SUPLIMENTUL AUTO / MARIUS ŞTEFAN, CEO ŞI FONDATOR AUTONOM GROUP:"Actuala criză ne provoacă să găsim noi oportunităţi de adaptare a serviciilor"

• Autonom a pus la dispoziţie aproape 100 de maşini ONG-urilor locale, spitalelor şi autorităţilor publice, în lupta cu Covid-19

Reporter: Cum arată, astăzi, piaţa de închirieri auto din ţara noastră? (număr de maşini, valoare, etc.)

Marius Ştefan: Estimăm că anul trecut, piaţa de rent-a-car din Româ­nia a ajuns la 12.000 de maşini, cu o valoare totală de peste 80 milioane euro. Din aceste 12.000 de autovehicule, Autonom avea, la mijlocul anului 2019, 2.200 de maşini care au fost puse la dispoziţia clienţilor noştri de rent-a-car.

În ultimii ani, am observat o creştere constantă a pieţei de închirieri auto din România, atât B2B, cât şi B2C. Clienţii din zona B2B caută flexibilitate, optimizarea cos­turilor şi soluţii customizate pe nevoile lor de transport. Creşterile din zona B2C sunt determinate de numărul tot mai mare de turişti şi oameni de afaceri care vizitează România. În general, există o conştientizare din ce în ce mai mare a consumatorilor locali, care încep să ia în considerare ideea de a închiria un autoturism pentru a adresa o nevoie punctuală, în detrimentul deţinerii permanente a unui autovehicul folosit parţial.

Astăzi, piaţa închirierilor auto este afectată de reducerea călătoriilor turistice, precum şi a celor de afaceri, care a fost observată în toată Europa, precum şi în România, şi va continua să aibă impact asupra liniilor de închiriere pe termen scurt şi de transferuri cu şofer, atâta timp cât riscul răspândirii pandemiei este încă prezent.

Continuăm să fim flexibili şi să ne adaptăm pentru a ne ajuta clienţii, în această perioadă dificilă. De exemplu, deoarece am observat o creştere a solicitărilor one way, cauzate de anularea curselor aeriene, am hotărât în beneficiul clienţilor noştri, că până la finalul lunii aprilie, aceştia pot închiria o maşină din oricare dintre birourile noastre din ţară, şi să o predea ulterior într-un alt oraş din reţeaua Autonom, fără niciun cost de relocare a autoturismului.

Reporter: Care sunt principalele provocări pe care le întâlniţi în domeniul în care activaţi?

Marius Ştefan: Pe termen scurt şi mediu, provocările sunt generate de contextul actual, generat de răspândirea COVID-19 şi de limitarea deplasărilor, atât interne cât şi externe.

Pe termen lung, cred că ne aflăm într-o etapă transformatoare în industria de mobilitate. În cazul multor afaceri "tradiţionale", provocarea, dar şi oportunitatea, constă în dezvoltarea serviciilor tradiţionale şi personalizarea acestora conform cu nevoile clienţilor, prin utilizarea tehnologiei, sau prin crearea unei experienţe memorabile şi plăcute pentru client.

În ultimii ani au apărut multe iniţiative din categoria "soluţii noi de mobilitate": ride sharing, car sharing, micro mobilitate urbană. Este îmbucurător că există tot mai multe iniţiative care vor să ţină pasul cu evoluţia mobilităţii urbane.

Şi noi testăm şi adoptăm diverse tehonologii şi servicii noi, într-un ritm tot mai accelerat. În ultimii ani, ne-am extins gama de servicii şi am devenit un furnizor de soluţii de mobilitate versatil, care pe lângă închirierea de maşini pe termen scurt furnizează multiple servicii de fleet management, leasing operaţional, închirieri cu şofer.

Actuala criză ne provoacă din nou să găsim noi oportunităţi de a ne adapta serviciile la solicitările actuale din piaţă şi să rămânem aproape de clienţii noştri.

De exemplu: colegii noştri de la VMS livrează acum mărfuri, pentru supermarketurile mari, datorită cererii mari care există pentru acest tip de servicii. Suntem în contact cu mai mulţi retaileri pentru a ne asigura că, împreună, ne putem continua activităţile în această perioadă. Prin urmare, ne adaptăm şi reconfigurăm în timp real, luând măsuri care să răspundă cel mai bine nevoilor din acest moment ale clienţilor noştri.

Un alt mod prin care suntem aproape de clienţii noştri în această perioadă este prin serviciul de sales & lease back pentru flote şi echipamente. Este un serviciu care generează lichiditatea necesară companiilor în această perioadă şi accelerează procesul de externalizare a flotelor şi al activelor.

Reporter: Piaţa de închirieri auto a cunoscut o creştere în ultimii ani, mai este loc de dezvoltare?

Marius Ştefan: În continuare considerăm că este loc de dezvoltare pe piaţa din România, atat în categoriile existente, cât şi în direcţii noi. Desigur, în acest moment dis­cutăm de o dezvoltare moderată. Soluţiile de închiriere sunt tot mai apreciate, în detrimentul deţinerilor, mai ales în contextul impredictibil actual. Închirierile auto sunt o soluţie pentru companiile care au nevoi temporare de mobilitate, au nevoie de flexibilitate în gestionarea resurselor sau doresc să externalizeze riscurile deţinerii unui autoturism.

Reporter: Câte maşini numără în prezent flota Autonom?

Marius Ştefan: La nivel de grup, la jumătatea lui 2019 parcul nostru auto număra în jur de 9.000 de autovehicule, dintre care 6.800 erau închiriate în regim de leasing operaţional şi 2.200 în regim de rent-a-car.

În momentul de faţă, ne adaptăm parcul la nevoile existente în piaţă, urmărind îndeaproape evoluţia aces­teia.

Reporter: Cum au evoluat cererile pe această piaţă de la ultima criză până în prezent?

Marius Ştefan: La nivel de grup, piaţa şi afacerea noastră au trecut prin multe transformări. Un exemplu este evoluţia dinspre B2C către B2B - astăzi, aproximativ 20% din business-ul Autonom îl reprezintă închirierile către persoa­ne fizice, iar restul de încasări provin din servicii adresate companiilor. Perioada de criză, în care călătoriile au scăzut, iar companiile au căutat să-şi optimizeze costurile, a amplificat această tendinţă. În ultimii 10 ani s-a dezvoltat accelerat piaţa de închirieri pe termen lung/leasing operaţional, care estimăm că este de 5 ori mai mare decât cea a închirierilor pe termen scurt. În ultimii 3 ani s-au dezvoltat mult închirierile către firmele de asigurări, care trebuie să acopere lipsa utilizării maşinii în cazul unui accident. În concluzie, cererea a crescut constant, iar sursele cererii s-au diversificat.

Reporter: Ce decizii de business aţi luat de la izbucnirea pandemiei de coronavirus?

Marius Ştefan: Am luat decizii axate pe trei direcţii: pentru protecţia colegilor, a clienţilor şi a furnizorilor noştri, precum şi pentru a ne continua business-ul.

Pentru protecţia echipei am luat măsuri adaptate în funcţie de activitatea desfăşurată de colegii noştri: pentru aceia a căror activitate permite, majoritatea colegilor noştri lucrează de acasă încă de la mijlocul lunii martie. Cu ajutorul tehnologiei, ei continuă să lucreze în condiţii cât mai aproape de normal. Pentru colegii din zona operaţională, asigurăm stocul de materiale de protecţie şi verificăm zilnic situaţia acestora.

Pentru siguranţa clienţilor noştri, am luat măsuri de dezinfectare a maşinilor în toate centrele din ţară pentru a ne asigura că procesul de închiriere a maşinilor noastre este complet sigur. Măsurile sunt publice pe site-ul nostru: autonom.ro. De asemenea, pentru a-i ajuta să treacă mai uşor peste această perioadă dificilă, am contactat pro-activ toţi clienţii de leasing operaţional pentru a discuta despre alternativele de sprijin. Pentru mai bine de un sfert dintre aceştia deja am ajustat diverse clauze contractuale, parteneriatul flexibil fiind un avantaj al serviciului pe care noi îl oferim, iar beneficiile lui se văd cel mai bine chiar în aceste momente.

Pentru a garanta continuitatea afacerii şi stabilitatea financiară, am luat diferite decizii pentru optimizarea costurilor companiei. Doar pentru a menţiona câteva exemple, am cerut suspendarea facturării chiriilor în toate aeroporturile, am început un program accelerat de vânzare a maşinilor din stocul de vânzare sau am implementat măsuri pentru reducerea costurilor pentru reparaţii.

Reporter: La finele anului trecut aţi atras 20 de milioane de euro pentru un plasament privat de obligaţiuni care ulterior au fost listate la BVB. Aveţi în plan ca în viitorul apropiat să mai apelaţi la mecanismele pieţei de capital pentru a vă finanţa activitatea? Puteţi detalia?

Marius Ştefan: Într-adevăr, în noiembrie 2019 am decis să ne diversificăm sursele de finanţare şi să creştem astfel maturitatea medie a finanţărilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligaţiuni, devenind astfel activi şi vizibili ca emitent pe piaţa de capital.

Privind în retrospectivă, considerăm că am făcut mişcarea la timpul potrivit, şi suntem bine pregătiţi să trecem peste această perioadă atât din punct de vedere financiar, ca sisteme dar şi ca know-how.

Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei anul trecut şi ce estimări aveţi pentru 2020?

Marius Ştefan: În ceea ce priveşte rezultatele financiare, veniturile din exploatare consolidate conform IFRS pentru Autonom Services în 2018 au fost de 251,3 milioane lei, în timp ce în primul semestru din 2019, acestea s-au situat la 178,7 milioane lei. La nivelul primului semestru din 2019, veniturile din leasing operaţional au fost de 79,7 milioane lei, iar cele aferente serviciilor rent-a-car au atins 29,7 milioane lei. De asemenea, profitul înainte de taxe, depreciere şi amortizări (EBITDA) în primul semestru din 2019 a fost de 71 milioane lei, iar profitul net consolidat de 15,7 milioane lei.

Săptămânile recente au adus noi provocări în piaţa de călătorii datorate COVID 19, resimţite şi la nivel local. Închirierile auto de către turiştii străini au scăzut semnificativ.

Ne-am făcut planuri în funcţie de durata în care majoritatea dintre noi va trebui să stăm acasă. Scenariul optimist este de încă 4-6 săptămâni; cel pesimist sperăm că nu se va materializa. Datorită managementului nostru financiar prudent şi a lecţiilor învăţate din criza din 2008 peste care am trecut întăriţi, în momentul de faţă avem rezerve importante de cash care vor asigura un capital de lucru suficient chiar şi în scenariul încasărilor întârziate sau diminuate pe o perioadă îndelungată de timp. La nivel macro, totul va depinde de cât timp va persista situaţia şi, în al doilea rând, de ce măsuri de susţinere va lua guvernul pentru a sprijini antreprenorii locali.

Reporter: V-aţi implicat în campanii / iniţiative de susţinere pentru lupta împotriva efectelor Coronavirus?

Marius Ştefan: La Autonom, am pus mereu accentul pe impactul pe care îl aducem societăţii în care trăim, şi din acest motiv, de acum 3 săptămâni noi oferim pentru închiriere, gratuit, maşini din flota Autonom din toată ţara, tuturor ONG-urilor şi fundaţiilor care au nevoie de mobilitate pentru a asigura continuitatea misiunii lor de a lupta împotriva coronavirusului şi sprijinirea celor afectaţi.

Suntem bucuroşi că ideea noastră a fost bine primită de fundaţii şi în zilele următoare vom ajunge deja la 100 de maşini puse la dispoziţia ONG-urilor locale, dar şi a spitalelor şi a autorităţilor publice. Continuăm să oferim sprijinul nos­tru în măsura în care putem şi invităm toate ONG-urile să ne contacteze la adresa de email help@autonom.ro sau la numărul de telefon: 0747277610.

Reporter: Vă mulţumesc!