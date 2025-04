Ucraina sancţionează companii chineze, după ce a acuzat China că înarmează Rusia

Ucraina a impus sancţiuni împotriva a trei companii chineze, la o zi după ce preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat China că furnizează arme Rusiei, informează Reuters, care afirmă cele ce umează.

Ministerul de Externe al Chinei a respins acuzaţiile lui Zelenski, calificându-le drept nefondate. Deşi menţine relaţii economice strânse cu Moscova în contextul războiului din Ucraina, China afirmă că este neutră şi neagă orice implicare în conflict.

Administraţia prezidenţială de la Kiev a publicat o listă actualizată cu entităţile sancţionate, care include şi companii ruseşti. Printre firmele chineze vizate se numără Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd şi Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.

Ucraina nu a oferit detalii privind motivele includerii acestor companii pe lista sancţiunilor, care presupun interdicţia de a desfăşura activităţi comerciale pe teritoriul ucrainean şi îngheţarea activelor din ţară.

În 2021, Ucraina a exportat bunuri în valoare de 8 miliarde de dolari către China, în principal materii prime şi produse agricole, iar importurile din China s-au ridicat la aproape 11 miliarde de dolari, majoritatea fiind produse manufacturate, potrivit datelor guvernamentale ucrainene.

Joi, Zelenski a declarat la Kiev că autorităţile ucrainene deţin informaţii potrivit cărora companii chineze ar furniza Rusiei artilerie şi praf de puşcă, iar unele entităţi chineze ar produce arme chiar pe teritoriul rus. Preşedintele ucrainean nu a prezentat însă dovezi publice care să susţină afirmaţiile, conform sursei citate.

Cu o săptămână în urmă, Zelenski susţinea că cetăţeni chinezi luptă alături de forţele ruse în Ucraina, menţionând inclusiv doi combatanţi care ar fi fost luaţi prizonieri. Ca reacţie, Ministerul ucrainean de Externe a convocat un diplomat chinez pentru explicaţii.

Ulterior, oficiali ucraineni şi americani au declarat că cei doi bărbaţi s-ar fi alăturat voluntar armatei ruse, în schimbul unei sume de bani.