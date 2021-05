"Zona de relaxare de acasă a devenit mult mai importantă în pandemie"

Reporter: Cum trece Sabon Româ­nia prin criză sanitară?

Cristina Ivasuc: Anul 2020 a fost un an interesant în primul rând, am pus în plan principal resursele interne şi grija faţă de angajaţi, apoi ne-am adaptat noii realităţi, punând accent mai mult ca oricând pe inovaţie şi tehnologie şi, nu în ultimul rând, am continuat să oferim cel puţin aceleaşi standarde clienţilor noştri, o experienţă multisenzorială şi o călătorie holistică atât în magazinele noastre, cât şi acasă, înconjuraţi de universul produselor noastre.

Reporter: Ce strategie a abordat compania pentru depăşirea perioadei de pandemie?

Cristina Ivasuc: Compania noastră a investit în tehnologie încă din 2017, prin urmare nu am fost nevoiţi să începem digitalizarea activităţii abia acum, astfel că în această perioadă doar am capitalizat şi mai mult capacitatea acestor sisteme. Pe perioada stării de urgenţă, respectiv în momentele în care magazinele au fost închise, am încercat să ne apropiem cât mai mult de clienţi, să le fim alături, am suplimentat şi dezvoltat echipa de asistenţă clienţi, iar mesajele frumoase pe care le-am primit ne-au ambiţionat să identificăm soluţii suplimentare, infrastructură de distribuţie, pentru a livra rapid nu doar produsele preferate, dar şi momente de relaxare, speranţă, bucurie. În perioada aceea, "acasă" era spaţiul în care ne desfăşuram activitatea, fie ea activitate profesională sau de relaxare, aşa că fiecare persoană şi-a creat propria oază de linişte, un mini-SPA amenajat în propria casă, iar produsele Sabon au împodobit un întreg ritual de răsfăţ al simţurilor.

Reporter: Cum a fost afectată compania din punct de vedere financiar, dar şi în ceea ce priveşte proiectele de investiţii, de măsurile privitoare la închiderea periodică a centrelor comerciale, dar şi de celelalte restricţii adoptate de Guvern?

Cristina Ivasuc: Pandemia a afectat negativ întreaga economie globală, dar nu şi anumite comportamente ale consumatorilor, dimpotrivă ne-a accelerat dezvoltarea şi evoluţia digitalizării, iar elementul pozitiv al acestui trend este că piaţa comerţului electronic îşi continuă ascensiunea într-un ritm alert, influenţat exponenţial de acest context sanitar. Iar în perioada în care magazinele au fost închise, companiile care nu au ţinut pasul cu acest trend au avut de suferit dramatic.

Pentru compania noastră, pandemia a fost o confirmare că planurile cu privire la transformarea tehnologică, împreună cu investiţiile conexe în infrastructură, au fost de departe una dintre cele mai bune decizii de business. Magazinul online a reuşit să servească şi să facă faţă cu brio tuturor solicitărilor clienţilor, mai ales că majoritatea sunt consumatori activi ai acestor produse, iar petrecând mai mult timp acasă au investit mai mult în zona de relaxare, atât prin design interior, obiecte decorative, arome de camera, cât şi prin momente de răsfăţ şi îngrijire corporală, consumatorii fiind mult mai informaţi şi atenţi la produsele de îngrijire introduse în rutină, ingrediente, texturi, arome.

În cee ace priveşte cifra de afaceri, 2020 ne-a adus un plus de aproape 10% faţă de 2019, un rezultat foarte bun, iar acest lucru a fost posibil prin prisma faptului că am construit o relaţie pe termen lung cu clienţii noştri, am creat şi dezvoltat o echipă pe care o considerăm parte din familie, ne-am avut aproape furnizorii, care au avut un rol important în evoluţia şi dezvoltarea infrastructurii necesare şi nu în ultimul rând sprijinul oferit prin măsurile guvernamentale care au fost un real suport pentru a depăşi această perioadă imprevizibilă.

Reporter: Care sunt obiectivele dumneavoastră, în calitate de country manager, pentru acest an?

Cristina Ivasuc: Decizia Grupului Rocher de a-mi încredinţa dezvoltarea companiei, într-un moment atât de special pentru economie şi pentru societate în general, mă obligă la performanţă maximă. Iar a fi parte din echipa Sabon este o provocare ce mă onorează.

Obiectivele noastre sunt centrate pe consolidarea şi îmbunătăţirea experienţei mulţi-canal, atât în magazine, prin renovarea spaţiilor existente, ospitalitatea fiind una din valorile noastre de nepreţuit, cât şi în online, unde zona de UI/UX a devenit un element mai mult decât esenţial în ascensiunea acestui canal de vânzare.

Echipa noastră a jucat şi joacă un rol important în ceea ce este Sabon acum, de aceea un alt obiectiv este ca anul acesta să investim în resursele noastre, să creştem numărul de persoane aproape în fiecare departament, să ne mutăm într-un sediu nou şi să iniţiem fundaţia şi pilonii pe care se sprijină cultura organizaţională.

O altă valoare importantă pe care ne-o dorim exemplificată în acţiunile clienţilor noştri este generozitatea, de aceea anul acesta continuăm leitmotivul creat în jurul cadourilor ridicate la rang de artă şi să aducem bucurie cu fiecare cadou oferit necondiţionat. Pentru a extinde această bucurie şi la un alt nivel, în acest an dezvoltăm un nou canal de vânzare, adresat clienţilor persoane juridice, tuturor companiilor care îşi doresc să dăruiască partenerilor/angajaţilor/furnizorilor bucurie, o nouă stare de spirit şi o experienţă multisenzorială.

Şi, nu în ultimul rând, să ducem la un alt nivel experienţele senzoriale, prin reconectarea noastră, a tuturor, cu natura, pentru a înţelege şi a conştientiza beneficiile oferite de aceasta în vieţile noastre, iar noi, Sabon, luăm parte la această iniţiativa, atât prin gama noastră de produse, respectiv formulele create, cât şi prin acţiunile noastre de zi cu zi, pentru o dezvoltare durabilă sustenabilă.

Reporter: Care sunt atuurile produselor Sabon?

Cristina Ivasuc: Noi credem în răgazul acordat nouă înşine, eliberaţi de presiunea timpului, un răgaz pentru a ne recăpăta energia şi a ne repune în contact cu lucrurile care contează: armonie, linişte interioară, libertate, autenticitate.

Când vorbim de îngrijirea corpului, Sabon s-a diferenţiat dintotdeauna prin ritualul personalizat în 3 paşi: curatea pielii cu un ulei de duş hidratant şi delicat, al doilea pas este acela de exfoliere, cu particule de sare de la Marea Moartă şi patru uleiuri botanice şi ultimul pas este hidratarea, pentru care putem alege dintr-o varietate de loţiuni şi uleiuri de corp cu texturi bogate sau lejere, reparatoare sau de luminozitate.

În fiecare magazin, sub îndrumarea atentă a consultantului nostru, clienţii sunt invitaţi să testeze fiecare ritual la fântâna noastră cu apă proaspătă, astfel selectând aroma care i se potriveşte.

Produsele Sabon sunt o încântare pentru simţuri şi îţi oferă acea doză de energie din univers atât la utilizare, cât şi acasă, unde aspectul artizanal al recipientelor îi conferă spaţiului acea stare de confort, relaxare şi autenticitate.

Reporter: Ce produse noi comercializează compania?

Cristina Ivasuc: Sabon s-a evidenţiat de-a lungul timpului cu diverse colecţii în ediţie limitată, noi arome de poveste, alături de celelalte permanente. În luna mai, ne bucurăm de puterea tămăduitoare a ceaiului Matcha prin lansarea colecţiei Blissful Green, având ca note de vârf bergamota, mandarina şi mărul şi note de mijloc ceai matcha, iasomie şi alge. În această colecţie puteţi găşi ulei de dus, exfoliant de corp, aromă de cameră, cremă de corp, sare de baie, parfum pentru textile, exfoliant pentru faţă, cremă de mâini şi eau de Sabon.

Noua colecţie se bazează pe puterea de purificare şi detoxificare a ceaiului Matcha, compoziţia sa fiind bogată în mod natural în antioxidanţi, vitamine şi minerale, astfel acesta este un aliat de nădejde în detoxificare. Ajută la purificare, stimularea metabolismului energetic şi celular şi îi conferă pielii un aspect mai sănătos.

Pentru a familiariza clienţii cu acest ingredient, împreună cu Maison De CrLpes, am creat o strategie de promovare reciprocă, ne-am dat frâu liber imaginaţiei şi am creat un nou deliciu culinar având acelaşi ingredient vedetă ca al colecţiei Blissful Green, şi anume Matcha.

Reporter: Care este segmentul de clienţi căruia se adresează produsele Sabon?

Cristina Ivasuc: Produsele noastre se adresează în principal doamnelor şi domnişoarelor atente la detalii şi la ingrediente naturale, preocupate de calitate şi regăsirea de sine, personalităţi puternice şi independente, antreprenoare sau femei de carieră, care emană optimism, fericire şi generozitate, de asemenea pasionate de decoraţiuni interioare, de aspectul, aromele şi piesele de decor din casă.

Nu în ultimul rând, gama noastră Gentleman, un elixir din patru uleiuri botanice cu puternic efect revitalizant, se adresează domnilor rafinaţi, puternici, care apreciază şi investesc în momente de relaxare profundă minte, trup şi suflet, care sunt atenţi şi pun preţ pe îngrijirea corpului.

Reporter: Ce strategie de marketing abordează Sabon România pentru a-şi largi gama de clienţi?

Cristina Ivasuc: Politica noastră de marketing este centrată pe client şi nevoile acestuia, apoi toate tacticile se învârt în jurul acestuia. Înainte de a targeta clienţi noi, trebuie să te asiguri că ai o strategie şi un cadru robust construit în jurul retenţiei şi loializării clienţilor existenţi. Construim o relaţie valoroasă cu clienţii noştri şi ne concentrăm pe experienţa acestora mulţi-canal prin conţinut personalizat, solicităm feedback şi acţionăm în consecinţă, ascultăm şi înţelegem orice remarcă şi mesaj primit de la client şi, cel mai important, prin îmbunătăţirea continuă a produselor noastre, dar şi prin extinderea gamei de produse. Toate acestea sunt în strânsă legătură cu obiectivul nostru, acela de a oferi momente memorabile, senzaţie de pace şi confort.

Reporter: Cum apreciaţi evoluţia pieţei pe care activaţi şi care sunt perspectivele acesteia?

Cristina Ivasuc: Consumul de produse de îngrijire a crescut de la un an la altul, iar avansul a fost unul puternic. Pandemia cu siguranţă va întrerupe această creştere susţinută, însă nu dramatic. Uitându-ne la anul 2021, unde prima parte a anului ne-a adus doar câteva restricţii, însă nu o stare de urgenţă naţională, atunci pot estima o stabilizare a rezultatelor şi intrarea treptată în normalitate.

Din punct de vedere al comportamentului consumatorilor, aceştia vor aloca din ce în ce mai mult timp informării asupra produselor de îngrijire, ingredientelor, efectelor asupra pielii, devin din ce în ce mai atenţi la calitate, fiind dispuşi să investească mai mult pentru un stil de viaţă sănătos. De asemenea, consumatorii îşi doresc un produs care să îi ofere nu doar îngrijire, cât şi răsfăţ, arome îmbietoare, texturi fine.

Aşadar, asistăm la o schimbare de mentalitate care promitea de ceva timp, însă acum a fost propulsată mai intens de contextul sanitar şi nu poate decât să ne bucure.

Reporter: Mulţumesc!