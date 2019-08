SPECIALIŞTI DIN ENERGIE:Abrogarea prevederilor din OUG 114, pentru sectorul energiei, dovedeşte eroarea guvernanţilor

• Cutişteanu, Petprod: "OUG 114/2018 a fost modificată până a rămas o găină jumulită"

• Lungu, AFEER: "Este bine că se repară o prostie făcută în decembrie anul trecut"

• Ovidiu Demetrescu: "Această nouă schimbare legislativă arată că noi continuăm în aceeaşi direcţie de schimbare constantă"

• ROPEPCA: "Măsurile impuse prin OUG 114 au perturbat funcţionarea pieţei de gaze, ducând la creşterea artificială a preţului nereglementat"

• Virgil Popescu: "Ne vom lupta în continuare pentru a îndrepta această eroare numită OUG 114!"

• BET - la un nou maxim post-criză

Membrii Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor au votat, ieri, în favoarea eliminării prevederilor din OUG 114/2018 pentru sectorul energiei, mai exact pentru renunţarea la plafonarea preţurilor la gaze naturale şi energie electrică, precum şi pentru eliminarea taxei de 2% din cifra de afaceri a companiilor care activează în domeniul energiei.

Deputatul PNL Virgil Popescu şi vicepreşedinte al Comisiei pentru Indus­trii şi Servicii a scris, ieri, pe pagina sa de Facebook, după încheierea şedinţei Camerei Deputaţilor că susţine abrogarea mai multor articole cuprinse în OUG 114/2018, printre care şi a prevederilor care se aplică sectorului energiei, considerând acest act normativ o eroare şi adăugând, în ceea ce priveşte importurile de gaze naturale, din ultimele luni, că România a importat "suspect de mult".

În acest sens, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va avea la dispoziţie 90 de zile pentru a readuce piaţa energiei la stadiul de dinainte de OUG 114.

Specialişti din piaţa de energie ne-au spus că abrogarea acestor prevederi din OUG 114 dovedeşte eroarea guvernanţilor, iar companiilor şi in­ves­titorilor le arată faptul că, la noi în ţară, schimbările legislative sunt constante.

• Jack Cutişteanu: "ANRE va trebui să anuleze hotărârile de după OUG 114 şi să repună în valoare ce era înainte"

Jack Cutişteanu, directorul general al Petprod, ne-a declarat, ieri, că OUG 114/2018 a fost o damnaţie, o pedeapsă pentru companiile din energie şi că paşii de retragere care au urmat ulterior au întors pe dos acest act normativ şi a rămas "o găină jumulită".

Domnia sa a adăugat: "Acum, că vor să anuleze şi aceste prevederi, nu putem privi acest Guvern cu alţi ochi pentru că tot el a dat această ordonanţă. Nu i-aş absolvi de vină, dar guvernanţii au văzut că nu au încotro şi contează pe faptul că dând înapoi, lumea ar putea să îi privească cu ochi mai blânzi şi să îi socotească mai puţin vinovaţi. Nu! Sunt foarte vinovaţi! Şi revenirea la ce a fost înainte nu face decât să arate cât de rău au făcut".

În ceea ce priveşte demersurile pentru o nouă liberalizare a pieţei de energie, oficialul Petprod susţine că reliberalizarea pieţei nu implică pentru ANRE decât să anuleze ultimele decizii.

"Ce era înainte există, ANRE nu trebuie să le facă din nou (n.r demersuri etc.), dar întrebarea este dacă ANRE este pregătită pentru un astfel de pas, întrucât mai are de implementat şi nişte regulamente UE, are foarte multe de făcut. Dacă are timp sau nu să în­toarcă piaţa înapoi... cred că ar trebui să le lase pe toate deoparte şi să facă asta. Trebuie doar să anuleze ce s-a hotărât după OUG 114 şi să repună în valoare ce era înainte. Nu este momentul ca ANRE să inventeze nimic şi nici nu trebuie, abia s-ar aduce puţină linişte în piaţa de energie", ne-a explicat domnul Cutişteanu.

• Ion Lungu: "Este mai bine că o repară decât să o fi lăsat aşa, dar toate aceste schimbări arată o bâjbâială în zona legislativă"

Dacă se va decide renunţarea la preţurile reglementate, companiile care erau vizate de aceste prevederi, precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Petrom, vor fi, probabil, în avantaj pentru că vor ajunge să vândă la preţurile din piaţă, care acum sunt mult mai mari, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla cu furnizorii, care au făcut o serie de contracte la preţ reglementat, este de părere Ion Lungu preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER).

Domnia sa a afirmat: "Este doar o decizie a unei comisii şi consider că ar trebui să aşteptăm şi votul în plen. În orice caz, însă, este bine că se repară o prostie făcută în decembrie anul trecut şi că lucrurile revin la normal, dar îmi este greu să spun care vor fi efectele până nu vom vedea care va fi decizia finală. Totodată, este clar că asta denotă instabilitate din partea Executivului. Da, este mai bine că o repară decât să o fi lăsat aşa, dar toate aceste schimbări arată o bâjbâială în zona legislativă, mai ales că nu au consultat pe nimeni atunci când au făcut această ordonanţă".

În ceea ce priveşte preţul energiei electrice pe Piaţa pentru Ziua Urmă­toare, care a urcat în ultimele zile până aproape de pragul de 600 lei/MWh, preşedintele AFEER ne-a spus, ieri, că nu vede o legătură directă între evoluţia preţului electricităţii şi abrogarea prevederilor din OUG 114, explicând: "Nu cred că ascensiunea pe care preţul electricităţii a cunoscut-o în ultimele zile are legătură cu abrogarea prevederilor din ordonanţă. La noi în ţară, preţul energiei electrice merge în tandem cu cel din Ungaria, de pe Piaţa pentru Ziua Următoare, pentru că cele două pieţe sunt cuplate. Aşadar, consider mai degrabă că preţul a crescut pe fondul consumului, al temperaturilor ridicate şi a faptului că Dunărea este sub debitele multianuale".

Totuşi, este cert faptul că nicăieri nu s-au făcut legile peste noapte, fără să se discute, ori la noi aceasta este "o mare artă" a politicienilor, care "discută în cerc restrâns şi, dacă au posibilitatea, pun imediat în aplicare şi te trezeşti cu o nouă reglementare, cu o nouă modificare de lege, cu o nouă ordonanţă de urgenţă, ceea ce face foarte rău pieţei pentru că toţi actorii sunt interesaţi în buna funcţionare a acesteia şi este necesar să avem stabilitate şi predictibilitate, trebuie să avem şi noi ceva credibil", a subliniat domnia sa.

Nu în ultimul rând, domnul Lungu a mai precizat: "Mă aştept ca noul Executiv, noul ministru, să vină cu noi abordări. De exemplu, începând cu 2008, aproximativ, fiecare guvern, fiecare ministru a făcut câte o nouă strategie energetică, nesemnficativ schimbată faţă de cea precedentă, dar anunţa că face alta, iar această bâjbâială, lipsă de predictibilitate şi stabilitate nu arată bine".

• Ovidiu Demetrescu: "Trebuie să ne hotărâm ce vrem şi să facem reguli simple şi clare"

Abrogarea prevederilor din OUG 114 ar putea duce la o scumpire a facturilor la energie pentru consumatori, este de părere expertul în energie Ovidiu Demetrescu, subliniind, însă, că cel mai supărător efect este instabilitate legislativă.

Domnia sa ne-a declarat, ieri: "Nu am analizat, încă, posibilele efecte, dar s-ar putea să vedem nişte creşteri de preţuri la consumatori. Cel mai deranjant efect, însă, este acela de instabilitate legislativă şi de indecizie, pur şi simplu. Azi e albă, mâine nu mai e albă, poimâine e altă culoare după care revenim, din nou, la alb, iar după nouă luni de zile ne dăm seama că nu a fost bine. Cel mai corect este ca atunci când vrei să iei o astfel de măsură, să îţi faci toate calculele înainte de a o pune în practică. Ajungem la solicitarea tuturor celor din piaţă pentru stabilitate legislativă şi se pare că guvernanţii noştri nu înţeleg treaba asta. O nouă schimbare legislativă nu poate să aducă lucruri bune pentru că, de fapt şi de drept, arată că noi continuăm în aceeaşi direcţie de schimbare constantă, singura constantă este schimbarea şi din cauza asta nu poţi face predicţii, planuri de afaceri. Trebuie să ne hotărâm ce vrem şi să facem reguli simple şi clare, astfel încât jucătorii să îşi poată face planuri de afaceri, dar nu poţi schimba într-una cadrul de reglementare".

Expertul a subliniat faptul că, în sectorul energiei se ajunsese la nişte anomalii pe piaţa gazelor, cele de import devenind mai ieftine decât cele din producţia autohtonă din cauza plafonării preţului, legislaţia lovind şi în companiile autohtone - Romgaz şi OMV - care produc gaz şi afectându-le profitabilitatea (n.r. prin plafonarea preţului).

Nu în ultimul rând, domnul Demetrescu a adăugat: "Acest act normativ avea şi nişte prevederi bune, acum ce facem? Renunţăm la ele? Repet, în opinia mea, este o instabilitate legislativă şi nu e bună deloc. Este păcat să renunţăm la nişte lucruri bune dintr-o măsură legislativă, iarăşi, fără să facem o analiză de impact, pentru că deja s-au produs efecte şi trebuie să vedem cum putem să gestionăm schimbarea".

• ROPEPCA: "Pentru menţinerea constantă a nivelului producţiei de ţiţei şi gaze este nevoie de investiţii semnificative şi de un cadru de reglementare stabil, predictibil şi competitiv"

Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA) consideră benefică şi necesară propunerea Comisiei de In­dustrii şi Servicii din Camera Deputaţilor privind abrogarea articolelelor care fac referire la domeniul energiei din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi speră că acelaşi lucru se va întâmpla şi în comisiile raportoare.

Asociaţia a transmis, ieri, printr-un comunicat, că prevederile din ordonanţă plafonează preţul gazelor la producător şi introduc o nouă contribuţie de 2%, având drept consecinţe negative creşterea artificială a preţului nereglementat şi reducerea investiţiilor.

În plus, consumatorii cu adevărat vulnerabili nu sunt protejaţi prin aces­te măsuri, a mai subliniat ROPEPCA.

Potrivit reprezentanţilor săi, Asociaţia a militat pentru abrogarea prevederilor ordonanţei aplicabile sectorului energetic din momentul adoptării acesteia, demonstrând constant consecinţele sale negative prin opinii ale experţilor şi un studiu de impact independent.

Comunicatul citat mai notează: "Deşi în vigoare pentru numai câteva luni, măsurile impuse prin Ordonanţa 114 au perturbat funcţionarea pieţei de gaze, ducând la o creştere artificială a preţului nereglementat şi au afectat viabilitatea economică a proiectelor de explorare şi producţie petrolieră. Abrogarea prevederilor este o necesitate evidentă şi stringentă, reprezentând un prim pas spre întoarcere la normalitate şi la reabilitarea încrederii investitorilor în România ca destinaţie de proiecte în domeniul energetic. Ca sectorul energetic să redevină unul cu adevărat competitiv şi diversificat trebuie intergrate mecanisme de piaţă funcţionale şi măsuri pentru protecţia reală a consumatorilor vulnerabili. De asemenea, este necesară stimularea activităţii de producţie prin actualizarea legislaţiei cu privire la deblocarea operaţiunilor petroliere, înlăturarea barierelor birocratice şi modernizarea regimului datelor".

Prin astfel de măsuri care au impact semnificativ în economia naţională se pot atrage investiţii noi, se asigură creşterea producţiei şi siguranţa aprovizionării consumatorilor, au subliniat reprezentanţii ROPEPCA.

Saniya Melnicenco, preşedintele ROPEPCA, a declarat: "Propunerea abrogării ordonanţei 114 este un semnal pozitiv. Este important să ne întoarcem la principii de legiferare realizate cu participarea experţilor şi consultarea mediului de afaceri, care să stimuleze activitatea de explorare si producţie pe termen lung şi care să diversifice piaţa de gaze".

În prezent, în România există peste 400 de zăcăminte petroliere şi peste 13.000 de sonde active, mai arată ROPEPCA, adăugând că prin eforturile companiilor din sector, se asigură peste 90% din consumul României de gaze naturale.

Pentru menţinerea constantă a nivelului producţiei de ţiţei şi gaze este nevoie de investiţii semnificative şi de un cadru de reglementare stabil, predictibil şi competitiv, mai subliniază Asociaţia.

• Virgil Popescu: "În ultimele luni, România a importat «suspect de mult» şi consider că situaţia a fost cauzată şi de OUG 114"

În cadul şedinţei, deputatul Virgil Popescu a mai precizat că PNL doreşte abrogarea punctuală a articolelor din OUG 114 care fac referire la domeniul energiei pentru că au bulversat piaţa, au majorat importurile, iar România a ajuns, practic, să fie dependentă de importurile de gaze din Federaţia Rusă.

În plus, acest act normativ cauzează probleme şi în plan internaţional, aducându-i ţării noastre o notificare de infringement de la Comisia Europeană.

Nu în ultimul rând, domnia sa a reiterat faptul că OUG 114 avantajează distribuitorii şi furnizorii în detrimentul producătorilor şi al populaţiei.

Domnia sa a mai declarat: "Astăzi (n.r. ieri) în cadrul şedinţei Comisiei pentru Industrii şi Servicii din calitatea de vicepreşedinte am susţinut abrogarea mai multor articole ale OUG 114, care au fost iniţiate de mine şi de colegii din PNL. Abrogarea era necesară pentru că a produs efecte negative în piaţă, în mod special în sectorul energiei. Am reuşit să abrogăm toate articolele care se refereau la sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale lăsând o perioadă de tranziţie de 90 de zile pentru armonizarea legislaţiei, însă unele articole nu au putut fi abrogate pentru că cei de la PSD s-au opus, iar reprezentantul ALDE a avut o atitudine de «fundul în două luntrii» abţinându-se de la vot. Comisia a dat aviz favorabil, cu modificări. OUG 114 urmează să fie dezbătută şi în comisiile de fond pentru a primi raport. Aş vrea să atrag atenţia că în mod inechitabil, încă din epoca Dragnea, comisia de Industrii şi Servicii a fost «exclusă» din comisiile raportoare, deşi OUG 114 a cuprins o serie de prevederi care au dinamitat sectorul energiei. Ne vom lupta în continuare pentru a îndrepta această eroare numită OUG 114! (...) În cadrul şedinţei Comisiei pentru Industrii şi Servicii pe tema modificării OUG 114, s-a pus în dezbatere şi situaţia importului de gaze naturale din ultimele luni. România a importat «suspect de mult»! Deşi au existat unele explicaţii, consider că situaţia a fost cauzată şi de prevederile OUG 114".

Conform domnului Popescu, PNL nu doreşte abrogarea în totalitate a OUG 114/2018, ci doar a acelor prevederi din cadrul său care au distorsionat piaţa, precum suprataxarea companiilor din sectorul comunicaţiilor şi cea impusă pe Pilonul II de Pensii, a prevederilor în zona bancară, precum şi realizarea unor ajustări la nivelul altor articole punctuale.

Trebuie să există o perioadă de tranziţie, astfel încât toate autorităţile să se pună de acord şi să facă legislaţia, dar trebuie să ne hotărâm dacă vrem sau nu vrem, a conchis deputatul.

• Dragoş Mesaroş, Goldring: "Volumele de la finalul zilei indică către prezenţa cumpărătorilor instituţionali"

În acest context, indicele BET a încheiat şedinţa de tranzacţionare de ieri în creştere cu 2,37%, la 9.258,55 puncte, prag pe care principalul coş de acţiuni al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) nu l-a mai atins din luna ianuarie a anului 2008, perioadă în care pieţele de capital internaţionale şi, implicit, cea locală, au fost puternic afectate de criza financiară globală.

Dragoş Mesaroş, director de tranzacţionare în cadrul casei de brokeraj Goldring, ne a declarat: "Până să apară informaţiile în spaţiul public privind posibila modificare a OUG 114, nu se întâmplase mai nimic în piaţă. Ulterior, ca de fiecare dată când apare o ştire care este percepută pozitivă, piaţa reacţionează. Practic, acum se creează perspectivele pentru venituri şi dividende mai mari în special pentru companiile din sectorul energetic, dar şi pentru bănci. La finalul zilei au fost volume mari, în unele cazuri chiar la ultima tranzacţie, ceea ce indică către prezenţa cumpărătorilor institu­ţionali".

Ieri, toţi indicii BVB s-au apreciat, cea mai mare creştere fiind consemnată de indicele sectorului energetic şi al utilităţilor BET NG, a cărui cotaţie a urcat cu 2,52%, până la 747,82 de puncte.

Menţionăm că OUG 114/2018 prevede obligativitatea producătorilor interni de a vinde gaze pentru populaţie şi pentru producătorii de energie termică la preţul plafonat de 68 lei/MWh, timp de trei ani şi reglementarea preţurilor electricităţii la consumatorii casnici.

De asemenea, amintim că de la 1 iulie 2019, ANRE a decis reducerea cu 5% a preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, pentru clienţii casnici, cu un consum anual mai mic de 280 MWh.