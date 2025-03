TradeVille: 2Performant Network, mai prudent în 2025

2Performant se aşteaptă la creşteri ale cifrelor financiare în 2025, în contextul în care în acest an compania va pune un accent mai puternic pe profitabilitate şi prudenţă, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

2Performant Network este o companie românească de tehnologie de tip growth, fiind totodată liderul pieţei de marketing afiliat din România. Compania dezvoltă şi operează platforma de marketing colaborativ 2Performant.com, prin care magazinele online pot colabora cu parteneri care le oferă posibilităţi de publicitate şi de generare de trafic online. Unul din punctele forte ale platformei este procesul de gamificare, care permite o creştere a nivelului de interacţiune şi implicare a utilizatorilor în cadrul platformei.

În ceea ce priveşte sursele de venit din marketing afiliat, acestea sunt de trei tipuri: comision de reţea; abonamente pentru utilizarea platformei, taxe de promovare.

În cursul anului 2024, compania a reuşit să încheie un acord preliminar în vederea achiziţiei reţelelor de afiliere Profitshare.ro şi Profitshare.bg, acestea aparţinând acţionarului majoritar al eMag. Preţul stabilit al tranzacţiei a fost de 4,3 milioane de lei. Cumpărarea concurenţilor direcţi din România va consolida poziţia 2P ca lider al segmentului de marketing afiliat din România.

La mijlocul anului 2024, CEO-ul companiei, Dorin Boerescu, care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie, deţinea o participaţie de 32,27% din acţionariat, restul acţiunilor fiind împărţite între persoanele fizice (62,7%) şi cele juridice (4,9%). Compania este listată pe piaţa AeRO din decembrie 2020, iar începând cu luna ianuarie 2021, acţiunile 2P fac parte din indicele BETAeRO.

• Sectorul de marketing afiliat, în plină expansiune

Marketingul afiliat a devenit o industrie în plină expansiune, atingând 15,7 miliarde de dolari în 2023 şi fiind estimată să crească până la 36,9 miliarde de dolari în 2030. Acest model de promovare bazat pe comisioane influenţează deja 16% din tranzacţiile e-commerce din SUA, iar tot mai mulţi consumatori finalizează achiziţii prin link-uri afiliate de pe dispozitive mobile, ceea ce a determinat o creştere cu 49% în ritm anual (YoY) a conversiilor mobile. Retailerii observă un impact semnificativ al acestui canal, 65% dintre ei raportând o creştere de peste 20% a veniturilor datorită marketingului afiliat.

SUA rămân liderul pieţei (39%), urmate de Marea Britanie (15%) şi Germania (11%), iar investiţiile în acest domeniu au ajuns la 1,5 miliarde de dolari în 2023, în creştere cu 15,4% faţă de anul anterior. Creşterea influencer marketing-ului, care a ajuns la 16,4 miliarde de dolari în 2022, a contribuit la extinderea marketingului afiliat pe platformele de social media, iar sursele principale de trafic rămân SEO (69%), social media (67%) şi blogging (64%). Pentru a-şi maximiza veniturile şi a ajunge la audienţe variate, 71% dintre afiliaţi colaborează cu cel puţin trei reţele de afiliere, ceea ce confirmă maturizarea şi diversificarea acestei industrii în continuă creştere.

• Bugetul 2Performant pe 2025 - control mai riguros al costurilor

2Performant şi-a publicat bugetul pentru 2025, anunţând adoptarea unei strategii mai prudente, axată pe un control mai riguros al costurilor, în timp ce compania rămâne moderat optimistă în privinţa veniturilor. Premisele pentru estimările date de 2P se bazează în acest an pe prognoza de evoluţie pozitivă a ecosistemului BusinessLeague, achiziţia ProfitShare România şi Bulgaria, dar şi pe impactul pozitiv pe care îl aduce business-ul companiei în a doua jumătate a anului. În primele două luni din acest an, compania a adus peste 60 de clienţi noi, aşteptându-se la o accelerare a achiziţiei de clienţi în acest an. De asemenea, 2P are în plan o majorare de capital în 2025.

Astfel, 2Performant prognozează că va obţine până la sfârşitul anului o cifră de afaceri de 60,3 milioane de lei, în creştere cu 25% comparativ cu 2024, în timp ce veniturile totale din exploatare au fost estimate la 68,4 milioane de lei (+20% vs 2024). Din cifra de afaceri, circa 80% reprezintă comisioanele afiliaţilor, care se deduc la sfârşit. Mai exact, doar aproximativ 20% din cifra de afaceri a companiei reprezintă veniturile efective ale 2P. Cheltuielile operaţionale sunt prognozate să crească cu 15%, la 66,5 milioane de lei. O creştere semnificativă se observă la Alte cheltuieli de exploatare (în mare parte sunt comisioanele afiliaţilor) (+18%; 50,5 milioane de lei) şi Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare (+65% vs 2023; 4,5 milioane de lei). Compania va încerca să menţină sub control în acest an Cheltuielile cu personalul, prognozate să scadă cu 6%. Astfel, rezultatul din exploatare este estimat să fie unul pozitiv în acest an, care va urca până la un nivel de 1,9 milioane de lei, faţă de pierderea de 1,2 milioane de lei din 2024.

Rezultatul net este estimat la 1,3 milioane de lei, comparativ cu pierderea de 1,4 milioane de lei din 2024. Marja netă este prognozată să ajungă la 2,1%. Bugetul a fost propus spre aprobare acţionarilor care vor particpa în AGA din 23 aprilie.

• 2024, an cu provocări pentru 2P

Chiar dacă 2Performant a avut în 2024 o dinamică pozitivă a veniturilor, marcând o creştere consecutivă a lor timp de cinci ani la rând, acestea nu au reuşit să ţină pasul cu majorarea cheltuielilor. Astfel, compania a înregistrat o pierdere la sfârşitul anului trecut, notează TradeVille .

2P a anunţat în 2024 achiziţia celui mai mare concurent de pe piaţa din România, consolidându-şi astfel poziţia pe plan local, în timp ce a continuat îmbunătăţirea propriei platforme. Compania nu şi-a respectat cifrele bugetate anul trecut, marcând o cifră de afaceri cu 33% mai mică faţă de estimările iniţiale, în timp ce rezultatul net a constiuit o pierdere faţă de profitul bugetat.

Astfel, 2P a avut la sfârşitul anului o cifră de afaceri de 48,1 milioane de lei (+4% vs 2023), în timp ce rezultatul operaţional a totalizat -1,2 milioane de lei (vs 0,9 milioane de lei în 2023), iar rezultatul net a însumat -1,4 milioane de lei (vs 0,9 milioane de lei în 2023).

• 2P pe grafic - declin major

2Performant este mai jos cu 40,9% faţă de acum un an, în timp ce de la începutul lui 2025 şi până acum (YTD) acţiunile au scăzut cu 8,3%. Compania a subperfomat faţă de piaţa AeRO, reprezentată de indicele BETAeRO, care în ultimele 12 luni a scăzut cu 21,7%, şi cu 2% YTD.

În acelaşi timp, piaţa principală de la BVB, reprezentată de indicele BET, a crescut în ultimul an cu 3,9%, iar de la începutul anului - cu 4,2%. Ultimele 12 luni au fost caracterizate de evoluţia pe un trend descendent pentru acţiunile 2P, care acum testează nivelul rezistenţă de la 1,7 lei. Dacă preţul va reuşi să depăşească acest prag, cel mai probabil scenariu pe termen scurt este tranzacţionarea acţiunilor pe canalul 1,7 - 2 lei, însă cotaţia va resimţi o presiune din partea rezistenţei canalului descendent în care se află. În cazul în care preţul coboară sub 1,7 lei, este probabil să vedem o evoluţie a acţiunii între nivelurile de 1,35 şi 1,7 lei.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în 2Performant

Oportunităţi/

- Oportunităţi imense de creştere: Un studiu al Rakuten/Forrester Research a concluzionat că opt din zece branduri, la nivel global, folosesc marketingul afiliat, iar căutările acestui termen pe Google s-au dublat din 2016. Avântul industriei se vede şi în profiturile marilor jucători din piaţă, unde, doar în 2023, giganţii din sectorul de tehnologie, Amazon, Alphabet şi Meta Platforms, au înregistrat venituri de peste 375 de miliarde de dolari pe acest segment.

- România oferă un mediu propice comerţului online: Valoarea comerţului electronic se ridică la 11,7 miliarde de euro în 2024, reprezentând 3,4% din PIB şi poziţionând România pe locul al treilea în Europa Centrală şi de Est. În 2024, 73% dintre utilizatorii de internet au efectuat cumpărături online, susţinuţi de îmbunătăţirea accesului la internet (89% din gospodării) şi de o creştere notabilă a cumpărăturilor online în mediul rural (67%, comparativ cu 77% în urban).

- Lider pe piaţa locală: 2Performant este liderul pieţei de marketing afiliat din România şi cea mai mare sursă locală de trafic pentru magazinele online autohtone, cu peste 11,4 milioane dde vânzări obţinute de advertiseri de-a lungul timpului. Compania a anunţat în 2024 achiziţia celui mai important concurent de pe piaţa locală.

- Model de business diversificat: Domeniul de activitate al advertiserilor este unul extrem de variat, acoperind industrii de la farma până la IT.

- Gamificarea experienţei: 2Performant a reuşit să implementeze în cadrul platformei un mecanism de gamificare a experienţei utilizatorilor, prin implementarea unui sistem de scoring şi regulamente în baza cărora se fac promovări, retrogradări şi clasamente care aliniază experienţa utilizatorilor la cele mai noi standarde ale industriei.

- Strategii de extindere: Printre strategiile de dezvoltare a companiei se numără atât extinderea în extern, în Europa şi SUA, cât şi creşterea companiei prin achiziţii.

Riscuri

- Dependenţa de utilizatorii mari: Mare parte din vânzările intermediate de platforma 2P sunt generate de un număr mic de utilizatori de talie mare, ceea ce scade nivelul de diversificare pe industrii şi aduce un plus de risc pentru companie.

- Concurenţa acerbă: Industria este dominată de jucători mari, care tind să acapareze tot mai mult teren prin preţuri concurenţiale şi servicii integrate complexe.

- Mediul macroeconomic şi geopolitic incert: Impactul creşterii preţurilor pune presiune asupra segmentului de retail, care este semnificativ impactat de scăderea cheltuielilor de consum din partea populaţiei. De asemenea, în condiţii macro dificile, companiile tind să reducă, mai întâi de toate, bugetele alocate departamentelor de marketing. Totodată, alegerile din 2024 au avut un efect negativ asupra costurilor din acest domeniu.