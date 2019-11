Ugur Yesil a fost desemnat CEO-ul anului in cadrul Galei Business Arena Awards for Excellence 2019

Ugur Yesil, CEO si Executive Board Member Kanal D, a fost desemnat CEO-ul anului, in cadrul Galei Business Arena Awards for Excellence 2019. Performanta Kanal D a fost celebrata in cadrul evenimentului care premiaza, an de an, personalitati din diverse domenii de activitate, care s-au facut remarcate prin rezultate exceptionale. In acelasi timp, Business Arena a sarbatorit cei 10 ani de cand publicatia a aparut pe piata media din Romania, se arată într-un comunicat remis Redacţiei noastre.

La eveniment au fost prezente si vedete Kanal D, precum Cosmin Cernat, Ilinca Vandici si Silvia Ionita, precum si persoane din managementul statiei, mai precizează sursa.

Kanal D este un jucator important pe piata media din Romania, s-a remarcat prin rezultate spectaculoase si printr-o crestere constanta, de la an la an. In 2019, in primele zece luni ale anului, Kanal D s-a plasat pe locul doi in audiente, pe targetul National, in Prime Time 20:00-24:00.

Succesul incontestabil din punct de vedere al veniturilor inregistrate, audientei si al perceptiei publice este rezultatul unui management performant, al viziunii unui lider care a reusit, intr-o piata extrem de concurentiala, sa isi motiveze echipa si sa o conduca spre indeplinirea obiectivelor.