Zitec: Creştere de 13% şi afaceri de 34 mil. euro în 2024

Zitec, lider IT din România, a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri consolidată de 34 de milioane de euro, înregistrând o creştere organică de 13%, în ciuda unui context politic şi economic dificil.

În ciuda turbulenţelor economice globale şi a scăderii cererii de servicii IT post-pandemie, Zitec a demonstrat stabilitate şi o strategie solidă. Potrivit comunicatului remis redacţiei, compania a înregistrat creştere prin diversificarea portofoliului, îmbunătăţirea serviciilor şi atragerea de clienţi din pieţe stabile, consolidându-şi performanţa într-un context dificil.

"Anul 2024 a fost un test al rezilienţei pentru noi, un an în care am navigat cu succes un context economic şi geopolitic complex, rămânând fideli direcţiei şi valorilor noastre. Am făcut paşi importanţi spre extindere, accesând pieţe noi, precum Marea Britanie şi vestul Europei. De asemenea, ne-am consolidat poziţia în domenii cheie precum servicii financiare, logistică, sănătate şi administraţie publică.

Inovaţia a stat la baza progresului nostru. Am implementat tehnologii avansate bazate pe inteligenţă artificială, am făcut investiţii semnificative în R&D şi am solidificat parteneriate strategice cu lideri globali precum Google, Microsoft şi VTEX", a declarat Alex Lăpuşan, CEO şi Co-Fondator al grupului de firme Zitec.

Zitec a demonstrat o creştere semnificativă în 2024, susţinută de rezultate remarcabile în principalele linii de business:

Retail: Creştere de 23%.

Logistică: Creştere de 26%.

Sectorul public: Creştere impresionantă de 450%.

Într-un an marcat de reducerea investiţiilor în IT, clienţii Zitec au continuat să prioritizeze transformarea digitală, iar compania a sprijinit creşterea acestora prin proiecte ce au facilitat scalarea, eficientizarea operaţională şi financiară, modernizarea infrastructurii şi servicii de marketing digital. Printre clienţii de renume ai Zitec se numără Sameday, Decathlon, Regina Maria şi Leroy Merlin, iar portofoliul s-a extins cu nume noi precum European Athletics (Elveţia), Oliver Bonas (UK) şi Sportano (Polonia).

Zitec s-a afirmat ca un partener cheie în digitalizarea sectorului public, implicându-se activ în 31 de licitaţii publice şi colaborând cu instituţii importante, precum Ministerul Mediului, Autoritatea pentru Digitalizarea României şi Poşta Română. Aceste proiecte au vizat modernizarea proceselor şi îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni. Recunoaşterea eforturilor Zitec a venit şi prin titlul de Google Partner of the Year for Social Impact în regiunea EMEA.

Zitec continuă să inoveze prin produse digitale:

Mirro.io: Soluţia HRIS SaaS a înregistrat o dublare a veniturilor în 2024, atrăgând clienţi precum eMAG, Lactalis şi ProCredit Bank România.

Regista: Platforma de automatizare a proceselor din instituţiile publice a raportat o creştere de 11%, având peste 102.000 utilizatori în 41 de judeţe din România.

Zitec va lansa un produs inovator pentru last-mile delivery, un domeniu esenţial pentru companie, consolidându-şi astfel poziţia ca lider regional în soluţii software performante.

Prin diversificare, inovaţie şi parteneriate strategice, Zitec îşi consolidează rolul de pionier al transformării digitale, adresând nevoi critice atât în mediul privat, cât şi public.

La baza succesului Zitec se află o echipă dedicată, iar compania demonstrează că bunăstarea angajaţilor este esenţială pentru performanţă. În 2024, Zitec a investit peste 800.000 de euro în dezvoltarea profesională, sprijin şi starea de bine a echipei, creând un mediu de lucru flexibil şi programe dedicate susţinerii angajaţilor.

Aceste iniţiative au dus la o rată de loialitate a angajaţilor de 94,75%, un rezultat care subliniază relaţia de încredere şi susţinere reciprocă între companie şi echipa sa.

Într-un context economic incert, Zitec rămâne dedicat sprijinirii clienţilor prin dezvoltarea de proiecte cu impact semnificativ şi menţinerii unui mediu de lucru sustenabil pentru echipa sa.