Humane Society International în Romania devine "Humane World for Animals"

Humane Society International, organizaţie pentru protecţia animalelor activă în România din 2019, anunţă că îşi va schimba numele în Humane World for Animals, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Noul nume a fost ales pentru a reflecta faptul că misiunea organizaţiei este să realizeze schimbări pe termen lung pentru animalele din România şi din întreaga lume. Schimbarea intră în vigoare de astăzi şi evidenţiază impactul global al organizaţiei, reafirmând angajamentul acesteia faţă de toate animalele.

Activă de peste 30 de ani la nivel global şi de 5 ani în România, Humane World for Animals - denumită anterior Humane Society International - abordează cauzele fundamentale ale cruzimii asupra animalelor şi a suferinţei acestora. Astăzi, pentru a ilustra dimensiunea activităţii sale globale, organizaţia se uneşte cu entitatea din SUA sub un singur nume şi logo, care comunică o misiune globală pentru toate animalele.

"De la înfiinţare, am continuat să ne adaptăm munca pentru a avea un impact cât mai mare asupra animalelor din întreaga lume," declară Kitty Block, preşedinte şi CEO al Humane World for Animals. "Această etapă importantă în călătoria noastră vorbeşte despre misiunea noastră globală şi despre curajul cu care muncim. Pe măsură ce echipele din întreaga lume lucrează tot mai strâns împreună, unirea sub un brand global reflectă acum viziunea şi strategia noastră comună."

Humane World for Animals desfăşoară activităţi în peste 50 de ţări pentru a combate cruzimea faţă de animale, inclusiv comerţul cu blănuri, comerţul cu carne de câine şi pisică, condiţiile din fermele industriale, vânătoarea comercială de balene, vânătoarea de trofee, comerţul ilegal cu fauna sălbatică, testele pe animale şi înmulţirea ilegală a animalelor de companie.

În România, o campanie Humane World for Animals a dus la interzicerea fermelor de blănuri în 2024. În plus, organizaţia militează pentru eliminarea treptată a sistemului de creștere în cuști a animalelor de fermă. De asemenea, asigură accesul gratuit la tratamente veterinare şi sterilizări pentru animalele de companie din zone defavorizate. Dincolo de aceste acţiuni, organizaţia îşi menţine angajamentul de a creşte impactul pe care îl are şi de a munci pentru schimbări sistemice care să garanteze un viitor plin de compasiune pentru toate animalele.

Andreea Roseti, directorul pentru România al Humane World for Animals, declară: "În România, Humane World for Animals a reuşit să producă schimbări semnificative pentru animale într-un interval de timp foarte scurt. În urma investigaţiei noastre privind fermele de şinşila, a fost iniţiat un proiect de lege care a dus la decizia istorică de anul trecut: interzicerea fermelor de blănuri în România.

Prin programul nostru dedicat animalelor de companie am oferit îngrijire veterinară gratuită pentru peste 5.000 de câini şi pisici şi am sprijinit organizaţii locale în timpul dezastrelor naturale. În plus, am încheiat parteneriate strategice cu autorităţi şi instituţii din România pentru a promova bunăstarea animalelor pe întreg teritoriul ţării."

Pentru a se prezenta oficial publicului, Humane World for Animals lansează un material video emoţionant de 30 de secunde, care ilustrează un viitor fără cruzime asupra animalelor. Coloana sonoră a materialului este o nouă versiune a celebrului hit din 1977 "Solsbury Hill" al lui Peter Gabriel, interpretată de renumita artistă pop Sia. În această combinaţie, spotul reuşeşte să exprime extraordinar de bine misiunea organizaţiei. Publicul din România poate viziona video-ul pe YouTube, versiunea piesei interpretată de Sia este disponibilă pentru streaming şi un procent din venituri sprijină activităţile Humane World for Animals. Puteţi arunca o privire şi în culisele realizării materialului video.

"Ca o persoană care a crescut simţind că nu are o voce, am avut întotdeauna o legătură puternică cu animalele şi am dezvoltat o pasiune pentru a le apăra, fiindcă că ele nu pot vorbi," declară Sia. "Sunt onorată să fac parte din acest proiect alături de Humane World for Animals, în munca lor de a avea un impact mai mare pentru animalele pe care le iubim."

"Dacă vrem să lăsăm o lume locuibilă pentru nepoţii noştri şi copiii lor, trebuie să ne schimbăm relaţia cu natura şi cu toate fiinţele minunate cu care o împărţim," spune Peter Gabriel. "Sunt absolut încântat că piesa Solsbury Hill a fost aleasă pentru campania Humane World for Animals şi sper ca acest lucru să ajute la construirea unei lumi în care există respect, grijă şi compasiune pentru toate fiinţele."

Spotul plin de emoţie a fost produs în parteneriat cu regizorul Johnny Kelly şi Nexus Studios, casă de producţie premiată cu Emmy şi nominalizată la premiile Oscar şi Grammy. În cadrul spotului au fost combinate tehnici inovative de stop-motion cu marionete realizate manual, din materiale şi decoruri prietenoase cu animalele. În loc să se concentreze pe abuzuri, video-ul evidenţiază viziunea puternică din spatele Humane World for Animals: animale libere de suferinţă care trăiesc iubite, protejate şi au un viitor mai bun. Fiecare dintre cele cinci poveşti ale animalelor din acest material video are o semnificaţie profundă, ilustrând eforturile globale ale organizaţiei de a pune capăt cruzimii asupra animalelor.

John Kelly de la Nexus Studios declară: "Inspiraţi de mesajul puternic pentru animale, dar şi de marionetele drăgălaşe, am format o echipă extrem de talentată şi am decis o abordare hibridă unică pentru producţie, prin folosirea de ecrane LED. A fost un experiment, dar noi la Nexus ne pricepem să combinăm tehnici tradiţionale cu tehnologia de ultimă oră, astfel încât să obţinem ce este mai bun din ambele lumi. În acest caz ne-a permis să visăm la lucruri mari şi să spunem poveşti de impact. Să spunem poveşti despre munca extraordinară pe care Humane World for Animals o depune în întreaga lume."

La nivel european, pentru marcarea lansării noului brand şi creşterii prezenţei în această zonă , Humane World for Animals Europa găzduieşte un eveniment la Bruxelles pe 18 Februarie. Sub motto-ul "De la rezilienţă la recuperare: Rolul animalelor în crizele umanitare" se vor reuni suporteri internaţionali, politicieni, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai altor organizatii non-profit. Printre vorbitori se numără: Paola Dalla Villa de la Oganizaţia Mondială pentru Sănătate Animală, Tetiana Yeskova de la Crucea Roşie Ucraina, Jeff Flocken, Chief International Officer la Humane World for Animals şi Ruud Tombrock, Director Executiv al Humane World for Animals în Europa. Gazda evenimentului va fi europarlamentarul Petras Au¹trevièius (Renew Europe).