SIF Transilvania se adresează Procurorului General al României

Impresurat cu decizii haotice venite dinspre ASF şi Bursa de Valori, care i-au retezat comunicaţiile cu acţionarii SIF Transilvania şi au suspendat acţiunile de la tranzacţionare, Mihai Fercală apelează la Procurorul General al României Gabriela Scutea, printr-o Adresă remisă astăzi, în care îi sesizează "Dosare penale pentru infracţiuni foarte grave care afectează patrimoniul şi imaginea [...] SIF Transilvania".

Reproducem adresa mai jos.

Scrisoare către,

PROCURORUL GENERAL AL ROMÂNIEI

Excelenţei Sale Doamna Gabriela SCUTEA

Referitor la: Sesizare asupra unor dosare penale pentru infractiuni foarte grave care afecteaza patrimoniul si imaginea Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" SA Braşov (SIF Transilvania)

Stimată doamnă Procuror General,

Avand in vedere starea de urgenta conform Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României si Decretului Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României ca urmare a pandemiei de coronavirus, faptul ca in aceasta perioada instantele de judecata nu judeca decat chestiunile foarte urgente, ca sub paravanul starii de urgenta se produc o serie de infractiuni care afecteaza foarte grav patrimoniul SIF Transilvania din Brasov - fond alternativ de investitii cu aproximativ sapte milioane de actionari, actionari rezultati din procesul de privatizare de masa - infractiuni care afecteaza foarte grav si imaginea si vor conduce in final la prabusirea cotatiilor actiunilor acestui emitent ca urmare a unor fapte de incalcare foarte grava a legislatiei care reglementeaza functionarea acestui fond, legislatie incalcata atat de catre unii membri ai Consiliului de Supraveghere al acestui fond administrat in sistem dualist, cat si de catre unii functionari / comisari ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru a preintampina savarsirea continuata de noi infractiuni ori prescrierea unor infractiuni, pentru a accelera unele cercetari penale asupra infractiunilor sesizate de SIF Transilvania transmise unor unitati de parchet, va rugam in mod respectuos a dispune accelerarea cercetarilor penale necesare pentru a preintampina prescrierea faptelor in unele dosare si inceperea cercetarii penale in alte dosare pentru a evita escaladarea infractiunilor savarsite in mod repetat si premeditat, beneficiind de starea de urgenta.

Astfel, ne referim in concret la accelerarea finalizarii cercetarilor penale in dosarul penal nr.582/D/P/2016 instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta, in dosarul penal nr.745/P/2015 instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, existand riscul ca in aceste dosare sa se prescrie faptele legate de infractiuni la Legea societatilor, constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si altele.

De asemenea, in aceste dosare am cerut sa se dispuna masuri asiguratorii pentru recuperarea pagubelor produse, masuri care inca nu au fost dispuse.

Avand in vedere gravele abuzuri savarsite de functionari si comisari ai Autoritatii de Supraveghere Financiara, privind incalcarea grava a art.153.1 art 153.3 si 153.9 alin (3) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, incalcarea art.15 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, incalcarea propriului Regulament ASF nr.1/2019, incalcarea art.211 din Codul Civil, SIF Transilvania a inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie o plangere penala impotriva unor membri ai Consiliului ASF si a unor membri ai Consiliului de Supraveghere din SIF Transilvania, functionarii ASF, in coniventa cu unii membri ai Consiliului de Supraveghere din SIF Transilvania, adoptand hotarari ilegale, suspendate de Tribunalul Brasov prin Hotararea nr. 307/2020 in dosarul nr. 1033/62/2020; ASF recidiveaza cu ocazia fiecarei sedinte a Consiliului ASF si incurajeaza preluarea ostila si ilegala a structurilor de conducere din SIF Transilvania sub consilierea directa a unui Vicepresedinte al Autoritatii.

Pentru infractiunile savarsite de unii membri ai Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, in coniventa cu un Vicepresedinte al ASF, s-a constituit dosarul penal nr. 86/P/2020, dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, infractiuni care ar trebui cercetate foarte repede pentru a preveni repetarea altor fapte similare, in mod premeditat si in forma continuata.

Toate inscrisurile emanate prin adoptarea unor hotarari ilegale sunt contestate si in instantele competente dar avand in vederea starea de urgenta, aceste dosare se vor solutiona foarte tarziu, de aceea va rugam respectuos a dispune accelerarea cercetarilor din dosarele penale mentionate, pentru evitarea unor grave pagube materiale cauzate unei societati listate la categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.

Cu deosebită consideraţie,

Directoratul SIF Transilvania, prin

dr.ec. Mihai Fercală - Preşedinte Executiv / Director General

ec. Szitas Ştefan - Membru al Directoratului / Director

Braşov, 27 aprilie 2020