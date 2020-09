Un tânăr din Buzău confecţionează instrumente muzicale de decor din piese auto reciclate

Are 32 de ani, a absolvit Facultatea de Chimie Alimentară, dar a ajuns să facă mobilier industrial şi obiecte de decor confecţionate din piese auto reciclate. Este povestea unui buzoian care a început propria afacere dintr-o întâmplare, iar în doi a cunoscut succesul.

Răzvan Andrei Ghiţă ne-a povestit: "Am absolvit Facultatea de Chimie Alimentară în cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi şi sunt, de meserie, inginer în industria alimentară. Am profesat foarte puţin timp pentru că apoi am început cu bicicletele. Recondiţionat biciclete vechi. Mi le trimeau din ţară şi eu le transformam. Şi aveam acolo nişte piese păstrate, nişte angrenaje, lanţuri, şi din ele am făcut un ceas. L-am vândut şi apoi am mai făcut câte ceva. Apoi a început să mi se ceară şi alte obiecte. Am început să mă duc la fier vechi şi am văzut roţile zimţate şi am zis că sunt potrivite pentru ceea ce gândeam eu. M-am şi documentat şi am aflat că, de fapt, ceea ce eu făceam era un curent foarte cunoscut în America. Şi aşa am aflat de steampunk. Şi de aici a început aventura. Acum am un atelier în apropiere de Râmnicu-Sărat care reprezintă singura mea sursă de venit. Pot spune că din ceea ce am învăţat în perioada de facultate folosesc acum foarte mult programul de proiectare, pentru că îmi realizez singur şi schiţele obiectelor pe care urmează să le creez".

Răzvan locuieşte în apropriere de Râmnicu Sărat şi este singurul român care modelează instrumente muzicale din piese auto reciclate, despre care spune că se încadrează în curentul steampunk, un stil puţin cunoscut dar apreciat de cei care ajung să-l înţeleagă.

"În primul rând, realizez mobilier în stil industrial - rafturi, mese, scaune şi tot ce ţine de corpuri de mobilier pentru casă. Stilul industrial a intrat mai nou la noi pe piaţă şi este vorba despre linii drepte combinate cu plasă, cu elemente abrupte. Este un stil interesant, minimalist, care taie tot într-un decor, aducând în acelaşi timp abrutul într-un design cald. Pe lângă mobilier, realizez şi sculpturi din fier. Aceasta este o parte foarte frumoasă. Curentul se numeşte steampunk . Eu sunt la limita dintre sculpturi steamptunk şi sculptură din piese recilate. Sunt tot felul de obiecte super funny pentru restaurante, case şi tot ce ţine de HoReCa. Steampunk vine de prin America şi implică, după cum spune şi cuvântul, tot felul de elemente în mişcare din epoca veneţiană combinate cu epoca modernă", ne-a explicat Răzvan.

• Atuul afacerii: niciun obiect nu seamănă cu altul

Cele mai multe obiecte pot fi încadrate la instrumente muzicale: chitară, vioară, saxofon, trompetă şi, la cerere, toată gama de obiecte. Buzoianul mai face şi motociclete, maşini. A făcut şi un pom al bogăţiei. Ele sunt confecţionate din roţi zimţare, arbori cotiţi, pistoane de maşini, fier brut. Practic, tot ce aruncă mecanicii. "Folosesc tot ce găsesc. Practic, o maşină care nu ştia că va fi reciclată ajunge obiect decorativ sau mobilier industrial. Totul este ca un lego. Nici un obiect nu seamănă cu celălalt. Fiind toate lucrate manual, fiecare e unicat. Totul ţine de imaginaţie. Eu de mic mă jucau cu piese lego şi am putea spune că ceea ce fac acum seamnă foarte mult cu ce făceam în copilărie. Piesele lego ajută foarte mult. Îmi amintesc că îmi dădea mama piesele lego şi buchiseam la ele o zi întreagă. Aşa şi acum. Totul ţine de imaginaţie şi îndemânare. Dacă la început am lucrat o săptămână la o chitară, acum este gata în trei zile", ne-a mai povestit Răzvan.

• Clienţi din toată ţara şi din străinătate

Instrumentele muzicale cele mai vândute au preţurile stabilite. De exemplu, o chitară costă 500 de lei, o vioară în jur de 600, o trompetă tot în jur de 500. Dar în funcţie de ceea ce doreşte clientul şi de materialele utilizate sunt stabilite şi preţurile, după cum ne-a spus tânărul: "Chitarele, vioarele şi saxofoanele realizate în atelierul de la Râmnicu-Sărat decorează deja restaurantele şi casele românilor din toate zonele ţării, dar şi străinătate. Am vândut în toaţă tara. Am expediat şi în Germania, Franţa, Spania. La românii de acolo. Au văzut anunţul pe internet şi mi-au dat comandă. Pe perioada pandemiei mi-am făcut şi un site pentru că vânzările s-au mutat pe online".

(Articol preluat din

Revista BURSA Construcţiilor)