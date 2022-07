Urcă pieţele europene

Bursele din Europa au crescut ieri, în majoritate, lăsând în urmă un semestru dominat de temerile legate de inflaţie, războiul din Ucraina şi o posibilă recesiune globală.

• London Stock Exchange

- Acţiunile lanţului britanic de magazine Tesco Plc au înregistrat un plus de 1,1%, la 257,50 pence la ora locală 15.01, după ce acesta a lansat un program de răscumpărare de acţiuni.

- Titlurile Spirax-Sarco Engineering Plc, producător de sisteme de gestionare a aburului şi a pompelor peristaltice, au coborât cu 0,05%, la 10.050 pence la ora 15.03. Compania a informat că poartă negocieri exclusive care pot duce la preluarea Vulcanic Group de la Qualium, pe 261,7 milioane de euro.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 1,1%, la 7.245,92 puncte la ora 15.04.

• Deutsche Börse

- Titlurile gigantului bancar german Deutsche Bank AG s-au apreciat cu 0,5%, la 8,13 euro la ora 15.33, cele ale Commerzbank AG au scăzut cu 2,1%, la 6,24 euro. Preşedintele Bundesbank (banca centrală a Germaniei), Joachim Nagel, şi-a exprimat opoziţia faţă de promisiunea Băncii Centrale Europene (BCE) de a acorda un nou sprijin pentru statele îndatorate din sudul continentului, cu prilejul unei reuniuni de urgenţă care a avut loc luna trecută, ceea ce relansează diviziunile între BCE şi cel mai mare acţionar al său, informează Reuters. Unele surse citate de Reuters spun că BCE ar trebui să se concentreze mai degrabă pe combaterea inflaţiei ridicate.

- Indicele DAX a coborât cu 0,03%, la 12.809,10 puncte la ora 15.35.

• Euronext Paris

- Acţiunile grupului francez de echipamente electrice Schneider Electric SE au câştigat 1,5%, atingând 112,90 euro la ora 15.35. Schneider Electric a anunţat ieri că a acceptat să-şi vândă subsidiara rusă echipei locale de conducere.

- Titlurile constructorului aeronautic european Airbus SE au coborât cu 1,1%, la 94,15 euro la ora 15.43. Airbus a confirmat vineri că a semnat acorduri cu patru companii aeriene chineze care vor să achiziţioneze în total 292 de avioane de tip A320neo, cu o valoare de catalog de 37 de miliarde de dolari.

- Acţiunile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM au câştigat 0,2%, ajungând la 1,13 euro la ora 15.43. Angajaţii de la principalul Aeroport internaţional din Paris, Roissy-Charles de Gaulle, au intrat în grevă la finele săptămânii trecute, afectând zborurile spre/dinspre acest aeroport şi a creat noi perturbări la debutul sezonului turistic estival.

- Indicele CAC 40 s-a apreciat cu 0,6%, la 5.968,68 puncte la ora 15.43.

Bursele americane au fost închise ieri, SUA sărbătorind Ziua Independenţei.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, pe fondul temerilor legate de mersul economiei.

- Titlurile Mitsui & Co., casă niponă de comerţ cu materii prime, au urcat cu 3,3%, la 2.923 yeni, cele ale Mitsubishi Corp. - cu 4%, la 3.972 yeni, după declinul de vineri, intervenit după ce preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret de preluare, de către ţara sa, a controlului deplin asupra proiectului de gaze şi petrol Sahalin-2 din Orientul Îndepărtat al Rusiei, decizie care ar putea obliga investitorii japonezi să plece.

- Acţiunile furnizorului de utilităţi Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. au câştigat 13%, atingând 654 yeni, în baza cererii mari de energie electrică.

- Titlurile SoftBank Group Corp., companie de media şi telecomunicaţii, au crescut cu 3%, la 5.283 yeni. Conform presei străine, fondul Fortress Investment Group, afiliat SoftBank, a oferit peste 200 de miliarde de yeni (1,47 miliarde de dolari) pentru achiziţia diviziei de comerţ Sogo & Seibu Co. aparţinând Seven & I Holdings.

- Acţiunile KDDI Corp., operator de telecomunicaţii, s-au depreciat cu 1,7%, la 4.241 yeni. În weekend, compania a fost afectată de probleme extinse la nivelul reţelei sale.

- Indicele Nikkei 225 s-a apreciat cu 0,8%, la 26.153,81 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 0,8%, la 27,74 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - tot cu 0,8%, la 91,45 dolari australieni, în aşteptarea deciziei de politică monetară, de astăzi, a Reserve Bank of Australia (RBA), banca centrală australiană.

- Titlurile companiei petroliere Woodside Energy Group Ltd. au înregistrat un avans de 2,7%, la 31,26 dolari australieni, cele ale Beach Energy Ltd. - de 2,1%, la 1,74 dolari australieni, pe fondul creşterii cotaţiilor ţiţeiului. În acelaşi domeniu, acţiunile Santos Ltd. au urcat cu 3,3%, la 7,45 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 s-a apreciat cu 1,1%, la 6.612,60 puncte.