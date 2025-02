Crestere FMCG si Electro-IT dupa doi ani de contractie a volumelor

La nivel european, ca si in Romania, optimismul consumatorilor a fost in usoara crestere in prima parte a anului 2024, conform studiilor NielsenIQ numarul celor cu perspective financiare negative fiind in scadere (37%, de la 41), iar al celor optimisti in crestere (15%, de la 12).

In Romania, dupa aproape doi ani de contractie a volumelor, incetinirea inflatiei a permis revenirea pe crestere a consumului cantitativ atat in industria bunurilor de larg consum (FMCG) cat si in cea electro-IT. Per total "Barometrul de retail" al NIQ-GfK, ce acopera cca 62,000 de magazine la nivel national, arata o crestere valorica a vanzarilor in cele doua domenii de 8.3% pana la un total de 127.3 miliarde de lei in 2024, industria FMCG avand un avans de 8.0% fata de anul trecut, iar cea de electro-IT de 9.6%.

Pe langa inflatie si puterea de cumparare, in 2024 vanzarile au fost influentate si de alti factori, cum ar fi schimbarile climatice si de legislatie, cele de obiceiuri de consum ori din activitatea si dezvoltarea formatelor de retail.

Vara fierbinte inceputa inca din martie a dus la cresterea cu doua cifre a vanzarilor de inghetata si a aparatelor de aer conditionat, in timp ce o parte din vanzarile de bere s-au mutat din magazine in HoReCa. Cresterea cu 10% a TVA la produsele cu continut ridicat de zahar a dus la scaderea sau stagnarea volumelor in industria de dulciuri, ciocolata si sucuri carbogazoase, in timp ce restrictiile de pret impuse in retail la unele alimente de baza au impulsionat de exemplu vanzarile de lactate.

Dupa ani de crize succesive, consumatorul a devenit foarte "determinat" in a cheltui doar pe lucrurile care conteaza si ii aduc beneficii. Conform "NIQ 2004 Mid year Consumer Outloock", 52% dintre cumparatorii uzuali ai unui brand nu il vor mai cumpara si anul viitor - loialitatea fiind si mai mica pentru produsele care au o penetrare redusa printre consumatori. In Romania, conform "NIQ Shopper Trends 2024", fiecare cumparator urban detine in medie 4.4 carduri de loialitate ale unui retailer de FMCG, iar 80% din ei sunt dispusi sa schimbe marca produsului sau magazinul pentru a beneficia de promotii. Doar consumatorii din mediul rural au o atitudine mai loiala fata de branduri, 80% dintre ei afirmand ca daca sunt multumiti de un brand, nu intentioneaza sa il schimbe (conform "NIQ Rural Romania 2024").

Obiceiurile si consumul variaza si la nivel regional. Conform datelor de audit NIQ, Bucurestiul concentreaza doar 11.8% din populatie dar consuma 17.6% din totalul de FMCG, la polul opus situandu-se regiunea Nord-Est, cu 17% din populatia tarii si doar 13.9% din consum.

In Romania, dezvoltarea formatelor de comert modern continua, atat numeric cat si calitativ. Desi in 2024 s-au deschis mai putine magazine ale retailerilor internationali (+160) decat in anii anteriori (+203 in "23 si +396 in "22), pe piata au aparut retele noi, au avut loc fuziuni, iar multe magazine sunt reorganizate pentru a se adapta noilor cerinte ale consumatorilor.

Comertul traditional, desi in scadere numerica, se modernizeaza si el, din ce in ce mai multe magazine adoptand bunele practici europene in privinta sortimentatiei si serviciilor. Astfel, acesta continua sa reprezinte cel mai mare canal de vanzare pentru totalul bunurilor de larg consum, cu o pondere valorica de 34% din total FMCG si o crestere de 10.7% fata de 2023. Hipermarketurile (22%, +1.8%) sunt urmatorul canal ca importanta, dar si ele sunt intr-o permanenta presiune din partea formatelor preferate de consumatori in ultimii ani: Discounterii (21%, +10.9%) si formatele mici de Supermarkets (13%. +9.6%), care inregistreaza cele mai dinamice cresteri.

E-commerce in FMCG continua sa creasca in valoare (+13.7%) peste media retailului Brick &Mortar si in 2024, crestere datorata in special categoriilor de produse alimentare, care au penetrat foarte bine si acest canal, ajungand sa egaleze ca pondere vanzarile de non-alimentare, in mod traditional preferate in online.

Agilitatea castigata de consumatori in a jongla printre propunerile diferitelor formate de retail si ale diferitilor producatori ii impulsioneaza pe acestia sa lanseze din ce in ce mai multe oferte promotionale, pentru a-si mentine sau creste cota de piata. Trimestrul 4, cu inceperea scolilor si sarbatorile de iarna, inregistreaza varful perioadelor promotionale. Din totalul vanzarilor de FMCG din retailul modern, cca 26% a fost vandut la promotie in Q4 "24, in crestere usoara fata de anul trecut. In industria Electro & IT, cel mai mare eveniment promo anual, Black Friday, a adus cresteri de vanzari de 212% fata de media anuala, cu +12% fata de cresterea inregistrata de evenimentul similar de anul trecut.

Desi comparativ cu alte tari europene presiunea promotionala din Romania este inca moderata iar promotiile aduc un plus de vanzari, producatorii si retailerii au o sarcina din ce in ce mai dificila in a gasi ofertele optime atat pentru a satisface dorintele tot mai sofisticate si educate ale consumatorilor, cat si pentru a-si mentine profitabilitatea intr-o piata inca marcata de scaderea puterii de cumparare.