Studenţii, revoltaţi din cauza taberelor

Studenţii au din nou un set de întrebări pentru autorităţi. Una ar fi - "Taberele studenţeşti, un nou eşec?", urmată de o alta - "Când veneam la cămin de acasă, aveam pachet de la părinţi, acum ... ne trebuie şi în tabără?". Chestiunea taberelor studenţeşti a fost repusă pe tapet, mai ales că se apropie perioada acestora. O chestiune semnalată de către Uniunea Naţională a Studenţilor din România este aceea a scăderii constante a numărului de locuri în tabere. Potrivit UNSR: "În urma publicării comunicatului nostru din data de 06 iunie 2022, în care am condamnat faptul că Metodologia pentru Taberele Studenţeşti nu a apărut până în momentul actual, pe seară, această "metodologie" şi-a făcut apariţia - o metodologie "copy-paste" a celei din anul precedent care denotă doar lipsa de interes a guvernanţilor. Dacă în 2019 existau 6600 de locuri, în 2020 acestea nu au avut loc din motive pandemice, iar anul trecut, pe timp de pandemie, am avut 3300 de locuri în total, în metodologia de anul acesta avem 2300 de locuri pentru toţi participanţii, locuri care includ şi persoanele organizatoare şi persoanele care trebuie să se asigure că totul în tabere se desfăşoară în condiţii optime. Această micşorare drastică reprezintă un lucru foarte trist, deja devenind tradiţional ca anual să se diminueze locurile în tabere, deşi numărul de studenţi doritori este imposibil să scadă de la an la an. Dacă în comunicatul precedent am explicat de ce aceste tabere sunt o recompensă pentru studenţii care au muncit un an întreg pentru media lor, de ce organizarea acestor tabere este necesară şi de ce avem nevoie ca bugetul alocat acestui proiect să crească, observăm că Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse nu doreşte să ţină cont de strădania studenţilor şi, în loc să crească numărul sau măcar să îl păstreze, acesta taie din locuri. Un alt element demn de condamnat este faptul că indemnizaţia pentru hrană a rămas aceeaşi, şi anume 52 lei/zi/student. Dacă la ediţia precedentă administratorii hotelurilor atrăgeau atenţia asupra subvenţiilor pentru hrană extrem de mici, probabil anul acesta, deoarece suma este neschimbată, mesele vor deveni din ce în ce mai rare sau reduse considerabil cantitativ".

Studenţii au pus în balanţă creşterea preţurilor şi bugetul pentru mese: "Analizând recenta creştere a preţurilor la alimente, putem observa că bugetul alocat anul acesta pe mesele studenţilor este insuficient. Statisticile oficiale ne arată faptul că materia de bază a preparatelor alimentare s-a scumpit din februarie 2021 până în aceeaşi lună a acestui an cu un procent semnificativ. Putem include aici uleiul (creştere de 16,38%), cartofi (creştere de 30,58%), zahăr şi orez (creştere de 16%), făină (creştere de 16,38%), carne (creştere de 5%), precum şi altele. Din aceste motive, ne simţim responsabili de a atrage atenţia asupra nevoii de adaptare e bugetului la creşterile recente. Studenţii nu simt prezenţa unui Minister al Tineretului, un minister care a avut nevoie de luni de zile pentru a se putea despărţi de Ministerul Sportului, pentru a avea mecanisme proprii şi un sediu propriu. Noi, studenţii, considerăm că avem nevoie de un număr constant de locuri, de predictibilitate din partea Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi de dovezi ale implicării proactive ale guvernului în problemele noastre".

Uniunea Naţională a Studenţilor din România solicită rapid creşterea bugetului alocat pentru a putea avea parte de un program al Taberelor Studenţeşti în condiţii normale şi pentru ca studenţii beneficiari de acest program să se bucure de recompensa binemeritată: "Din perspectiva studenţilor, această situaţie este inacceptabilă, în contextul în care Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pretinde că o aşa-zisă «metodologie» apărută din senin în miezul nopţii poate acoperii nevoile studenţilor în programul de tabere de vară cu un buget subnutrit şi aproape inexistent pentru cei 400.000 de tineri din învăţământul superior. Studenţii cer în mod urgent creşterea locurilor în tabere şi de asemenea, creşterea bugetului aferent meselor studenţilor din acest program. Susţinem faptul că aceste solicitări sunt de ordin firesc, solicitări care nici nu ar trebui să fie exprimate de studenţi ci anticipate de către guvernanţi. Se pare că trebuie să ne obişnuim cu un minister neputincios şi cu un lider incapabil de a comunica cu studenţii. În baza incapacităţii de care continuă să dea dovadă, oportună este demisia acestei persoane aflate în funcţia de conducere.

Putem aprecia faptul că această lipsă de respect şi implicare din partea Ministerului Familie, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este «ultima picătură» din această înşiruire de gânduri optimiste create în zadar şi perioade de aşteptări lungi. În cazul nefericit în care nu se vor rezolva aceste probleme trebuie să ne aşteptăm la escaladarea situaţiei şi la apariţia unor posibile manifestări în acest sens. Nu este rolul unui student să «cerşească» după câteva beneficii minuscule, dar administraţia acestei ţări nu lasă mult loc de discuţii". Pe acest fond urările de genul "vacanţă plăcută" nu sună foarte bine pentru studenţi.