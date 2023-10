TradeVille: Bank of America are rezultatele surprinzătoare

Bank of America a raportat venituri şi un profit net peste aşteptări pentru trimestrul al treilea din 2023, datorită ratelor de dobândă mai mari. Totuşi, expunerea mare a băncii asupra instrumentelor cu venit fix, care a adus pierderile nerealizate la maximele ultimilor cel puţin doi ani, nu oferă perspective optimiste. Acţiunile băncii au crescut cu peste 2,3% după anunţul rezultatelor financiare, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Bank of America este a doua mare bancă din SUA, deservind peste 68 de milioane de clienţi americani, prin intermediul uneia dintre cele mai mari infrastructuri bancare (reţele de sucursale şi ATM-uri). Principalul concurent este liderul sectorului bancar american, JPMorgan Chase & Co. Printre alţi competitori se regăsesc Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo şi U.S. Bank.

Principalul acţionar al Bank of America este Berkshire Hathaway (13%), conglomeratul lui Warren Buffett, după care urmează The Vanguard Group (aproximativ 7,7%). Directorul general şi preşedintele Consiliului de Administraţie al Bank of America este Brian T. Moynihan. Acesta este la conducerea Bank of America din ianuarie 2010.

De la un preţ per acţiune de aproape 19,7 dolari, în martie 2020, acţiunea Bank of America s-a apreciat cu 150%, până la 49,2 dolari/acţiune, în ianuarie 2022. De atunci, majorarea rapidă a dobânzilor a atras scăderea cu peste 43,8% a cotaţiei acţiunilor, deoarece banca are o expunere semnificativă asupra instrumentelor cu venit fix la rate de dobândă mai mici decât dobânda de politică monetară.

• Băncile americane, între câştiguri reale negative şi încetinirea creditării

Majorarea ratelor de dobândă a ajutat băncile americane să obţină performanţe financiare mai bune, dar a avut impact negativ asupra capitalizărilor bursiere ale acestora (evoluţia de la începutul anului a Dow Jones U.S. Bank Index: -13,7%). Falimentul celor trei bănci din SUA a ajutat cumpărătorii activelor şi pasivelor acestora să îşi majoreze capitalizarile bursiere, de la începutul acestui an, în timp ce majoritatea celorlalte acţiuni bancare americane se tranzacţionează mai ieftin faţă de începutul lui 2023.

Investiţiile băncilor în instrumente de datorie au un câştig real negativ, în contextul în care rata dobânzii de politică monetară se situează la 5,25-5,50%.

În prezent, expunerile asupra clienţilor cărora le-au acordat credite devin mai riscante, după ce randamentele la maturitate au escaladat până la maximele ultimilor 16 ani, la începutul lunii octombrie. În plus, agenţia de rating de credit S&P Global anticipează o creştere a intrărilor în incapacitate de plată a corporaţiilor americane. Totodată, activitatea de creditare a sectorului bancar american a scăzut faţă de anul 2022, mai ales din cauza falimentelor bancare din primăvară.

• Venituri nete din dobânzi în creştere pentru Bank of America

Rezultatele Bank of America din perioada iulie-septembrie 2023 au depăşit aşteptările, pe seama unor venituri nete din dobânzi mai mari, care au adus profitul net per acţiune la 0,90 dolari (vs. estimările LSEG de 0,82 dolari/acţiune).

Evoluţia profiturilor nete pe principalele segmente de activitate ale băncii a fost mixtă. Banca şi-a majorat profiturile pe segmentele Global Markets şi Global Banking, în timp ce restul segmentelor de activitate au generat profituri mai mici faţă de anul anterior.

După publicarea rezultatelor privind testul de stres realizat de Rezerva Federală Americană (Fed), banca a majorat dividendul brut trimestrial cu 9%, până la 0,24 dolari/acţiune (maximul din anul 2009), având un randament anualizat al dividendului de aproape 3,5%, în comparaţie cu principalele şase bănci americane. Acest eşantion mic are randamente anualizate ale dividendelor cuprinse între 2,9% şi 5,2%.

Bank of America are o sensibilitate ridicată la variaţia randamentelor la maturitate ale titlurilor Trezoreriei SUA, datorită expunerii ridicate asupra instrumentelor cu venit fix care îi oferă câştiguri mici. La finele lunii septembrie 2023, pierderile nerealizate aferente acestor instrumente au crescut la un maxim de 131,6 miliarde de dolari, cel mai mare nivel din ultimii cel puţin doi ani. Investitorii au integrat, în spread-urile derivativelor pe rata de dobândă (CME FedWatch Tool), probabilitatea de 11,8% ca Fed să crească dobânzile cu 25 de puncte de bază, la 5,50-5,75%, pe data de 1 noiembrie 2023.

În plus, directorul băncii, Brian Moynihan, a declarat că se observă un declin al apetitului pentru cheltuieli al consumatorilor.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în acţiunile Bank of America

Oportunităţi

- Banca şi-a majorat dividendul cu 9%, în ultimul trimestru. Randamentul dividendului este de 3,48%.

- Multiplul P/B: Bank of America are un prezent un P/B sub 1, indicând o subevaluare din partea pieţei. Totodată, acest indicator face din Bank of America a două cea mai "ieftină" companie bancară din top 6 din SUA, fiind în urma Citigroup, dar la jumătatea valorii faţă de JPMorgan şi Morgan Stanley.

Riscuri

- Incertitudini economice: economia SUA a demonstrat rezilienţa pe parcursul acestui an, dar randamentele la maturitate ale obligaţiunilor, recent ajunse la maximele ultimilor 16 ani, nu oferă un semnal clar de optimism în privinţa evoluţiei economice viitoare, în principal din cauza temerilor privind inflaţia.

- Autorităţile de reglementare au anunţat înăsprirea cerinţelor de capital, fapt care poate limita posibilitatea băncilor de a acorda volume mai mari de credite şi de a plăti dividende.

- Consumatorii au cheltuit mai mult cu cardurile de credit şi îşi epuizează economiile din pandemie. În al doilea trimestru din 2023, americanii aveau datorii de 1,03 trilioane de dolari din carduri de credit, un nivel record, iar majorarea dobânzilor creşte riscul de credit.

- Bank of America are expuneri ridicate asupra instrumentelor cu venit fix cu randamente real negative. Pentru bancă, se creează un cost oportun atunci când alege să deţină instrumentele până la scadenţă sau o pierdere efectivă, când alege să le vândă.