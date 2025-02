Sphera Group, nou prag de performanţă financiară în 2024: vânzări de peste 1,5 mld. lei şi profit net de 97,2 mil. lei

Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup de food service din România, încheie anul 2024, cel mai bun din istoria sa, cu vânzări de peste 1,5 mld. lei şi un profit net de 97,2 mil. lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Conform aceleiaşi surse, ccompania şi-a îmbunătăţit marja EBITDA cu 1,4 pp în 2024 comparativ cu 2023.

"În 2024, am avut rezultate financiare remarcabile, ne-am continuat expansiunea şi am îmbunătăţit eficienţa operaţională. Ne-am consolidat prezenţa deschizând şapte restaurante noi, în special de tip drive thru, care ne oferă flexibilitate şi acoperă toate canalele de servire. Ne-am diversificat portofoliul prin adăugarea Cioccolatitaliani, brand premium prin care adresăm un nou segment de piaţă. Toate într-un an marcat de incertitudine, cu alegeri electorale tensionate, climat geopolitic dificil şi o înrăutăţire a perspectivei ratingului de ţară. Am performat şi în 2024 datorită echipelor noastre din România, Italia şi Republica Moldova, care au depăşit zilnic noi provocări pentru a ne îndeplini promisiunile făcute clienţilor şi investitorilor deopotrivă.", a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

KFC România a rămas motorul performanţei financiare a Grupului, având cea mai semnificativă contribuţie în creşterea profitabilităţii şi consolidarea rezultatelor operaţionale. Expansiunea reţelei, prin deschiderea a cinci noi unităţi KFC România, a avut un impact pozitiv asupra performanţei generale, susţinând creşterea veniturilor. KFC România a obţinut un profit net remarcabil, de peste 100 mil. lei, mai mare cu 15,5% faţă de 2023, şi o marjă EBITDA sănătoasă, de 13,3%.

Taco Bell a continuat să îşi consolideze profitabilitatea în 2024, cu un profit operaţional al restaurantelor de 9,54 mil. lei, în creştere cu 60%, şi un profit net de aproape şase ori mai mare (+496,3%) faţă de anul anterior. Marja EBITDA s-a situat la un nivel solid de 10,5%, confirmând eficienţa operaţională şi potenţialul pe termen lung al reţelei. Creşterea vânzărilor, în special în trimestrele trei şi patru, reflectă popularitatea tot mai mare a brandului, în special în rândul tinerilor.

KFC Italia a continuat să genereze profit şi în 2024, marcând al doilea an consecutiv de rezultate pozitive. Vânzările au atins 191,7 mil. lei, în creştere cu 4,3% faţă de anul anterior, un ritm sănătos pentru o piaţă matură, iar profitul net a ajuns la 1,1 mil. lei, se precizează în comunicat.

În 2024, raportat la 2023, KFC Moldova îşi continuă performanţele de două cifre la nivelul celor mai importanţi indicatori: vânzări (23,7 mil.lei, +15%), EBITDA (+4,2 mil. lei, + 13,6%), profit net (3,1 mil. lei, +11,7%). Brandul continuă să livreze cea mai bună marjă EBITDA din Grup, de 17,6%.

Procesului de redresare Pizza Hut generează deja rezultate, compania trecând de la pierdere operaţională în 2023 la un profit operaţional al restaurantelor de aproape 1 mil. lei în 2024, o dovadă a eficienţei măsurilor de optimizare a reţelei. Mai mult, Pizza Hut şi-a redus pierderea netă cu 30% în 2024 comparativ cu 2023, pe fondul eficienţei operaţionale sporite în urma procesului de reorganizare. Optimizările au început în 2023 şi au continuat în 2024, cu scopul de a elimina în principal suprapunerile generate de consolidarea Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery sub un singur brand.

Ultimul trimestru din 2024 a marcat un moment de referinţă pentru companie, fiind a doua oară în istoria Grupului când vânzările trimestriale au depăşit pragul de 400 milioane lei (405 mil. lei, +2,7% faţă de T4 2023). Această evoluţie a fost susţinută de un mediu de consum stabil şi de impactul noilor unităţi deschise. Toate brandurile au obţinut creşteri ale vânzărilor în T4 2024 vs. T4 2023, cu excepţia Pizza Hut, care a înregistrat o contracţie minoră, de 0,5%. KFC Moldova a avut în special o evoluţie remarcabilă, generând vânzări de 7,1 mil. lei, mai mari cu 25,9% în ultimul trimestru al anului trecut faţă de perioada similară din 2023.

"Performanţă solidă din 2024 reflectă adaptabilitate în faţa unor factori externi provocatori, precum ajustările salariale din industrie, presiunile inflaţioniste şi prudenţa consumatorilor alimentată de incertitudine în contextul electoral din România şi din Republica Moldova. Am reuşit să gestionăm aceste presiuni şi am obţinut vânzări record, ne-am crescut profitabilitatea şi am înregistrat o îmbunătăţire impresionantă a marjelor operaţionale.Dinamica accelerată a KFC România, performanţa excelentă a Taco Bell şi evoluţia încurajatoare a Pizza Hut sunt reflectarea capacităţii noastre de adaptare şi de aplicare consecventă a măsurilor de gestionare a costurilor. Ştim că anul 2025 vine cu noi provocări, dar ne păstrăm angajamentul de a livra o performanţă financiară solidă pentru acţionari", a declarat Valentin Budeş, CFO Sphera Franchise Group.

În 2024, acţiunile Sphera Franchise Group au înregistrat o apreciere remarcabilă, de 56,8%, depăşind-o semnificativ pe cea a indicelui BET, de 8,78%. În acelaşi timp, randamentul total al acţiunilor SFG a fost de 65%, o performanţă robustă comparativ cu indicele BET-TR, care a avut o creştere de 16,15% în 2024.

Acţionarii Sphera Franchise Group au primit dividende anul trecut în două tranşe, pe 6 iunie şi 7 noiembrie, fiecare în valoare de 1,05 RON brut pe acţiune, iar randamentul total anual al dividendelor, incluzând plăţile din lunile iunie şi noiembrie 2024, a ajuns la 5,6%, se mai menţionează în comunicat.