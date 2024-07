Simon Peters, eToro: "Bitcoin continuă să scadă pe fondul rambursărilor creditorilor Mt.Gox şi al vânzărilor guvernului german"

Bitcoin a continuat să scadă cu 11% săptămâna trecută şi atingând cel mai mic preţ de la sfârşitul lunii februarie, pe fondul temerilor legate de rambursarea creditorilor de către fosta bursă cripto Mt.Gox, spune Simon Peters, analist eToro.

Potrivit sursei citate, bitcoin se tranzacţionează în prezent la 57.050 de dolari. Aşteptăm să vedem dacă scăderea continuă sau dacă investitorii consideră că aceasta este o oportunitate de a "cumpăra scăderea", având în vedere datele economice recente din SUA care indică o probabilitate tot mai mare de scădere a ratelor dobânzilor şi de relaxare a condiţiilor financiare în viitorul apropiat. Mai multe informaţii mai jos.

"După ce săptămâna trecută datele privind salariile neagricole şi şomajul au stimulat aşteptările privind reducerea ratelor dobânzilor, săptămâna aceasta accentul se va pune pe cele mai recente date privind inflaţia IPC şi PPI din SUA, care vor fi publicate joi şi, respectiv, vineri", precizează analistul eToro.

Conform instrumentului CME FedWatch, pieţele se aşteaptă în prezent la două reduceri ale ratei dobânzii de către Fed în 2024, prima având loc în septembrie.

Cifrele privind inflaţia în conformitate cu previziunile sau inferioare lor ar putea creşte şi mai mult probabilităţile de reducere a ratei dobânzilor şi, la rândul lor, ar putea fi de bun augur pentru preţurile criptoactivelor, precum şi pentru acţiuni, arată sursa citată.

Bitcoin scade din cauza compensaţiei privind Mt. Gox şi a vânzării guvernului german

"Vineri, administratorul judiciar pentru falimentul Mt.Gox a declarat că a început să ramburseze creditorilor sumele de bitcoin şi bitcoin cash recuperate. Se aşteaptă ca active în valoare totală de 9 miliarde de dolari să fie returnate creditorilor până la sfârşitul anului.

Pe lângă Mt.Gox, recentele tranzacţii cu bitcoin investigate de Biroul Federal de Poliţie Criminală din Germania, Bundeskriminalamt (BKA), provoacă, de asemenea, agitaţie pe piaţa cripto. În ianuarie, s-a raportat că BKA a confiscat aproape 50 000 de bitcoin de la operatorii Movie2k.to, un site de piratare a filmelor care a fost închis în 2013", afirmă Simon Peters.

Datele on-chain de la Arkham Intelligence arată că, de la jumătatea lunii iunie, adresa BKA asociată care deţine bitcoin confiscate indică peste 25.000 de bitcoin mutate la alte adrese BKA, precum şi schimburi cripto, cum ar fi Coinbase, Kraken şi Bitstamp. Acest lucru sugerează că bitcoin-ul confiscat ar putea fi vândut deja, dacă nu va fi vândut în curând.

ETF-urile Bitcoin de tip spot înregistrează cea mai mare infuzie de capital de la începutul lunii iunie

ETF-urile Bitcoin de tip spot din SUA au înregistrat intrări nete de peste 140 de milioane de dolari vineri, cea mai mare infuzie de capital net pe zi de la începutul lunii iunie, ceea ce sugerează că investitorii instituţionali "cumpără scăderea".

Bitcoin a scăzut la 53.500 de dolari vineri, cel mai scăzut nivel de la sfârşitul lunii februarie.

Marea majoritate a intrărilor s-au înregistrat la FBTC al Fidelity, cu puţin peste 117 milioane de dolari. Bitwise's BITB, VanEck's HODL şi ARK/21Shares ARKB au înregistrat intrări de 30,2 milioane de dolari, 12,8 milioane de dolari şi, respectiv, 11,3 milioane de dolari. Grayscale's GBTC a înregistrat retrageri de 28,6 milioane de dolari.

Interesant este că IBIT al BlackRock nu a înregistrat nici infuzii de capital, nici retrageri vineri. Cu toate acestea, rămâne în continuare cel mai mare ETF Bitcoin de tip spot din SUA, cu peste 17 miliarde de dolari în AUM.

Chainlink anunţă colaborarea cu Fidelity International şi Sygnum pentru a aduce date NAV pe blockchain

Reţeaua descentralizată de oracole bazate pe blockchain, Chainlink a anunţat săptămâna trecută o colaborare cu Fidelity International şi banca de active digitale Sygnum pentru a aduce datele privind valoarea netă a activelor (NAV) pe blockchain.

Valoarea netă a activelor este valoarea activelor unui fond de investiţii minus pasivele. Prin aducerea datelor NAV pe blockchain, acestea devin accesibile în timp real, spre deosebire de metodele existente care, de obicei, actualizează NAV după fiecare zi de tranzacţionare.

Colaborarea oferă transparenţă şi accesibilitate în ceea ce priveşte datele esenţiale privind activele pentru reprezentarea recent emisă de Sygnum pe blockchain a unităţilor din Fondul de lichiditate instituţională de 6,9 miliarde de dolari al Fidelity International, în cadrul căreia a tokenizat 50 de milioane de dolari din rezervele de trezorerie Matter Labs pe blockchain-ul zkSync.

Metaplanet cumpără bitcoin în valoare de încă 400 de milioane de yeni (2,3 milioane de dolari)

Compania japoneză cotată la bursă Metaplanet a cumpărat încă 42,266 bitcoin, aproximativ ¥400 milioane yeni (2,3 milioane de dolari).

Cea mai recentă achiziţie ridică acum deţinerile lor totale la 203,734 bitcoin (11.640.000 de dolari).

Mişcarea ar putea fi văzută ca bullish, pe măsură ce tot mai multe companii publice se angajează la o strategie pe termen lung de cumpărare şi deţinere a bitcoin ca un activ de rezervă.