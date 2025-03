TradeVille: Lululemon - maratonul vânzărilor încetineşte în 2025

Lululemon Athletica a raportat, la data de 27 martie, rezultatele financiare pentru ultimul trimestru din 2024, care au fost peste aşteptările Wall Street, atât la nivelul veniturilor, cât şi al profitului. Acţiunile companiei au scăzut cu peste 10% în tranzacţiile after-hours, după ce CEO-ul a declarat că inflaţia şi incertitudinile economice afectează cheltuielile consumatorilor şi a oferit o previziune pentru anul 2025 care a dezamăgit investitorii, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

Lululemon Athletica, unul dintre cei mai importanţi jucători ai industriei de îmbrăcăminte sportivă, se ocupă cu proiectarea, distribuţia şi comercializarea de articole de îmbrăcăminte şi accesorii sportive, destinate activităţilor de yoga, fitness şi alte sporturi. Calvin McDonald, CEO-ul companiei din 2018, a avut anterior rolurile de preşedinte şi CEO al Sephora Americas şi de CEO al Sears Canada, acumulând o vastă experienţă pe piaţa bunurilor de lux. Recunoscut ca un vizionar şi un lider remarcabil, McDonald a demonstrat un talent excepţional în cadrul a două dintre cele mai mari şi influente reţele de retail din Canada. Sub conducerea sa, Lululemon a înregistrat o creştere spectaculoasă, numărul magazinelor la nivel global crescând de la 440 în 2018 la 767 în 2024, 18 fiind deschise în ultimele trei luni din 2024. McDonald a fost motorul strategiei de expansiune a companiei, impulsionând diversificarea ofertei prin lansarea unor noi linii de produse, inclusiv îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi articole de lifestyle.

Lululemon Athletica este deţinută majoritar de investitorii instituţionali, aceştia controlând 95,51% din totalul acţiunilor, potrivit Yahoo Finance. Cei mai importanţi investitori instituţionali sunt Vanguard Group (11,24%), FMR (8,07%) şi Blackrock (7,98%).

• Piaţa globală de îmbrăcăminte şi accesorii sportive, în urcare

Veniturile pieţei globale de echipamente sportive au fost estimate la 213 miliarde de dolari în 2023, analiştii preconizând că acestea vor urca cu o rată anuală compusă (CAGR) de 4,11%, la aproximativ 294 miliarde de dolari în 2030. Piaţa de îmbrăcăminte sportivă este una competitivă, Lululemon confruntându-se cu presiune atât din partea brandurilor deja consacrate, cât şi a noilor jucători. Cu toate acestea, unii analişti consideră că Lululemon este bine poziţionată pentru a câştiga cotă de piaţă de la concurenţi precum Nike. Orientarea companiei către produse de calitate şi o prezenţă puternică a brandului continuă să o diferenţieze de restul competitorilor.

În ultimii ani, piaţa de îmbrăcăminte sportivă şi articole sportive a evoluat datorită schimbărilor în tendinţele de consum, iar populaţia a manifestat un interes tot mai mare pentru sănătate şi bunăstare. Pe măsură ce tot mai mulţi oameni adoptă un stil de viaţă activ, există o cerere mai mare pentru îmbrăcăminte confortabilă, potrivită atât pentru exerciţii fizice, cât şi pentru uzul cotidian. Inovaţia în tehnologia materialelor, cum ar fi absorbţia umidităţii, controlul temperaturii şi proprietăţile antimicrobiene, au impulsionat atractivitatea îmbrăcămintei sportive prin oferirea unui confort şi a unei funcţionalităţi superioare.

În plus, influenţa reţelelor sociale şi a influencerilor din domeniul fitnessului a popularizat echipamentele de antrenament stilate, încurajând mai mulţi consumatori să investească în îmbrăcăminte sportivă de calitate. Creşterea constantă a platformelor de comerţ electronic a simplificat accesul consumatorilor la numeroase opţiuni de îmbrăcăminte sportivă, stimulând şi mai mult creşterea pieţei. Branduri precum Lululemon, Gymshark şi Athleta au profitat de aceste tendinţe lansând linii de îmbrăcăminte sportivă la modă şi funcţională, care răspund diverselor nevoi ale consumatorilor.

• Lululemon - creştere solidă a veniturilor nete

În trimestrul al patrulea din 2024, Lululemon a raportat o creştere solidă a veniturilor nete, de 13%, până la 3,6 miliarde de dolari, comparativ cu 3,2 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă din 2023. Avansul a fost susţinut în principal de performanţele puternice înregistrate în America şi, mai ales, în China continentală.

În America, veniturile au crescut cu 7%, ajungând la 2,8 miliarde de dolari şi reprezentând 77% din totalul veniturilor trimestriale, faţă de 2,6 miliarde de dolari şi o pondere de 81% în ultimul trimestru din 2023. Cea mai spectaculoasă evoluţie s-a înregistrat în China, unde veniturile au urcat cu 46%, până la 425 de milioane de dolari. Şi în celelalte pieţe internaţionale, compania a avut o creştere semnificativă, de 30%, atingând 392,4 milioane de dolari (11% din total), comparativ cu 302,7 milioane de dolari (9% din total) în ultimele trei luni din 2023, notează TradeVille .

Cheltuielile operaţionale au crescut la 1,1 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea din 2024 (31,5% din venituri), de la 989,5 milioane de dolari (30,9%) în acelaşi interval din 2023. Cheltuielile de capital (CAPEX) s-au ridicat la 235 de milioane de dolari, în creştere faţă de 206,5 milioane de dolari în anul precedent, fiind alocate în principal pentru dezvoltarea centrelor de distribuţie, deschiderea de magazine noi, relocări, renovări şi investiţii în tehnologie. Profitul net a fost de 748 de milioane de dolari, traducându-se într-un câştig pe acţiune (EPS) de 6,14 dolari, faţă de 5,29 dolari în aceeaşi perioadă a anului anterior. În ultimul trimestru din 2024, compania a răscumpărat 0,9 milioane de acţiuni proprii, pentru suma de 332,2 milioane de dolari.

Performanţa de pe pieţele internaţionale a compensat ritmul mai lent de creştere din America de Nord. Analiştii văd extinderea globală ca un pilon strategic pentru dezvoltarea viitoare a companiei, inclusiv prin creşterea notorietăţii brandului şi deschiderea de noi magazine. În paralel, Lululemon explorează noi oportunităţi prin inovaţii sezoniere în culori şi extinderea categoriilor de produse, precum golf şi tenis, mişcări ce ar putea contribui la câştigarea unei cote mai mari de piaţă şi diversificarea portofoliului.

• Perspective: vânzări mai slabe

Pentru primul trimestru din 2025, Lululemon estimează venituri cuprinse între 2,34 şi 2,36 miliarde de dolari, uşor sub aşteptările Wall Street, de 2,39 miliarde de dolari, conform LSEG. În ceea ce priveşte întregul an fiscal 2025, retailer-ul anticipează venituri anuale între 11,15 şi 11,30 miliarde de dolari, sub prognoza analiştilor, de 11,31 miliarde de dolari. De asemenea, compania prevede un profit net/acţiune pentru primele trei luni din 2025 situat între 2,53 şi 2,58 dolari, sub nivelul de 2,72 dolari aşteptat de Wall Street. Pentru întregul an fiscal 2025, Lululemon estimează un profit net/acţiune între 14,95 şi 15,15 dolari, în timp ce analiştii anticipau 15,31 dolari.

În cadrul conferinţei de prezentare a rezultatelor, directorul financiar Meghan Frank a menţionat că se aşteaptă ca marja brută pentru 2025 să scadă cu 0,6 puncte procentuale, fiind influenţată de costurile fixe în creştere, fluctuaţiile cursului de schimb valutar şi impactul tarifelor impuse de SUA asupra importurilor din China şi Mexic.

Lululemon a anunţat că se aşteaptă la vânzări mai slabe pentru restul anului 2025, pe fondul îngrijorărilor legate de încetinirea economiei şi de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump: "Există în continuare o incertitudine considerabilă cauzată de circumstanţe macroeconomice şi geopolitice. Cu toate acestea, rămânem concentraţi pe ceea ce putem controla", a spus McDonald.

Planul retailer-ului de creştere Power of Three ×2 al companiei prevede dublarea afacerii, de la venituri nete de 6,25 miliarde de dolari în 2021 la 12,5 miliarde de dolari până în 2026. Principalii piloni ai planului sunt inovaţia în produse, experienţa clienţilor şi extinderea pe pieţe noi.

• Preţul acţiunii Lululemon, în declin

Acţiunile Lululemon au avut dificultăţi în a ţine pasul cu marii indicii în ultimul an. Acţiunile au scăzut cu aproximativ 11,77% în ultimele 12 luni şi cu 10,48% de la începutul anului. În schimb, indicele S&P 500 a crescut cu 8,48% pe parcursul ultimelor 12 luni şi a scăzut doar cu 3,2% de la începutul anului. După ce a suferit o corecţie semnificativă în ultimele două luni, cotaţia a urcat recent uşor peste principalele medii mobile, însă volumul redus pune sub semnul întrebării sustenabilitatea redresării actuale.

Acţiunile Lululemon au atins un maxim istoric în decembrie 2023, când preţul de închidere al sesiunii de tranzacţionare a fost de 511,12 dolari. În perioada octombrie-decembrie 2024, cotaţia a fost într-un trend ascendent puternic, culminând cu un vârf în jurul a 413-415 dolari. Din ianuarie 2025 însă, acţiunea a intrat într-un trend descendent pronunţat, cu maxime şi minime în scădere, atingând în martie 2025 un minim local în zona 313-315 dolari, marcând o posibilă zonă de suport de durată medie.

O zonă de suport importantă se regăseşte în jurul valorii de 313,67 dolari, testată de mai multe ori în martie 2025, în timp ce rezistenţa se află la 413,77 dolari, vârf din decembrie 2024. Trendul dominant rămâne descendent, dar acţiunea dă semne de revenire din punct de vedere al analizei tehnice după atingerea nivelului de 313,67 dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Lululemon

Oportunităţi

- Preţul acţiunii: Conform site-ului de specialitate Alpha Spread, preţul acţiunilor Lululemon din piaţă este unul corect, apropiat de valoarea intrinsecă de 336,62 dolari. În ultimii cinci ani, acţiunile au fost supraevaluate în medie cu 2%.

- BUY: Acţiunile Lululemon se bucură de încrederea analiştilor, Wall Street atribuindu-i companiei un rating BUY ("cumpără"). Dintre cele 30 de estimări realizate, 16 analişti recomandă în prezent achiziţionarea acţiunilor, în timp ce 11 analişti sugerează menţinerea acestora, iar trei vânzarea lor, reflectând o perspectivă pozitivă asupra companiei. Preţul ţintă pentru acţiunile Lululemon este în prezent 391,54 dolari, cu 14,64% peste preţul actual din piaţă.

- Sustenabilitate: Compania de îmbrăcăminte atletică a intrat într-o colaborare pe mai mulţi ani cu firma de biotehnologie ZymoChem din California, având ca scop extinderea utilizării nailonului bio, sustenabil, în produsele sale. Lululemon a început să lucreze cu ZymoChem în 2024 pentru a dezvolta o alternativă sustenabilă pentru nailonul 6.6, un material folosit frecvent în produsele Lululemon şi în industria globală a îmbrăcămintei. Potrivit rapoartelor Lululemon, nailonul este al doilea cel mai achiziţionat material de către companie, reprezentând 31% din materialele utilizate în produsele sale. Compania de îmbrăcăminte şi-a propus lansarea soluţiilor alternative pentru nailon până în 2025 şi de a obţine 100% conţinut de nailon regenerabil sau reciclat pentru produsele sale până în 2030.

- Brand: În timpul vizitei sale din martie la Tallinn, Estonia, Prinţul William a purtat o geacă Lululemon, un gest care a atras atenţia urmăritorilor, contribuind la consolidarea imaginii brandului.

Riscuri

- P/E ridicat: Lululemon are un raport P/E de 23,49, depăşind media sectorului de 15,11, fiind mai ieftină decât Adidas (26,42), Nike (30,87), dar mai scumpă decât Under Armour (20,66). Totodată, P/E al Lululemon se găseşte sub P/E al S&P 500 (24,35), spre deosebire de competitorii săi, ceea ce o face mai atractivă prin comparaţie cu aceştia.

- Sezonalitate: Vânzările pot fluctua semnificativ pe parcursul anului, ceea ce poate afecta performanţa trimestrială.

- Concurenţă: Temerile legate de competiţie au afectat acţiunile retailer-ului în ultimele luni, pe măsură ce jucători noi precum Alo şi Vuori câştigă cotă de piaţă. De asemenea, noul parteneriat al Nike cu brandul Skims al lui Kim Kardashian, care îşi propune să atragă consumatorii, poate afecta competivitatea companiei.

- Factori macroeconomici: Incertitudinile economice şi geopolitice alimentate de deciziile imprevizibile ale administraţiei Trump afectează apetitul populaţiei pentru consum, reflectându-se în vânzări mai reduse pentru companie.