consiliu si a adopta hotarari ilegale, sfidand legislatia SIF-urilor, sfidand Legea societatilor, sfidand regulamentele ASF, sfidand hotararile instantelor de judecata din Brasov si al ICCJ, sfidand decretele prezidentiale pentru declararea starii de urgenta, sfidand ordonantele militate.

Vicepresedintele Gabriel Gradinescu instiga unii membrii ai Consiliului de Supraveghere din SIF Transilvania, membri aflati in schipa urmaritului penal in personam Constantin Fratila de a adopta hotarari ilegale, de a detrona de la conducere persoanele alese in mod legal,de a numi un nou Directorat format in exclusivitate din oamenii alesi personal de urmaritul penal in personam Constantin Fratila.

Aceasta grupare infractionala condusa de Constantin Fratila, cu consilierea lui Gabriel Gradinescu si alti subalterni ai sai din ASF,au adoptat zeci de hoatarari ilegale, toate hoatararile find contestate de SIF Transilvania in instantele competente, dar datorita starii de urgenta, aceste instante vor solutiona cererile SIF Transilvania cu mare intarziere, poate spre finelel anului 2020 sau chiar in anul viitor, in toata aceasta perioada producandu-se grave perturbari de functionare normala a SIF Transilvania, se dezinformeaza actionarii, se introduce o stare de confuzie totala in piata de capital, in randul investitorilor a operatorilor de piata, toate cu concursul nemeijlocit al ASF.

Comisarul ASF Gabriel Gradinescu convoaca luni 27 aprilie 2020 o sedinta a comisarilor pentru a interzice SIF Transilvania SA sa publice la Bursa de Valori din Bucuresti rapoarte curente, stabilind ca gruparea infractionala condusa de Fratila Constantin are dreptul de a publica rapoarte curente ignorand complet prevederile Legii societatilor care da acest atribut in exclusiviate Directoratului si nu membrilor Consiliului de Supraveghere, carora art.153.9 alin(3) le interzice in mod expres acest lucru , dar pentru Gardinescu Gabriel Legea societatilor nu are nici o valoare.In acest scop a emis Decizia ASF nr.539/27.04.2020, comunicand-o Bursei de Valori Bucuresti, lasand actionarii SIF Transilvania fara posibilitatea de a fi informati corect de conducerea legala a societatii.

Pentru a putea obtine aprobarea in sedinta comisarilor a acestei decizii, stiind ca nu toti comisarii sunt de acord cu deciziile dumnealui, Gabriel Gradinescu a interzis participarea la sedinta si votarea acelei decizii unor comisari, altfel daca acestia ar fi participat, decizia nu s-ar fi putu adopta. Aceasta este o infractiune foarte grava, de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, Gradinescu Gabriel si alti comisari convinsi de acesta folosindu-se de atributele legale conferite de OUG. mr.93/2012 pentru a se rafui personal cu conducerea SIF Transilvania pentru ca aceasta conducere a avut curajul de a contesta in instantele competente emiterea unor decizii ilegale ale ASF, iar la sesizarea managementului SIF Transilvania SA, Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat definitiv si irevocabil aceste deczizii( vezi decizia asf nr.381/2011, decizia asf nr.974/2014, anularea art.124-125 din reg,asf,nr.6/2014 si altele aflate inca in curs de anulare la ICCJ).

De asemeni vicepresedintele ASF Gabriel Gradinescu si D-na prim vicepresedinte Doina Elena Dascalu sfideaza prevederile OUG.nr.34/2020, respectiv art.33.2 care prevede prelungirea automata a tuturor autorizatiilor, avizelor care expira in perioada de stare de urgenta, cu inca 90 de zile de la expirarea starii de urgenta, situatie in care se afla Directoratul SIF Transilvania SA.

De asemeni, pentru reglementarea aceleiasi probleme, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a emis Decizia nr.24/06.11.2017 publicata in Monitorul Oficial partea aIa, nr.153/2018, care prevede obligativitatea functionarii conducerii, chiar daca a expirat mandatul, pana la numirea unei noi conduceri in mod legal. Ori ASF a refuzat in mod total nejustificat aprobarea unui nou mandat al Directoratului SIF Transilvania, pe motiv birocratic ca documentatia nu ar fi fost completa, ASF invocanf mformulare neaflate in nici o prevedere legala, tergiversand in mod premeditat avizarea , neaparandu-se in mod corect si la timp in dosarul 8031/2/2018 la Curtea de Apel Constanta, tocmai pentru a-i facilita urmaritului penal in personam Fratila Constantin sa ajunga in structurile de conducere din SIF Transilvania, pentru a acapara conducerea acestor structuri in favoarea gruparii conduse de Fratila Constantin, grupare care a adus pagube de 8 milioane de lei portofoliului SIF Transilvania , pagube si evaziune fiscala stabilita de ANAF Galati in sarcina acestui personaj, constituindu-se dosarul penal nr.745/P/2015 in instrumentarea Parchetului de pa langa Tribunalul Brasov.

Avand in vedere gravele incalcari ale legii, SIF Transilvania a facut un denunt penal la DNA impotriva functionarilor ASF in doua randuri, ne-am adresat Procutorului general al Romaniei de a dispune accelerarea cercetarilor si finalizarea dosarelor penale mentionate, am sesizat cele doua camere ale Parlamentului, Guvernul Romaniei si chiar pe Presedintele Romaniei, dar pana in prezent nu s-a intreprins nici o masura, nici o vericare a realitatii faptelor sesizate.

ASF continua sa nu respecte hotararile innstantelor, cum ar fi hotararea nr.307.08.04.2020, incurajand , in scris, gruparea condusa de Fratila Constantin sa continuie cu alte infractiuni, beneficiind de faptul ca starea de urgenta nu permite judecarea cu celeritate a faptelor infractionale comise, ca vor acapara structurile de conducere din SIF Transilvania si apoi aceste noi structuri ilegale vor cere instantelor sa se renunte la judecata.

Avand in vedere cele mai sus, avand in vedere ca o serie de infractiuni ale ASF se deruleaza la vedere, ca este afectat ireversibil managementul SIF Transilvania, ca este afectatea foarte grav imagine SIF Transilvania, interesele actionarilor, ca se produce confuzie in randul actionarilor, ca ASF a suspendat peste 12 zile de la tranzactionare actiunile SIF Transilvania privand actionarii sa-si valorifice drepturile legale, avand in vedere incertitudinea finalizarii starii de urgenta, va rugam in mod respectuos, ca in virtutea atributiilor dumnevoastra legale, ASF fiind subordonat Parlamentului Romaniei, sa intreprindeti analizele necesare, noi fiind dispusi oricand a aduce probele necesare si sa dispuneti ASF sa se incadreze in prevederile legale si sa stopeze incalcarea premeditata, continuata a legislatiei in vigoare.

Cu deosebită consideraţie,

Directoratul SIF Transilvania, prin

dr.ec. Mihai Fercală - Preşedinte Executiv / Director General

ec. Ştefan Szitas - Membru al Directoratului / Director"