Trump va solicita agenţiilor federale să taie abonamentele la ziarele The New York Times şi The Washington Post

Casa Albă plănuieşte să solicite agenţiilor guvernamentale să nu reînnoiască abonamentele la ziarele The New York Times şi The Washington Post, ale căror articole, după părerea administraţiei, au denaturat atacurile preşedintelui Donald Trump asupra mass-media, scrie The Wall Street Journal.

"A nu reînnoi abonamentele la agenţiile federale va reprezenta o eceonomie semnificativă - sute de mii de dolari vor fi economisiţi pentru contribuabili", a declarat marţi Stephanie Grisham, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, într-un email.

Preşedintele Trump i-a numit pe jurnalişti "duşmani ai poporului", articolele critice la adresa administraţiei sale numindu-le "false", a acuzat trusturile de ştiri de trădare şi a ameninţat că va face ca jurnaliştii să poată fi daţi în judecată mai uşor pentru calomnie, scrie The New York Times.

Oficialii de la Casa Albă au anunţat marţi că exemplare din The Washington Post şi The New York Times nu vor mai ajunge pe masa preşedintelui.

Trump îşi anunţase intenţia de a anula abonamentele într-un interviu transmis de Fox News luni, când a spus despre The Times că este un ziar "fake" şi i-a declarat lui Sean Hannity că "nu-l mai vrem la Casa Albă".

"Probabil că vom renunţa la el şi la The Washington Post. Sunt < fake >", a spus Trump în interviu.

Reprezentanţii celor două publicaţii au refuzat să comenteze situaţia.

Casa Albă rămâne un consumator importnat de presă scrisă: exemplare din The Wall Street Journal, USA Today, The Financial Times şi alte publicaţii sunt livrate la adresa Pennsylvania Avenue 1600 în fiecare dimineaţă, alături de gazeta preferată de Trump - The New York Post.

Iar preşedintele rămâne la rândul său un avid cititor al presei comentând frecvent ce vede la posturile de ştiri şi le trimite mesaje scrise de mână jurnaliştilor, adesea adnotate pe marginea articolelor.