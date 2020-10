VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / DUMITRU NANCU, FNGCIMM:"Prin Noua Casă s-au acordat credite în valoare de 154 milioane lei, într-o singură lună"

Prin Noua Casă s-au acordat, în prima lună de la debutul programului, 1.400 de credite în valoare totală de 154 milioane de lei, iar până în prezent prin IMM Invest s-au injectat în întreprinderile mici şi mijlocii circa 14 miliarde de lei, potrivit lui Dumitru Nancu, director general la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). Acesta a mai spus ieri că prin IMM Invest societăţile mici şi mijlocii au fost "bancarizate", efectul multiplicator în economie fiind unul major.

Nancu a declarat: "În planul naţional de investiţii şi relansare economică, FNGCIMM are 4 măsuri, iar în următoarea programare, 2021-2024, o să venim cu alte cinci programe noi. Aceste măsuri, de la IMM Invest, IMM Factor, IMM Leasing şi Noua Casă reprezintă măsurile anticiclice pe care Guvernul României le-a luat în această perioadă. Atunci când ne aflam pe boom prelungit, ca până în 2019, trebuia să se ia măsuri opuse: creşterea ratei dobânzii, sporirea fiscalităţii, scăderea deficitului bugetar... La noi a fost invers. (...) IMM Invest a fost acum (în criză) cea mai importantă măsură anticiclică. Când mă refer la impact vorbesc de faptul că până în acest moment avem 20.000 (de credite), am atins pragul psihologic de 20.000 de credite acordate, în valoare de 14 miliarde. S-au plătit în economie, în aceste cinci luni, 1,4% din PIB. Este, valoric, cea mai mare injecţie de capital pe care Guvernul a făcut-o în IMM-uri. Atenţie, nu impactează bugetul de stat. De ce? Pentru că banii sunt alocaţi de către bănci, Guvernul doar garantează. Impactul asupra bugetului de stat va fi în momentul în care acea garanţie va veni la plată (dacă va veni). Avem exemplul unei alte măsuri anticiclice care şi-a demonstrat rolul multiplicator în economie: este vorba despre programul Prima Casă, care a început în 2009, iar acum s-a transformat în Noua Casă, în funcţie şi de nevoile cetăţenilor dar şi de studiile făcute de Guvernul României".

Din anul 2009 şi până în prezent, prin Prima Casă şi acum Noua Casă, 300.000 de români şi-au achiziţionat o locuinţă, a spus Nancu, care a adăugat că prin Noua Casă s-au acordat, într-o singură lună de funcţionare, 1.400 de credite în valoare totală de 154 milioane de lei, potrivit datelor FNGCIMM.

El a mai spus că studiile arată faptul că, în 2019, dezvoltatorii imobiliari au dat în folosinţă beneficiarilor de credite în medie 63 de metri pătraţi, cea mai mică suprafaţă locuibilă din ultimii 20 de ani.

"De la 18 septembrie până în prezent s-au acordat, prin programul Noua Casă, 1.400 de credite, ceea ce într-o lună de zile spunem noi că este foarte foarte mult, în valoare de 154 milioane de lei. (...) Am făcut nişte studii la Prima Casă, pentru că toată lumea spunea că vor creşte preţurile: programul a fost blocat, se arată clar în studii că în anul 2019 a fost pentru prima dată în ultimii 20 de ani când dezvoltatorii imobiliari au predat cea mai mică suprafaţă locuibilă către beneficiari, de 63 de metri pătraţi. Asta înseamnă, pe legea locuinţei, maxim apartament cu două camere. De ce? Pentru că dezvoltatorul îşi crea acel produs în funcţie de programul Prima Casă. Atâta timp cât aveai o garanţie de 59.000 de euro nu puteai face decât o unitate locativă de 59.000 de euro. Am venit şi am spus: bine, rămân şi acele apartamente până în 70.000 de euro, fie că vorbim de apartamente vechi, fie că vorbim de apartamente noi, dar venim complementar şi cu Noua Casă, adică până în 140.000 de euro, unde ai confort mai mare, dai şi şansa celor care câştigă mai mult să-şi achiziţioneze un apartament mai mare. Ne-am gândit să dăm posibilitatea prin garanţie - nu există niciun efort de la bugetul de stat - şi am demonstrat că în România, din 2009, 3 din 4 credite ipotecare au fost credite Prima Casă, iar default-ul, adică acea garanţie când se transformă în plată şi în datorie publică (impactul efectiv în buget - n.r.) este de 0,19%, este insignifiant. Iar efectul multiplicator de până la 7 ori, adică de 1:7. La 1 leu investit în economie prin garanţie duce la 7 lei", a afirmat Nancu, care a adăugat că la cele 300.000 de credite acordate prin Prima Casă garanţia statului a fost de 28 de miliarde de lei, iar creditele acordate de bănci 41 de miliarde de lei.

Oficialul a explicat că rolul programelor IMM Invest, IMM Factor şi IMM Leasing este finanţarea sectorului privat, iar garanţiile nu impactează bugetul de stat deoarece banii sunt alocaţi direct de către bănci.

"La programul Noua Casă, pe lângă faptul că se construiesc noi locuinţe, avem şi o dezvoltare pe orizontală a industriei de profil, de construcţii", a notat Nancu.

Acesta a adăugat: "Săptămâna aceasta debutează IMM Leasing. Este cel de-al treilea program pe care FNGCIMM îl are în programul de investiţii şi relansare economică. Este accesul la credit furnizor, un program aşteptat de toţi întreprinzătorii. Aici sunt nişte noutăţi în sensul că se acordă un leasing în valoare de maxim 5 milioane de lei, pe o perioadă de şase ani, avans zero, pe o perioadă de graţie între 3 şi 12 luni, iar dobânda este subvenţionată 50% de către Fondul Naţional de Garantare prin banii Ministerului Finanţelor Publice. Deja am încheiat convenţii cu 12 firme de leasoing şi întreprinzătorii se pot duce la aceste instituţii pentru accesarea leasingului de echipamente. (...) Legat de IMM Invest, am plecat de la faptul că IMM-urile din România sunt cele mai slab capitalizate din Uniunea Europeană. Ce am reuşit? Am plecat de la 1 din 4 IMM-uri bancabile la 1 din 2. Practic am bancabilizat întreprinderile mici şi mijlocii din România. Ultimul program aprobat de Comisia Europeană este schema de garantare de către stat a creditului comercial, IMM Factor, iarăşi, un program revoluţionar. Raportul dintre creditul bancar şi cel comercial este 1:3. România, luând ca cifre, 25% din produsul intern brut (PIB) este exprimat la facturi neîncasate. Acest instrument de finanţare a IMM-urilor este folosit la noi de maxim 2%. Avem practic un decalaj de 20 de procente. Acest program va începe şi el, sperăm noi ca de la 1 noiembrie să fie operaţional. Se acceptă maxim pe 1 furnizor 10 milioane de lei, iar pe factură maximă 1,5 milioane de lei. Statul garantează aici 50% din factură, la fel ca la IMM Invest vor fi 8 luni de zile subvenţionate costurile cu factoringul şi tot ce înseamnă costuri de administrare, de risc şi de garantare".

FNGCIMM va lansa de asemenea în curând un nou program pentru firmele mici şi mijlocii din agricultură, potrivit lui Nancu: "Ce ne propunem pentru perioada următoare? Vom lansa un nou program, Agro Invest, un program care va fi pe modelul IMM Invest dar va fi dedicat doar celor din agricultură. Este un program pe care îl gândim să funcţioneze ca tip de garanţie-portofoliu, iar în funcţie de intensitatea garanţiilor acordate... aţi văzut că pentru prima dată Guvernul României în buget avem 30 de miliarde garanţii nume şi cont stat pentru mediul de afaceri. Dacă plaja nu ne va permite vom merge ca acest program să fie finanţat în nume şi cont propriu din capitalurile proprii ale Fondului Naţional de Garantare şi va fi un program să zic mult mai flexibil, va funcţiona pe modelul unei garanţii tip portofoliu".

Nancu a mai explicat că proiectele Fondului de Garantare sunt multianuale.

"Pe IMM Invest avem aprobarea Comisiei Europene ca 8 luni de zile să subvenţionăm dobânda, comisionul de garantare şi comisionul de risc. Noi oricum am făcut deja... IMM Invest este funcţionabil până în 2026, capitalul de lucru este 3 ani cu încă 3 ani prelungire ceea ce înseamnă tot 6 ani de zile. Noi deja am accesat pe InvestEU, un alt program al Comisiei Europene, astfel încât noi deja am devenit furnizor de ajutor de stat. Anul acesta, în premieră, Fondul de Garantare a devenit furnizorul de ajutor de stat şi căutăm soluţii ca până la 30 octombrie 2021, este ultima zi în care se pot acorda ajutoare de stat pe IMM Invest şi pe IMM Factor şi căutăm soluţii de finanţare nu de la buget ci de la bugetul Comisiei Europene. Deja am aplicat pe InvestEU să devenim un partener prin care IMM-urile din România să aibă acces la aceste facilităţi. Adică sistemul bancar vine cu finanţarea, iar Fondul de Garantare cu acest mix de finanţare. Scopul pe care ni l-am propus până în 2026 este ca IMM-urile să aibă acces la finanţări cu dobânzi, cu costuri zero", a conchis Nancu.