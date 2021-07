Veeam şi-a consolidat acţiunile de HR şi comunicare, în pandemie

• (Interviu cu Andrei Romanescu, Managing Director Veeam România)

Reporter: Ce impact a avut pandemia asupra procesului de recrutare?

Andrei Romanescu: Se spune că în perioade de criză, capacitatea de adaptare este atu-ul care permite liderilor să iasă la rampă, să îşi reconfigureze drumul şi să crească. Pandemia a creat un context ce a favorizat accelerarea transformării digitale şi a schimbat modalităţile de lucru pentru multe companii. Ca lider pe segmentul nostru, adaptarea a venit repede şi firesc.

În primul rând, siguranţa angajaţilor noştri a fost principalul nostru obiectiv, motiv pentru care, la începutul pandemiei, am făcut tranziţia de a lucra doar de acasă, cu care eram deja obişnuiţi, deoarece majoritatea angajaţilor noştri lucrează oricum remote.

De asemenea, în ultimul an recrutarea s-a întâmplat exclusiv online, lucru ce a eficientizat timpul alocat. Am recrutat şi din alte oraşe, din afara Bucureştiului, ceea ce a fost o premieră pentru noi. Astfel, în 2020, am adăugat 120 de noi colegi, iar în primele luni ale acestui an, încă 50. Acum ne pregătim pentru un mod de lucru hibrid şi am extins spaţiul de birouri astfel încât să putem acomoda cât mai mulţi colegi, în condiţii de siguranţă.

Reporter: Care sunt principalele provocări pe care le-a adus criza declanşată de Covid-19?

Andrei Romanescu: Probabil cea mai mare provocare a fost adaptarea la distanţarea socială, care cu siguranţă şi-a spus cuvântul în mai multe companii, nu doar la noi. După ce ne-am asigurat că oamenii au resursele necesare pentru a-şi desfăşura activitatea de acasă, ne-am concentrat eforturile pentru a le facilita accesul la o serie de beneficii de sănătate şi wellness, care au devenit imperative în perioada pandemiei. Oamenii au simţit mai mult ca niciodată nevoia de apartenenţă la grup, să fie conectaţi cu echipele lor, să nu fie singuri şi să fie ascultaţi. Din acest motiv, ne-am consolidat acţiunile de HR şi comunicare internă pe zona de sănătate şi wellbeing, care era oricum unul dintre principalii noştri piloni. Prin urmare, am derulat mai multe programe menite să aducă plus valoare angajaţilor, atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală, programe care să îi ajute să se adapteze la context, să interacţioneze mai mult între ei, să aibă acces la managerii companiei şi să împărtăşească experienţe de ambele părţi. Totodată, am luat măsuri în comunicarea internă pentru a încuraja şi recompensa comportamentul sănătos, sportul şi exerciţiile fizice. Spre exemplu, am introdus #VeeamWalkandTalk!, un program care încurajează angajaţii să se ridice de la birouri şi să participe la diferite întâlniri în aer liber.

Pe de altă parte, în ciuda impactului psihologic şi social, a fost interesant să vedem o creştere a productivităţii - atât în România, cât şi în alte ţări. Ne-am continuat creşterea rapidă, la nivel global, pentru al doilea an consecutiv, cu abonamente vândute de peste 1 miliard de dolari şi o creştere de 22% a veniturilor anuale recurente (ARR) în 2020.

Reporter: A devenit mai dificil să găsiţi angajaţii potriviţi în actualul context?

Andrei Romanescu: În perioade de criză, oamenii tind să fie mai conservatori, mai puţin predispuşi să facă schimbări. Acest tip de comportament pare să fie caracteristic României, în particular, şi Europei de Sud-Est, în general, şi s-a remarcat anul trecut, când, la începutul pandemiei, se vorbea la nivel public de creşterea ratei şomajului, rate bancare amânate, ajutoare de stat pentru companii ş.a.m.d. A fost de aşteptat ca recrutarea să încetinească, precum a fost firesc, pe de altă parte, să vedem o rată de retenţie mai bună în companie. Situaţia a revenit la nivelul de dinainte de pandemie undeva în a doua jumătate a anului trecut, când piaţa s-a mai dezgheţat, iar candidaţii au fost mai deschişi către noi oportunităţi. Actualmente, Veeam recrutează candidaţi din diferite domenii de activitate, nu doar IT: vânzări, marketing, finanţe şi specialişti în suport tehnic.

Reporter: Care este viziunea la nivel de grup, în ceea ce priveşte recrutarea angajaţilor?

Andrei Romanescu: Cultura noastră organizaţională se bazează pe excelenţă şi inovaţie. Angajaţii învaţă pe măsură ce lucrează şi le oferim posibilitatea de a-şi construi o carieră experimentând cu mai multe domenii sau arii de activitate, de la marketing, vânzări şi financiar, până la suport tehnic.

Am dezvoltat un program comprehensiv de onboarding pentru noii angajaţi care, odată veniţi în echipă, iau contact rapid cu misiunea, obiectivele şi cultura organizaţinală a Veeam, cu colegii lor, şi beneficiile foarte specifice ale job-ului. În plus faţă de experienţele de zi cu zi, am pregătit şi module pentru a le arăta noilor angajaţi ce înseamnă cu adevărat să fii Veeamer. Depunem toate eforturile pentru ca ei să îşi atingă obiectivele, să aibă succes şi satisfacţie. Procesul de onboarding durează aproximativ 90 de zile, însă procesul de învăţare şi asimilare continuă. Avem numeroase programe de aprofundare şi dezvoltare profesională, precum şi o platformă de învăţare, care include materiale media şi cursuri online, în domenii precum dezvoltare profesională, vânzări, marketing, abilităţi tehnice şi leadership. Drept urmare, peste 30% dintre angajaţii noştri au fost promovaţi, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, iar aproximativ 50% dintre aceştia au ajuns în companie prin programul de recomandări interne.

Reporter: Care sunt canalele pe care le folosiţi pentru recrutare?

Andrei Romanescu: Procesul de recrutare urmăreşte să ofere companiei cei mai buni candidaţi, iar obiectivul nostru este de a construi o relaţie pe termen lung cu angajaţii noştri şi de a-i ajuta să se dezvolte atât la nivel profesional, cât şi personal. Astfel, parte din strategia de recrutare la Veeam este să promovăm şi din interiorul companiei atunci când o poziţie devine disponibilă.

Programul de recomandări este unul dintre cele mai eficiente şi reuşite canale de recrutare pentru noi. Aproape jumătate din noii noştri angajaţi se alătură în urma recomandărilor angajaţilor existenţi.

Candidaţii externi pot aplica pentru roluri specifice direct pe site-ul Veeam, pe care l-am actualizat recent pentru a oferi candidaţilor noştri o experienţă digitală completă. Pe lângă site-ul de cariere, folosim şi puterea reţelelor digitale şi sociale, precum şi platformele dedicate de angajare, unde candidaţii noştri din România pot intra cu uşurinţă în contact cu noi.

Desigur, folosim şi metode tradiţionale, inclusiv headhunting pentru poziţii executive, dar şi parteneriate cu asociaţii şi universităţi.

Reporter: Câţi angajaţi are în prezent compania şi care este ţinta pentru acest an?

Andrei Romanescu: În prezent, Veeam România are peste 650 de angajaţi, din 23 de ţări, care vorbesc 19 limbi diferite. Astfel, operaţiunile din Bucureşti reprezintă cel mai mare centru de servicii al Veeam din Europa. În prezent, avem peste 100 de poziţii deschise în toate departamentele şi căutăm candidaţi din diferite domenii de activitate, precum vânzări, marketing, financiar şi suport tehnic.

Reporter: Cum a fost menţinută productivitatea în condiţiile de criză?

Andrei Romanescu: În toată această perioadă, ne-am asigurat că le putem oferi angajaţilor tot sprijinul de care au nevoie, atât la nivel profesional, cât şi personal. Am creat diverse oportunităţi prin care echipele pot lua legătura cu colegii lor, fie la o cafea virtuală, fie participând şi interacţionând la diverse tipuri de evenimente online. Conturăm diverse oportunităţi prin care oamenii să se cunoască mai bine, într-un cadru informal, iar acest lucru s-a dovedit că îi motivează să lucreze mai bine împreună. Mai mult, liderii noştri au fost întotdeauna disponibili pentru echipele lor, au făcut eforturi pentru a le înţelege provocările, sentimentele şi perspectivele. Angajaţii tind să fie mai dedicaţi şi implicaţi atunci când văd că angajatorii sunt interesaţi nu doar de rezultate, ci şi de binele şi bunăstarea lor. De altfel, toate iniţiativele noastre vizează sprijinirea şi asigurarea bunăstării mentale, emoţionale şi, desigur, fizice a tuturor angajaţilor noştri. În plus, ne-am concentrat şi pe beneficiile medicale, despre care ştim că sunt importante pentru angajaţi şi le-am adaptat la noul context. Astfel, am trecut la un pachet cu mai multe servicii, inclusiv din domeniul sănătăţii emoţionale şi nutriţiei, şi chiar dacă acest lucru a implicat investiţii suplimentare, angajaţii noştri sunt prioritari.

Suntem mândri de modul în care echipele noastre s-au adaptat şi au continuat să fie creative şi să lucreze împreună în acest nou mod. Indiferent de provocările cu care ne-am putea intersecta, suntem determinaţi să asigurăm continuitatea business-ului la nivelul superlativ cu care am obişnuit clienţii şi partenerii.

Reporter: Mulţumesc!