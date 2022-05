Un miliard de euro pentru hrană în şcoli şi combaterea abandonului

Lupta împotriva abandonului şcolar cere măsuri care au nevoie de foarte mulţi bani. În acest moment există finanţare şi este nevoie de programe eficiente, bine ţintite. O masă la şcoală poate face minuni şi reprezintă o mână de ajutor pentrui familiile cu mulţi copii. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că propune instituirea programului naţional "Masă sănătoasă în şcoli", care s-ar putea derula în următorii cinci ani şi ar beneficia de o finanţare de un miliard de euro, urmând să contribuite la reducerea abandonului şcolar. Sorin Cîmpeanu a declarat, într-o conferinţă de presă, că acest program ar urma să fie gestionat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii: "Doresc să tansmit decizia de a propune instituirea unui Program integrat naţional «Masă sănătoasă în şcoli». Programul urmează să aibă o durată de cinci ani: 2022 - 2027, să fie gestionat în parteneriat de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii, să aibă o finanţare de un miliard de euro pentru cei cinci ani, să cupleze surse de finanţare de la bugetul naţional şi fonduri externe nerambursabile si rambursabile. În total, aceste surse de finanţare vor trebui să genereze un miliard de euro pentru finanţarea programului astfel încât să avem o extindere semnificativă a programului de sprijin pentru reducerea abandonului şcolar, pentru un număr cât mai mare de elevi. Criteriile vor fi stabilite de către Ministerul Educaţiei, luând în considerare vulnerabilitatea mare şi medie din perspectiva abandonului şcolar", Ministrul a precizat că în prima rundă din cadrul programului de reducere a abandonului şcolar finanţat din PNRR au fost selectate peste 1.400 de şcoli: "Aş vrea să vă spun că prima rundă din Programul naţional de reducere a abandonului şcolar finanţat prin PNRR a realizat deja selecţia unui număr de 1.415 şcoli. Pentru cheltuieli cu alte bunuri si servicii care includ cheltuieli de hrană sunt alocate 229 de milioane de lei - 45 de milioane de euro pentru trei ani. Sunt vizaţi elevii de gimnaziu care vor beneficia de o masă sănătoasă în şcoli. Urmează runda a doua pentru care numărul estimat al elevilor beneficiari de gimnaziu este de 380.000. O altă sursă de finanţare este din fonduri europene. Programul POEO prevede pentru finanţarea unei mese în şcoli 212 milioane de euro. Se vor derula proiecte în perioada 2023 - 2027. Ministerul Investiţiilor Proiecte Europene trimite deja în cursul zilei de astăzi aceste solicitări către Comisia Europeană. O altă sursă de finanţare este cea a Ministerului Agriculturii prin care pentru programul «În şcoli» Ministerul Agriculturii are în acest an o finanţare de peste 500 de milioane de lei, deci de peste o 100 de milioane de euro. Din discuţiile cu Ministerul Agriculturii a rezultat că această finanţare va fi asigurată pe durata de cinci ani a «Programului Naţional Integrat Masă Sănătoasă în şcoli»". Ministrul a vorbit şi despre un alt program aflat în derulare, intitulat "Masă caldă în şcoli": "Programul finanţat din bugetul naţional, o altă sursă de finanţare, «Masă caldă în şcoli» pentru care Guvernul a aprobat 14 milioane de euro doar pentru semestrul II în acest an ar fi trebuit să se deruleze în 150 de şcoli. Din 150 de şcoli el se derulează în 134 de şcoli. 16 şcoli deşi au avut finanţare nu au putut implementa programul «Masă caldă în şcoli». Este vorba de trei şcoli din judeţul Bihor, o şcoală din judeţul Bacău, două şcoli din judeţul Bistriţa-Năsăud, două şcoli din Bucureşti, două şcoli din Buzău, două şcoli din Hunedoara, o şcoală din Harghita, o şcoală din Mureş, o şcoală din Timiş şi o şcoală în Galaţi. În total 16 şcoli. Motivele pentru care nu au reuşit implementarea programului «Masă caldă în şcoli» sunt următoarele: licitaţii blocate, lipsă ofertanţi în localităţile izolate. Este vorba de firme de catering care nu au considerat că este rentabil economic să se prezinte la licitaţii. Avem şi o situaţie specială în judeţul Galaţi, la Tecuci, în care programul Masă caldă nu s-a putut derula pentru că la această dată, 30 mai 2022, nu au bugetul aprobat. Există o localitate, probabil singura în România, care la final de luna mai nu are bugetul aprobat, deci nu a putut să deruleze programul «Masă caldă în şcoli175". Programul "Masă sănătoasă în şcoli" a fost constituit un grup de lucru la nivelul Guvernului: "De asemenea mai avem în PNNR tot în programul naţional de reducere a abandonului şcolar, o altă linie care vizează finanţarea costurilor de masă şi a altor costuri pentru cel puţin 100 de şcoli mici care au efective sub 50 de elevi. Toate aceste surse de finanţare la un loc fonduri externe rambursabile şi nerambursabile plus bugetul naţional vor putea să stea la baza acestui program naţional integrat «Masă sănătoasă în şcoli». În acest sens la nivelul Guvernului s-a constituit deja un grup de lucru format din Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Sunt cinci ministere implicate". Ministerul Sănătăţii va întocmi lista alimentelor care vor intra în acest program.