Fantasmagoria "Lumea nu va mai fi la fel"

Pe unde te uiţi, pe unde întorci capul, mai nou, auzi vorbele acestea care se vor încărcate de misterul unei grave şi oarecum catastrofice profeţii. Suge fiecare din ele, după cum îi vine la îndemînă. Ba într-un interviu, ba într-o declaraţie, ba într-un articol, ba într-o bine simţită intervenţie la televizor, ba pe youtube, ba prin piaţă şi, iaca, zilele trecute chiar şi-n uliţa mea de mahala. Două băbuţe sub acoperire, cu broboadele bine trase peste ochi şi peste gură, după ce păcăliseră vigilenţa patrulelor militarizate şi dăduseră buzna la prăvălia din colţ, fără declaraţie pe propria răspundere, să-şi ia cîte o pîine, un chil de lapte, unul de zahăr şi altul de ulei, stăteau la o bîrfă pe fugă, spunîndu-şi una alteia, aproape în şoaptă, cu un aer misterios, exact aceleaşi cuvinte: ţaţă... ascultă la mine, că nu-s de ieri de alaltăieri... şi dacă nu vine Sfîrşitul, Lumea nu o să mai fie la fel... să vezi! Recunosc, în clipa aceea, deşi simţeam siguranţa deplină în faţa oricăror greutăţi ale vieţii, pe care ţi-o dă declaraţia pe propria răspundere perfect completată, după ultimul model (732!) afişat pe site-ul poliţiei, ţinută aproape de inimă în buzunarul de la piept, cu care dădusem fuga să-mi iau două legături de pătrunjel din piaţă, am căzut pe gînduri. Adică... cum vine vorba asta... "lumea nu va mai fi la fel"? Cum adică, să fie sau să nu fie, la fel? La care fel? Care lume? De ce să nu mai fie? De ce să fie? Şi uite-aşa, dintr-una într-alta, am intrat la o idee şi, ca să nu dau în fandaxie, ori doamne păzeşte, mai rău, în ipohondrie, mă grăbesc să v-o împărtăşesc şi dumneavoastră.

Buuuun! Să zicem, deci, că ne-am imunizat cu toţii, am trecut peste hopul epidemiei, iar, acum, ne îmbolnăvim din nou, fiecare pe contul lui; nu comunitar, care va să zică! Fiecare de ce vrea el şi cît vrea el! Şi, ne facem bine, tot aşa, fiecare de capul lui, dacă nimerim la timp doctorul şi medicamentul potrivit şi, mai ales, dacă o vrea Cel de Sus! Doar de-aia e democraţie! Ei, ce se va schimba? Credeţi că într-o lună, un an sau zece va inventa cineva vaccinul universal capabil să ne schimbe instantaneu răspunsul imunitar, după ultima variaţiune a celui mai pervers virus pe care l-am putea întîlni vreodată? Eu nu cred! Nu pentru că nu ar putea fi inventat, ci pentru că nu este deloc economic să fie inventat, ori dacă totuşi îl inventează cineva, e anti-economic să fie produs şi pus pe piaţă. Păi, vă daţi seama cîte trilioane vor trebui şterse din coloana de profituri a maşinăriei de fabricat prafuri care nu fac nici cît o ceapă degerată şi care apar de mii de ori sub alte şi alte nume, deşi nu fac nimic mai mult decît cele cu numele de origine? Păi, dacă după o sută de ani de ştiinţă a virusologiei, în plin secol al triumfului ştiinţei, din China pînă în America şi din Rusia pînă în Balucistan lumea se luptă cu fiara Cov N exilîndu-i cetăţenii în propriile case, apartamente, garsoniere, sau adăposturi stradale şi somîndu-i cu puşca la vedere să se spele pe mîini cu apă şi săpun, de ce ar arăta altfel lucrurile peste încă o sută de ani? Ori, poate crede cineva că oamenii politici şi cei care fac afaceri de pe urma bolilor, (nu a însănătorişirilor cum cred naivii!) se vor scufunda cu toţii ca prin minune în apa Rîului Înţelepciunii şi vor ieşi de acolo puri şi unşi din cap pînă-n picioare de înalte idealuri umaniste? Dar, să lăsăm virusurile în pace şi să vedem cum stăm cu instituţiile noastre de sănătate publică. Nu doar în România, ci peste tot, inclusiv în capitalele Marilor Puteri ale lumii, care nu se sfiesc să cheltuie cîteva sute de miliarde în fiecare an pentru "securitate şi apărare", spitalele şi asistenţa medicală sunt în suferinţă. De personal, de dotări, de ştiinţă, de organizare, de resurse pentru situaţii de urgenţă... etc. Crede cineva că după ce trece această primejdie rea, tot bugetul apărării se va duce la sănătate? Ori că se va apuca cineva de o "reorganizare din temelii" a sistemului de asigurări, asistenţă medicală, gestiune a crizelor de sănătate publică şi altele asemenea? Eu nu cred... nici în ruptul capului!

În sfîrşit, să ne uităm, olecuţă, la politica şi politicienii noştri. Că doar ei sunt ai noştri şi de aceea ne sunt atît de dragi... pe unii i-am băga şi în sîn, da nu prea încap de urechi! (Nu întîmplător, ideea genială a străveziei parabole a jurnalului din ţara măgarilor s-a născut în România!!!!) Aşadar ce credeţi că vor face aceşti ipochimeni în secunda unu, după ce se risipeşte presiunea nebuniei coronavirusiene? Nu vă mai osteniţi cu imaginaţia, că nu are nici un rost: or să o ia din nou de la capăt, exact de acolo de unde au lăsat-o. Mai precis au lăsat-o doar un piculeţ mai moale, că şi în timpul crizei au făcut tot ceea ce ştiu ei să facă: mai nimic şi ceva învîrteli de partid şi de gaşcă. Dacă crede cineva altfel, e liber să o facă! Să nu vină la mine, însă, să-i pansez cucuiul, cînd o da cu capul de pragul de sus al realităţii care îşi va reintra cuminte în matca obişnuită.Pe ce mă bazez? Pe "legea progresului", vorba lui Caţavencu, care zice aşa: dacă cineva, realitatea, lumea, oamenii... cum vreţi... are 9 şanse (posibilităţi) să meargă pe alte făgaşuri decît cele dinainte şi doar 1 (una) să o ţină pe acelaşi drum, atunci, în 9 cazuri din 10, va merge pe drumul ştiut!

Adevărat, "Lumea nu va mai fi la fel", ca eveniment cheie al schimbării, marchează din cînd în cînd istoria socială. Lucrul acesta se întîmplă, însă, mult, mult mai rar decît îşi închipuie cei care se învîrt ca fluturii în jurul lămpii şi cred cu tărie că soarele apune atunci cînd se stinge becul.