Vaccinul anti-coronavirus este, deocamdată, o "Fata Morgana"

Întreaga lume aşteaptă cu sufletul la gură apariţia unui vaccin salvator, care să pună capăt pandemiei/isteriei. Zilnic apar informaţii, mai mult sau mai puţin veridice, legate de apariţia unui vaccin, sunt anunţate descoperiri, inclusiv în ţara noastră, dar invariabil speranţele de dimineaţă se năruiesc mai spre seară. Organizaţiile serioase insistă însă că "miracolul" nu poate avea loc mai repede de un an, aşa că omenirea, aflată la autoizolare, trebuie să se înarmeze cu răbdare. Fără tutun, acesta "dăunează grav sănătăţii"

Punerea la dispoziţie a unui vaccin împotriva noului coronavirus, gata să fie utilizat "pe o scară largă", ar mai putea dura cel puţin un an, a apreciat Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA). Agenţia, cu sediul la Amsterdam, a adăugat că două vaccinuri au intrat deja într-o primă fază de teste clinice, desfăşurate pe voluntari sănătoşi. EMA "estimează că va trebui să se aştepte poate cel puţin un an înainte de a avea un vaccin împotriva COVID-19 gata să fie aprobat şi disponibil în cantităţi suficiente pentru a fi utilizat pe o scară largă". Această estimare se bazează pe informaţiile disponibile şi experienţele din trecut în domeniul dezvoltării vaccinurilor, a precizat EMA.

Peste Ocean, Guvernul Statelor Unite a încheiat acorduri cu companiile Johnson & Johnson (J&J) şi Moderna şi a anunţat că discută cu cel puţin alte două companii pentru extinderea capacităţii de producţie din SUA pentru vaccinuri împotriva coronavirusului, chiar dacă nu sunt încă disponibile vaccinuri sigure şi eficace. J&J a anunţat că guvernul american va investi 1 miliard de dolari pentru a crea o capacitate de producţie suficientă pentru fabricarea a peste 1 miliard de doze a unui vaccin aflat în fază de testare, pentru oprirea răspândirii noului coronavirus care a ucis peste 35.000 de oameni la nivel global. În cadrul acordului, guvernul va plăti 421 de milioane de dolari pentru susţinerea eforturilor companiei de a construi o nouă capacitate de producţie în Statele Unite.

În prezent, nu există tratamente aprobate sau vaccinuri specifice pentru COVID-19. Noul vaccin al J&J ar urma să fie gata de utilizare în 2021, întrucât trebuie să fie testat pe scară largă pe oameni înainte de a fi distribuit la sute de milioane, dacă nu la miliarde de persoane, pentru a preveni infectarea. J&J a anunţat că a selectat propriul său vaccin candidat şi că va începe testele pe oameni în septembrie, cu obiectivul ca acesta să obţină autorizaţia în regim de urgenţă la începutul anului 2021, cu mult mai repede faţă de perioada tipică de 18 luni necesară pentru testarea, aprobarea şi producerea vaccinurilor. Directorul ştiinţific al J&J, Paul Stoffels, a declarat că grupul va începe deja să extindă capacitatea de producţie, chiar şi înainte să se ştie dacă vaccinul experimental candidat are efect. Compania îşi va asuma riscul de a începe să producă vaccinul înainte de a şti dacă acesta este eficace. Compania are o fabrică de producţie în Olanda, care poate produce până la 300 de milioane de doze de vaccin, a mai spus Stoffels, adăugând că "în mod sigur nu va fi suficientă pentru întreaga lume". Până în prezent, J&J nu a administrat doze ale vaccinului său oamenilor, dar Stoffels a spus că vaccinul pentru coronavirus se va baza pe aceeaşi tehnologie utilizată pentru vaccinul destinat Ebola, care a fost utilizat pe scară largă de oameni, iar compania îl consideră sigur. Testele de siguranţă ale vaccinurilor sunt chiar mai importante decât cele pentru tratamente, întrucât sunt administrate oamenilor sănătoşi, pentru prevenirea infectării. În studiile de laborator, vaccinul candidat a produs anticorpi de neutralizate puternici pentru virus, tipul necesar pentru un vaccin de succes. Compania Moderna a început în luna martie testele iniţiale pentru vaccinul experimental împotriva coronaviruslui, pe voluntari sănătoşi, ceea ce o plasează pe o poziţie de frunte în cursa de dezvoltare a unui vaccin viabil. Moderna a semnat un acord cu Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), parte a Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Umane al Statelor Unite ( U.S. Department of Health and Human Services).

Multinaţinalele din industria farmaceutică s-au angajat să furnizeze un vaccin împotriva COVID-19 "în toată lumea", în 12 până la 18 luni, relatează AFP. Zeci de teste clinice sunt în curs, în vederea punerii la punct a unor kituri de depistare mai ieftine şi mai performante şi mai ales a unui tratament sau vaccin capabil să lupte împotriva coronavirusului. Formalităţile administrative - precum autorizaţii de lansare pe piaţă - pot fi simplificate şi accelerate în această cursă contra cronometru, iar resursele nu lipsesc, şi parteneriate public-privat permit o diluare a riscului financiar legat de investiţiile colosale pe care le necesită cercetarea şi producţia. Însă producătorii şi autorităţile de control nu pot face compromisuri în privinţa unui vaccin candidat şi să accelereze calendarul testelor clinice şi studiul rezultatelor, au avertizat reprezentanţii marilor grupuri. "Va dura între 12 şi 18 luni pentru a avea un vaccin autorizat pe piaţă", estimează vicepreşedintele executiv al Sanofi şi conducătorul Sanofi Pasteur, David Loew. Industria farmaceutică recunoaşte că acest termen este o estimare "agresivă", dar realistă, în cazul reducerii termenelor legale. Odată validată formula de către agenţiile de reglementare, va fi necesar să se producă într-o cantitate suficientă şi să se garanteze aprovizionarea pe întreaga planetă. Având în vedere că este cunoscut faptul că, până în prezent, niciun vaccin eficient împotriva vreunui membru al familiei coronavirusurilor nu a fost conceput pentru om, "majoritatea programelor" de studiu clinic lansate împotriva COVID-19 sunt condamnate la eşec, a avertizat însărcinatul cu dezvoltarea vaccinurilor în cadrul grupului Takeda, Rajeev Venkayya.

La cum sunt prezentate lucrurile, în ceea ce priveşte vaccinul, nu ne putem aştepta în 2020 la un miracol.