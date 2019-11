Asociaţia Română pentru Smart City organizează cea de-a 4-a ediţie a Galei Smart City Industry Awards, care se va desfăşura în data de 11 decembrie 2019, la Palatul Parlamentului din Bucureşti. Ediţia din acest an va premia performanţa şi eforturile susţinute ale persoanelor, instituţiilor si companiilor implicate în dezvoltarea Industriei Smart City din România, încadrate în zece categorii principale, alături de opt premii speciale.

Cele zece categorii de interes sunt Smart Mobility, Smart Economy, Smart Government, Smart Citizen, Smart Environment, Smart Living, Smart Energy, Best AI Project, Smart Education, Smart Real Estate, iar cele opt premii speciale sunt Best Smart City Project, Mayor of the Year, Best Smart City Company, CEO of the Year, City Manager of the Year, Partner of the Year, Most active member şi Smart City Industry Best Mass Media Supporter.

Conform organizatorilor, înscrierea proiectelor este gratuită şi poate fi făcută până la data de 2 decembrie 2019.

Sursa citată ne-a precizat: "Juriul Smart City Industry Awards 2019 este format din promotori ai conceptului de Smart City, personalităţi din industrie, care au contribuit activ la dezvoltarea comunităţilor inteligente din România:

- Preşedinţia juriului este propusă domnului Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj Napoca, atât pentru câştigarea premiului Primarul Anului 2018, cât şi al premiului Cel mai bun proiect de Smart City al anului 2018;

- Paula Pârvănescu, secretar de stat în Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

- Ioan Gâf-Deac, City Manager în cadrul Primăriei Sectorului 4 din Bucureşti;

- Maria-Manuela Catrina, fost secretar de stat în cadrul Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI);

- Andrei Coşuleanu, fondatorul Act for Tomorrow;

- Victor Maxim, fondatorul Tomis Hub şi Constanţa Altfel;

- Mona Nicolici, Managerul Departamentului Sustenabilitate al OMV Petrom Romania şi coordonatorul programului RO SMART în Ţara lui Andrei;

- Magda Bei, preşedinte al Asociaţiei Române pentru Smart City, filiala Constanţa şi fondatorul Graphtec Design;

- Sarolta Besenyei, expert al Comisiei Europene şi vicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Smart City;

- Liviu Stoica, fost City Manager al Municipiului Târgovişte şi preşedinte al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României;

- Graţian Mihăilescu, fondatorul start-up-ului global UrbanizeHub România;

- Conf. dr. ing. ec. Florin Nemţanu, expert ARSC în mobilitate şi conferenţiar la Facultatea de Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti;

- Conf. univ. dr. Ciprian Caragea, expert ARSC în IoT şi Big Data şi Prorector Universitatea Ecologică din Bucureşti;

- Lect. univ. dr. Cătălin Vrabie, expert ARSC în e-government şi lector în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA);

- Conf. univ. dr. Aurelian Băluţă, directorul Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG) din cadrul Universităţii Spiru Haret".

Jurizarea proiectelor va fi realizată în baza următoarelor criterii: 20% grad de replicabilitate, 20% funcţionalitate şi implementare, 20% impact în comunitate, 20% inovaţie şi creativitate, 20% calitate.

Ediţia din 2018 a Smart City Industry Awards a avut loc la Camera de Comerţ şi Industrie a României. La eveniment au participat peste 200 de persoane, factori decidenţi din sectorul public, ambasadori şi top managementul companiilor prezente pe piaţa din România. Câştigătorii premiilor principale din cadrul SCIA 2018 au fost: City Manager of the Year - Nicolaie Moldovan, City Manager Alba Iulia; Mayor of the Year - Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca; Best Smart City Company - Orange România, Programul Orange Fab; Best Smart City Project - Primăria Municipiului Cluj.