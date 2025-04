TradeVille: JPMorgan Chase îşi consolidează provizioanele pentru pierderi

JPMorgan Chase & Co. a raportat un avans cu 9% al profitului în primul trimestru al anului 2025, ajungând la 14,6 miliarde de dolari, datorită unei creşteri cu 12% a comisioanelor din investiţii bancare şi cu 48% a veniturilor din tranzacţionarea acţiunilor. Cu toate acestea, banca a majorat provizioanele pentru pierderi din credite la 3,3 miliarde de dolari, anticipând posibile dificultăţi economice, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

JPMorgan Chase este o multinaţională americană de servicii financiare cu sediul central în New York. Banca, cu o istorie de peste 200 de ani, este cea mai mare instituţie din SUA şi totodată cea mai mare la nivel global prin prisma capitalizării bursiere. JPMorgan este un furnizor important de servicii bancare de investiţii, prin consultanţă corporativă, fuziuni şi achiziţii, precum şi prin oferte publice (IPO-uri). Franciza sa de private banking şi divizia de gestionare a acţiunilor se numără printre cele mai mari din lume în ceea ce priveşte activele totale, însumând aproximativ 4 trilioane de dolari. JPMorgan face parte din categoria băncilor de importanţă sistemică din punctul de vedere al autorităţilor de reglementare din SUA.

Jamie Dimon este actualul CEO al băncii, fiind la carmele acesteia încă din 2005. Are meritul de a fi transformat banca într-un Goliat al industriei. Din momentul preluării şi până în prezent, cota de piaţă a companiei a crescut semnificativ, reuşind să depăşească concurenţi importanţi precum Bank of America. Totodată, Dimon a fost membru Fed şi este un personaj extrem de activ pe piaţa din SUA. Părerile sale despre economie, inflaţie şi, mai recent, criptomonede fac înconjurul lumii şi sunt disecate atent de către analiştii financiari. Părerile sale nu sunt întotdeauana cele mai ortodoxe, acesta afirmând chiar recent că economia SUA începe să semene tot mai mult cu cea din anii "70, afirmaţie care a provocat o serie de comentarii acide.

Din acţionariatul companiei fac parte cele mai importante fonduri de investiţii globale. The Vanguard Group şi BlackRock deţin, împreună, peste 17% din capitalul social. Per ansamblu, banca are în acţionariat peste 74% investitori instituţionali. O astfel de pondere indică faptul că Beta-ul acţiunii este în general mai mic decât în cazul unor companii cu o pondere mai mare de clienţi retail, făcând-o astfel mai puţin volatilă în cazul unor evenimente de tip black-swan.

• Marile bănci americane au avut rezultate excelente în 2024

În 2024, marile bănci americane au înregistrat rezultate excelente, cu profituri în creştere cu 20% faţă de anul anterior şi recorduri istorice pentru JPMorgan şi Citigroup. Veniturile din tranzacţionare au atins 123 de miliarde de dolari (+10% faţă de 2023), iar comisioanele din investment banking au crescut cu 34%, până la 36 de miliarde de dolari. Perspectivele pentru 2025 sunt optimiste, susţinute de alegerea lui Trump şi aşteptările privind dereglementarea. Fitch a îmbunătăţit perspectiva sectorului bancar de la "deteriorare" la "neutră", iar Barclays anticipează o creştere de două cifre a profiturilor în 2025-2026. În acelaşi timp, S&P avertizează că incertitudinea privind reglementările impuse de administraţia Trump rămâne ridicată, iar politicile comerciale agresive pot afecta consumul şi profiturile băncilor.

Anunţul preşedintelui Donald Trump privind impunerea tarifelor asupra tuturor importurilor a generat temeri legate de o posibilă recesiune şi de o scădere a cheltuielilor consumatorilor. Aceste îngrijorări au condus la o diminuare semnificativă a acţiunilor băncilor americane, Citigroup, Bank of America şi Morgan Stanley înregistrând pierderi între 6% - 11%. Investitorii se tem că o creştere economică încetinită şi o încredere redusă a consumatorilor ar putea afecta cererea de credite şi veniturile din activităţile de investiţii bancare.

În Europa, Banca Centrală Europeană (BCE) intenţionează să reducă rata dobânzii de politică monetară la 2,25% în cadrul întâlnirii din 17 aprilie, ca răspuns la impactul negativ al tarifelor asupra creşterii economice a zonei euro. Estimările revizuite sugerează că aceste tarife ar putea reduce creşterea economică a zonei euro cu peste un punct procentual în 2025, în timp ce inflaţia este aşteptată să scadă sub ţinta de 2%.

În Asia, Banca Coreei de Sud se confruntă cu presiuni pentru a accelera şi adânci reducerile ratelor dobânzilor, în contextul în care economia ţării riscă să intre în recesiune din cauza tarifelor impuse de SUA asupra exporturilor sud-coreene. Se aşteaptă ca următoarea reducere a ratei dobânzii să aibă loc mai devreme decât a fost planificat anterior, posibil chiar în aprilie, pentru a sprijini economia afectată.

• JPMorgan - rezultate peste aşteptări

JPMorgan a reuşit să depăşească estimările privind rezultatele trimestriale, însă a tras un semnal de alarmă cu privire la încetinirea economiei globale, care ar putea duce la pierderi din credite şi blocaje pe pieţele de capital. Veniturile au crescut cu 8% faţă de anul trecut, însumând 46,01 miliarde de dolari, peste estimările analiştilor, de 44 de miliarde de dolari, în timp ce profitul a crescut cu 9%, la 14,64 miliarde de dolari, depăşind consensul analiştilor, de 13,42 miliarde de dolari. Din punct de vedere al profitului per acţiune (EPS), acesta a fost de 5,07 dolari, comparativ cu 4,63 dolari prognozat.

Deşi CEO-ul Jamie Dimon a evidenţiat rezultatele solide ale companiei în acest trimestru, el a lansat şi un avertisment privind economia: "Economia se confruntă cu turbulenţe semnificative (inclusiv geopolitice), cu potenţiale aspecte pozitive precum reforma fiscală şi dereglementarea, dar şi riscuri precum tarifele, războaiele comerciale, inflaţia persistentă, deficitele fiscale ridicate şi preţurile încă mari ale activelor şi volatilitatea ridicată".

Totodată, CEO-ul Wells Fargo, Charlie Scharf, a declarat că banca se aşteaptă la volatilitate şi incertitudine persistente, precum şi la o încetinire economică. Deşi şi-a exprimat sprijinul pentru iniţiativele lui Trump privind comerţul echitabil, a menţionat că astfel de "acţiuni semnificative" vin şi cu riscuri.

Veniturile nete din dobânzi, considerate un motor cheie al veniturilor de către analişti, au însumat 23,4 miliarde de dolari, în creştere uşoară, cu 1%, faţă de anul anterior, depăşind estimările de pe Wall Street. Totodată, banca a declarat că venitul net din dobânzi, excluzând activitatea pieţelor, a fost de 22,6 miliarde de dolari, cu 2% sub pragul atins anul precedent. Ratele mai mici, comprimarea marjei depozitelor în toate liniile de afaceri şi soldurile mai mici ale depozitelor în sectorul consumatorilor şi al băncilor comunitare au condus la această dinamică, notează TradeVille .

Pe segmentele de business, comisioanele de investment banking au crescut cu 12% faţă de anul trecut, până la 2,2 miliarde de dolari (consultanţa şi subscrierea de obligaţiuni au crescut cu 16%, în timp ce subscrierea de acţiuni a scăzut cu 9%), însă Jamie Dimon a remarcat o tendinţă accentuată de prudenţă în comportamentul consumatorilor, în timp ce veniturile din tranzacţionare au urcat cu 21%. Tranzacţionarea de acţiuni a crescut cu 48%, la un nivel record de 3,8 miliarde de dolari, depăşind semnificativ aşteptările analiştilor şi recordul precedent stabilit cu patru ani în urmă.

Pentru anul în curs, JPMorgan anticipează venituri din dobânzi în valoare de 94,5 miliarde de dolari, în creştere faţă de estimarea anterioară de 94 de miliarde de dolari. În ceea ce priveşte cheltuielile, JPMorgan a menţinut estimarea anterioară privind costurile ajustate, de aproximativ 95 de miliarde de dolari pentru anul 2025. În trimestrul întâi, cheltuielile operaţionale (non-dobândă) au fost de 23,6 miliarde de dolari, sub estimările analiştilor.

În timpul teleconferinţei, Jeremy Barnum, CFO-ul companiei, a explicat că, în ciuda presiunilor generate de scăderea ratelor pe termen scurt, există factori compensatori care susţin nivelul actual al prognozei în ceea ce priveşte veniturile nete din dobânzi, precum creşterea soldurilor depozitelor wholesale, performanţa mai bună a randamentelor pe certificate de depozit şi depozite wholesale, cât şi eliminarea din calcule a impactului estimat anterior al unei posibile reglementări privind comisioanele întârziate la carduri.

• Preţul acţiunii JPM: +125% în ultimii cinci ani

De la începutul anului şi până în prezent, preţul acţiunilor JPMorgan Chase a cunoscut o scădere de 2%, iar în ultimii cinci ani a marcat o dinamică pozitivă de 129%. De asemenea, acţiunile au câştigat 20% în ultimele 12 luni, în comparaţie cu ETF-ul Shares S&P US Banks UCITS, care a înregistrat un randament de +3,5%. Comparativ cu alte bănci de dimensiuni sensibil egale, JPM este devansată ca randament, în ultimele 12 luni, de Goldman Sachs (23%), fiind aproximativ la egalitate cu Morgan Stanley (+18%) şi depăşind Wells Fargo (+10%), Citigroup (+2%) şi Bank of America (-2%).

Cotaţia s-a menţinut peste media mobilă simplă din noiembrie 2022, până la începutul acestui luni, când anunţul privind tarifele a provocat volatilitate în pieţe. De la primul anunţ privind tarifele, acţiunile JPMorgan au scăzut cu aproximativ 8% şi au atins un minim al ultimelor şapte luni.

După anunţarea rezultatelor financiare, preţul a crescut cu peste 4%, închizând la 236,20 dolari. "Expected-move" calculată din preţul opţiunilor se situa la +/-4,63% înainte de raportare. Zona de 254 de dolari poate reprezenta o rezistenţă importantă în perioada următoare, în timp ce suportul îl regăsim în jurul valorii de 202 dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în JPMorgan

Oportunităţi

- Dividende: În luna martie, consiliul de administraţie a aprobat o creştere a dividendului trimestrial la 1,40 dolari/acţiune, faţă de 1,25 dolari anterior. În ultimii zece ani, compania a înregistrat o creştere medie anuală a dividendului de aproximativ 12,18%. În prezent JPM plăteşte dividende în cuantum de 27% din profitul obţinut.

- BUY: JPMorgan are în prezent zece recomandări de BUY ("cumpără") dintr-un total de 27, conform ratingurilor analiştilor de pe Wall Street. Preţul ţintă mediu este de 265,38 dolari, cu un maxim la 330 de dolari şi un minim la 220 de dolari. Valorile medii sunt peste preţul din piaţă. Totodată, conform consensului analiştilor de pe site-ul de specialitate AlphaSpread, ţinta medie de preţ în următorul an este de 270,91 dolari, un potenţial de creştere de 15%, cu o prognoză minimă de 182,32 dolari şi o prognoza maximă de 346,5 dolari.

Riscuri

- Creşterea provizioanelor: JPMorgan şi Bank of America au început să majoreze provizioanele (peste 3 miliarde de dolari în primele trei luni din 2025), anticipând creşterea ratelor de neperformanţă. Aceste alocări afectează direct profitabilitatea şi indică o deteriorare a încrederii în evoluţia portofoliilor de credite. De asemenea, JPMorgan a adăugat 973 de milioane de dolari la rezervele pentru credite neperformante, mai mult decât cele 290 de milioane de dolari anticipate de analişti. Această creştere a provizioanelor este cel mai recent semnal că firmele din SUA se pregătesc pentru o încetinire economică, în contextul incertitudinilor legate de politica tarifară a preşedintelui Trump.

- Evaluarea companiei: Acţiunile JPM prezintă o evaluare relativ ridicată, având un multiplu Price to Book (P/B) de 1,90, semnificativ peste mediana sectorului, de 0,99, ceea ce sugerează că acţiunea este supraevaluată în comparaţie cu competitorii. În plus, şi indicatorul Price to Sales (P/S) este ridicat, situându-se la 3,77, comparativ cu media sectorului, de 2,39, indicând din nou o evaluare scumpă.

- Recesiune: CEO-ul Jamie Dimon a declarat că banca se pregăteşte pentru o posibilă recesiune globală, accentuând incertitudinea generată de tensiunile geopolitice, politicile monetare restrictive şi nivelul ridicat al inflaţiei în unele regiuni. Banca estimează o probabilitate de 60% pentru o recesiune globală în 2025, în creştere faţă de 40% anterior.