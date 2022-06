SORIN CÂMPEANU, DUPĂ VIZITA PRIMEI ŞCOLI VERZI DIN ŢARĂ:"În PNRR sunt fonduri să extindem reţeaua de şcoli verzi"

Şcoala Gimnazială numărul 11 din municipiul Buzău, singura şcoală 100% verde din România, a devenit un model de bune practici, iar proiectul de "şcoală circulară" implementat de autorităţile locale urmează să fie multiplicat şi în alte unităţi de învăţământ din oraşul reşedinţă de judeţ, dar şi la nivel naţional.

Noul concep a fost implementat la Şcoala Gimnazială nr 11 în ultimii doi, timp în care au fost făcute investiţii totale de aproape 2 milioane de euro. Practic, pentru a deveni o şcoală prietenoasă cu natura, aici apa meteorică se colectează şi se reutilizează în scop menajer, dar şi pentru ririgarea unei sere didactice şi în caz de incediu. De asemenea energia electrică este produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice, iar deşeurile sunt colectate selectiv, pe şapte fracţii. De asemenea, încălzirea se realizează tot ecologic, căldura fiind extrasă din sol cu pompe de căldură.

Rezultatul obţinut de autorităţile locale au atras atenţia oficialilor şi chiar a preşedintelui Klaus Iohannis, astfel că marţi a fost într-o vizită oficială, prilej cu care a lăudat întregul proiect dar şi administraţia locală şi colectivul de elevi şi profesori de la Buzău.

După ce a vizitat şcoala, Preşedintele Klaus Iohannis spus: "Cred că merită felicitări şi încurajări toţi cei care se implică pentru a proteja mediul înconjurător şi care se implică pentru proiecte mici şi mari menite să prevină schimbări catastrofale ale climei. Această şcoală, Şcoala 11, pune un accent deosebit pe educaţie pentru mediu, pe economie circulară, se refolosesc materiale care altfel se aruncă, se colectează şi se foloseşte apa pluvială, există o seră didactică şi multe altele. Felicitări doamnei director, conducerii şcolii, întregului colectiv şi elevilor care participă la proiecte. Suntem într-o etapă când încercăm să îmbunătăţim întregul cadru pentru şcoli in care încercăm să venim cu abordări mai moderne, mai actuale şi o parte semnificativă din acest mare întreg pe care l-am numit «România educată» este educaţia pentru mediu. Am elaborat un material care pune accent pe educaţie pentru mediu. Avem, aici, o şcoală care deja aplică foarte mult din ceea ce credem că trebuie să se regăsească în şcoli. Aş face o remarcă legată de administraţia locală. Am discutat cu domnul primar, am găsit o administraţie foarte aproape de aceste teme, se implică pentru a avea proiecte în şcoli, ceea ce ne interesează în mod deosebit. Mi se pare un lucru foarte bun, pe care ţin să-l subliniez. Cred că este un lucru extrem de important că tânăra generaţie îşi doreşte această abordare pentru mediu, pentru a preveni schimbarea climei. Există sondaje care arată că aproape toţi copiii sunt interesaţi de aceste teme, doresc să fie implicaţi în aceste teme şi astfel avem motive de optimism. Tânăra generaţie doreşte să fie mai responsabilă faţă de mediu şi planetă. Dar, noi politicienii, dascălii, trebuie să venim cu un cadru propice pentru a le da posibilitatea să acţioneze în acest sens. Pentru a sublinia aceste lucruri am venit astăzi aici, şi-mi pare bine".

La rândul său, ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, care a ajuns la şcoală alături de ministrul Mediului, TÁNCZOS Barna, a declarat, la final, că este impresionat şi că proiectul de la Buzău "poate şi trebuie să fie multiplicat".

"Cu siguranţă da, şcoala pe care am vizitat-o reprezintă un model. Este o şcoală în care regăsim cel puţin trei proiecte majore. În primul rând, este o şcoală care beneficiază de panouri termo şi fotovoltaice. Produce energie electrică, uneori chiar mai multă decât poate consuma. Cel de-al doilea proiect este acela al colectării selective a deşeurilor şi este impresionantă rata de 80% colectare selectivă a deşeurilor. Al treilea proiect este acela al colectării apei pluviale şi utilizării acestei ape pluviale, spre exemplu în sera în care au acces elevii şi am fost chiar impresionat. Mai ştiu câte ceva despre sere. Am fost impresionat. Sunt în legătură cu Staţiunea Legumicolă Buzău şi învaţă despre a cultiva legume româneşti în sere româneşti care, ulterior, să fie integrate - au spus-o chiar ei - în acel concept de masă sănătoasă, alimentaţie sănătoasă", a spus Sorin Câmpeanu.

Pe de altă parte, ministrul Educaţiei a amintit de faptul că în PNRR sunt fonduri pentru a extinde reţeaua de şcoli verzi.

"Este vorba de o inţiativă a României, aceea de a include săptămâna verde în structura anului şcolar următor, o inţiativă care a fost apreciată de către toţi miniştrii ai educaţiei din ţările europene, deci avem şi noi un punct în care am reuşit să facem ceva apreciat chiar înaintea altor state care se preocupă de educaţia pentru mediu. Educaţia pentru mediu va fi o componentă în cadrul disciplinelor Educaţie pentru viaţă, va fi o disciplină care se va preda într-o manieră transversală: la ore de biologie, la ore de fizică, la ore de chimie, la ore de tehnologie, la ore de geografie. Este un proiect care poate şi trebuie să fie multiplicat, deja am înţeles că el se extinde către toate celelalte 38 de şcoli din Buzău, deci Buzăul iată, este un exemplu de verde. Avem în acelaşi timp, la Ministerul Educaţiei, în lucru, "Metodologia de funcţionare a şcolilor verzi", avem de asemenea "Standardele de construcţie pentru Şcolile Verzi", pe care Ministerul Educaţiei le elaborează împreună cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Până la finalul acestei luni, ar trebui să avem deja publicate aceste standarde, astfel încât să începem organizarea procedurilor pentru extinderea reţelei de şcoli verzi. În PNRR există 225 de milioane de euro alocate în acest scop, sub tutela România Educată", a spus Sorin Câmpeanu.

O altă reuşită a Buzăului va fi avizarea de către Ministerul Educaţiei a unui manual de Educaţie Circulară.

"Este un exemplu de bună practică, este un manual de Educaţie pentru Mediu, conceptul circular. Am discutat şi cu colegii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, de preluare şi a acestei bune practici atunci când vom discuta şi asta se va întâmpla cât se poate de curând, de revizuirea curriculumlui şi reconstrucţia planurilor cadru, total schimbate pentru liceu şi puternic revizuite pentru gimnaziu, ele urmând să fie implementate din septembrie 2023", a spus ministrul Educaţiei.