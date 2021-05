SORIN CÎMPEANU:"Am încredere în profesori că în cele din urmă vor înţelege cu toţii"

Ministrul educaţiei mizează pe vorba bună şi pe puterea de convingere pentru a-i determina pe profesorii reticenţi să se vaccineze, iar pe părinţi să-şi trimită copiii la şcoală. Sorin Cîmpeanu recunoaşte că este nemulţumit de ritmul vaccinărilor în rândul personalului din şcoli, dar spune, pe de altă parte, că învăţământul românesc nu-şi permite să renunţe la cadrele didactice ca formă de sancţiune. În acelaşi timp, şcoala este obligată să asigure predarea online în cazurile întemeiate medical, a declarat ministrul educaţiei, ieri seara, la Digi24.

Întrebat dacă profesorii care nu s-au vaccinat vor fi daţi afară, ministrul Sorin Cîmpeanu a răspuns că nu a vorbit şi nu va vorbi de această posibilitate. "Am încredere în profesori că în cele din urmă vor înţelege cu toţii", a punctat ministrul.

Este evident că riscul pentru elev este mai mare atunci când profesorul nu este vaccinat, dar dacă merită asumarea acestui risc "este un calcul pe care îl facem fiecare dintre noi", a spus ministrul. "Beneficiile educaţiei sunt mult mai mari. Fără educaţie trebuie să înţelegem că vom avea medici nepregătiţi, ingineri nepregătiţi, o ţară întreagă nepregătită şi o vom duce rău cu toţii fără educaţie", a subliniat Sorin Cîmpeanu.

Acesta a spus că rata de vaccinare este de peste 50 la sută în rândul cadrelor didactice şi a trecut de 44 la sută pe ansamblul personalului din învăţământ (personal didactic, personal nedidactic şi personal didactic auxiliar). "Trebuie să recunosc, de o lună de zile, progresul (în cazul vaccinărilor - n.r.) există, dar este foarte lent, de ordinul a 200-300 de persoane vaccinate pe zi (...), or în luna martie aveam peste 6.000 de persoane vaccinate pe zi", a menţionat ministrul.

Pe de altă parte, soluţia ca profesorii nevaccinaţi să intre doar online nu este fezabilă Sorin Cîmpeanu a declarat:"Atât timp cât în ţară avem învăţământ simultan, în care în aceeaşi clasă sunt elevi de clasa a II-a cu elevi de clasa a III-a, cu elevi de clasa a V-a şi cu elevi de clasa a VII-a, pentru că avem învăţământ simultan şi cu patru clase simultane şi nu avem profesori calificaţi, apreciaţi şi singuri care este posibilitatea să fie înlocuiţi profesorii care nu sunt vaccinaţi: zero! Este nevoie de profesori în şcoală. De asta ne dorim să convingem colegii cadre didactice să se vaccineze şi nu să mergem cu constrângeri de genul înlocuire sau interdicţie de a intra în clasă".

Întrebat cine i-ar putea convinge pe profesori să se vaccineze, ministrul a răspuns: "Noi, cu multă perseverenţă, facem tot ce putem face, în limitele de competenţă. Nu e foarte simplu să-ţi trimiţi secretarii de stat în toate judeţele României".

Cîmpeanu crede însă că profesorii ar trebui să fie mai deschişi la argumentele ştiinţei:"Mai ales după o perioadă atât de lungă de criză pot să înţeleg frustrările, expunerea la fake news şi la manipulare, pot să înţeleg aceste lucruri şi pot să înţeleg că e nevoie de timp şi de perseverenţă, e nevoie de persoane credibile - cele cu competenţe în domeniul medical - care trebuie să risipească aceste semne de întrebare pe care până şi cadrele didactice le au. Deşi cadrele didactice ar trebui să fie mai pregătite decât media din perspectiva deschiderii faţă de ştiinţă".

Părinţii au dreptul să obiecteze atunci când copiii lor sunt chemaţi la şcoală în clase unde predau profesori nevaccinaţi? a mai fost întrebat ministrul educaţiei la Digi24.

Sorin Cîmpeanu a răspuns: "Dreptul de a obiecta este al fiecărui cetăţean într-o societate democratică. Nu poţi obliga pe cineva să nu-i fie frică. Conform legii, (...) atunci când sunt motive întemeiate, când sunt vulnerabilităţi medicale, certificate medicale, este absolut în regulă. Şcoala este obligată să asigure predarea online. Pe de altă parte, voi explica din ce în ce mai mult şi oricum, foarte onest, cu argumente, care sunt pierderile generate în sistemul de educaţie românesc - şi-n orice sistem de educaţie de pe această planetă - de predarea online în anul 2021. Sunt imense aceste pierderi şi nu cred că sunt părinţi care conştientizând cât de mari sunt pierderile generate de predarea online vor insista să-şi ţină copiii în sistemul online fără să aibă un motiv".

Ministrul educaţiei nu exclude posiblitatea de a propune modificarea ordinului comun cu Ministerul Sănătăţii, pentru ca elevii să poată reveni în şcoli chir dacă incidenţa din localităţile unde învaţă trece de 1 la mie. Există însă o condiţie: trendul descendent al pandemiei să fie clar.

"Dacă se confirmă trendul descendent - acum avem puţin peste 1.000 de localităţi cu rată de infectare de peste 1 la mie, oricum nu mai avem niciun judeţ peste 3 la mie şi nicio localitate în carantină - şi nu vor fi zero localităţi sub rata de infectare sub 1 la mie, vor fi 20-30-50-100-200-300, dar trendul descendent va fi confirmat, atunci ne vom considera îndreptăţiţi să propunem prezenţa fizică în toate şcolile, prezenţă fizică sub şi peste 1 la mie, coroborat - repet, îmi doresc foarte mult - cu un progres important al ratei de vaccinare al personalului din învăţământ", a spus Sorin Cîmpeanu, ieri seara, la Digi24.

Analiza trendului epidemiologic şi a mersului vacinării se va face peste două săptămâni, astfel că elevii ar putea să mai prindă cinci săptămâni de şcoală cu prezenţă fizică.

Sorin Cîmpeanu se declară mulţumit de colaborarea cu ministrul sănătăţii, Ioana Mihăilă, şi este optimist în privinţa întoarcerii elevilor la clase: "Trebuie să recunosc că doamna ministrul Mihăilă a dovedit o înţelegere conformă sistemului de educaţie, pentru că ordinul comun este cel care a făcut posibilă prezenţa la şcoală în acest fel încă de astăzi (miercuri -n.r). S-a renunţat la înjumătăţirea claselor terminale, un lucru foarte important, s-a permis prezenţa elevilor din şcolile speciale (...). A înţeles şi iată, de astăzi toţi aceşti copii au putut merge şcoală şi a înţeles importanţa orelor remediale şi ordinul comun permite prezenţa, indiferent de clasă şi de scenariu, a tuturor elevilor înscrişi în programul naţional de ore remediale. Nu ştim nici că da, nici că nu (va scădea atât de mult infectarea cu SARS-CoV-2 în ţară - n.r.), dar am dreptul să sper, am dreptul să îmi doresc această scădere şi am spus că dacă se va confirma această scădere, Ministerul Educaţiei va face această propunere".