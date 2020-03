BCR-InnovX adaugă locuri pentru start-up-urile care oferă soluţii în contextul Covid-19

BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, adaugă încă 10 locuri în programul de incubare din Bucureşti pentru start-up-urile care oferă soluţii inovatoare în tehnologie pentru provocările din domeniile sănătate, social şi economic induse de Covid-19, se arată într-un comunicat remis Redacţiei noastre.

Potrivit sursei citate, în total, vor putea fi selectate până la 30 de firme în programul de incubare iar antreprenorii care au soluţii tehnologice pentru actualul context se pot înscrie în program până la sfârşitul zilei de 29 martie, ora 17:00 pe bcr.ro/accelerator.

Ana-Maria Creţu, Coordonator programe start-up-uri BCR, a declarat: "Subiectul pandemiei ne îngrijorează pe toţi, însă acum, mai mult ca oricând, este important să continuăm să susţinem companiile inovatoare din tehnologie. Căutăm soluţii care să ajute rapid domeniile critice afectate, precum sănătate, educaţie, social şi economic, pe care putem să le sprijinim să-şi accelereze implementarea şi scalarea".

Daniel Dumitrescu, CEO InnovX, amenţionat:"Noi avem misiunea să ajutăm start-up-urile din tehnologie şi vom continua să facem acest lucru şi în actualul context. Fiind un program axat pe noile tehnologii, InnovX era deja pregătit cu toate tool-urile necesare pentru a desfăşura toate activităţile programului exclusiv online. Adaptăm permanent programul BCR-InnovX la nevoile antreprenorilor din tehnologie şi credem că este vital să găsim şi să susţinem soluţii care să ajute oamenii să treacă cu bine peste această perioadă".

Astfel, programul de incubare de două săptămâni al BCR- InnovX va include: 1. Workshop de leadership, 2. Workshop investiţii, 3.Workshop de branding, 4. Curs redactare business plan, 5. Program de mentorat de la antreprenori experimentaţi şi de la echipa de management BCR.

Sursa citată aminteşte că, programul de accelerare include cursuri online pe platforma de conţinut educational antreprenorial edX.org for Business, create de Massachusetts Institute of Technology şi Universitatea Harvard; cursuri şi sesiuni de mentorat pe platforma online Mevo, sesiuni de mentorat unu la unu cu experţi din diverse industrii; instrumente online şi metodologii personalizate de învăţare testate la cele mai înalte niveluri, pentru a asigura succesul afacerilor: Live Plan, Blue Ocean Strategy, Strategyzer sau DE-Toolbox; accesarea granturilor europene şi naţionale: The EIC Accelerate Program, Fast Track to Innovation (administrate de Agenţia Executivă pentru IMM-uri) sau the Proof of Concept Program (Programul Operaţional Regional), parteneri din tehnologie care oferă workshop-uri online şi offline: Microsoft, UiPath, Modex;standuri fizice sau virtuale la conferinţele globale Startup Grind, start-up-urile îşi pot putea testa şi valida businessul în cadrul BCR sau în alte corporaţii mari; workshop-uri restrânse cu experţi din diferite domenii: finanţe, drept, proprietate intelectuală, marketing, branding, negocieri sau vânzări.