10 start-up-uri de tehnologie cu afaceri de peste 500.000 de euro, au devenit alumni ai Acceleratorului InnovX-BCR

InnovX-BCR, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, a selectat cei 10 alumni ai grupei Startups şi a desemnat câştigătorii grupei în cadrul evenimentului Demo Day, care a pus faţă în faţă antreprenorii şi potenţiali investitori şi parteneri. Start-up-urile au participat într-un bootcamp de 12 săptămâni în care au avut acces la programe educaţionale paralele dedicate diferiţilor membri ai start-up-urilor în funcţie de responsabilităţi: 1. CEO - Program de educaţie financiară şi de business în vederea atragerii de finanţări de tip grant şi equity; 2. CIO - Program educaţional de inovare şi 3. CTO - Program educaţional dedicat tehnologiilor emergente, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, 15 startup-uri au participat în Bootcamp în grupa Startups, iar dintre acestea, 10 businessuri au trecut de Selection Day şi au fost alese pentru a participa la etapele finale Elevator Pitch, în faţa echipei de management BCR, şi la Demo Day, pitch în faţa unor potenţiali investitori. Pentru prima oară, dintre start-up-urile finaliste au făcut parte 4 companii cu fondatori din Elveţia, Singapore, Bulgaria şi Canada.

În urma pitch-ului live, juriul a selectat trei câştigători şi trei premii speciale:

Locul I - Kinderpedia (România), o platformă SAAS (software ca serviciu) şi o aplicaţie mobilă pentru ca părinţii să interacţioneze cu grădiniţele şi şcolile primare, cu scopul de a asigura cea mai bună îngrijire pentru copiii lor.

Locul al 2-lea - WeaveAir (Canada), o soluţie hardware şi software end-to-end pentru sistemele de distribuţie a aerului care previne răspândirea contaminării şi infectării aerului din clădiri.

Locul al 3-lea - eCollect (Elveţia), un fintech care asigură gestionarea complet digitalizată a creanţelor pentru companii, ce utilizează tehnologii AI şi machine learning.

Toate cele trei start-up-uri vor participa şi vor fi prezentate în faţa investitorilor şi potenţialilor parteneri la conferinţa Wolves Summit, ce va avea loc în Polonia pe 19-21 octombrie, unde InnovX-BCR este partener.

Premii speciale:

- Kindeperdia a primit Microsoft Special Award - o sesiune de brainstorming cu echipa comercială a Microsoft.

- Invoice Cash a primit UiPath Special Award - o zi de mentorat în UiPath Immersion Lab şi o întâlnire cu specialiştii UiPath Marketplace.

- eCollect a primit Mindspace Special Award - o lună de campanie de marketing şi promovare pe paginile social media ale Mindspace.

În urma programului de accelerare au devenit alumni şi următoarele start-up-uri:

- Carter (România) - un asistent virtual creat de Xilar Technologies din Timişoara, care oferă soluţii de automatizare şi sisteme inteligente pentru locuinţe şi birouri, reducând în acelaşi timp emisiile de CO2 şi poluarea.

- General Systems (Singapore) - o companie de robotică activă în sectorul construcţiilor, ce oferă soluţii automate pentru zidărie şi logistica materialelor de construcţii

- Kids Finance (România) - o soluţie completă de educaţie financiară pentru copii şi părinţi, axată pe dezvoltarea de obiceiuri financiare sănătoase, într-un mod interactiv.

- Iris Solutions (Bulgaria) - o soluţie de Open Banking autorizată de EU pentru bănci şi servicii financiare, care integrează conturile de la mai multe bănci, analizează date şi procesează plăţi.

- 2Value (România) - o platformă de promovare a IMM-urilor în mass media, creată de compania de PR Tudor Communication

- Invoice Cash Group (România) - o platformă de factoring online şi o aplicaţie mobilă, care foloseşte machine learning, big data şi automatizări pentru a achiziţii de facturi, semnături digitale, credit scoring sau finanţări.

- HiO (România) - o soluţie ce acoperă nevoile de sisteme digitale, consultanţă logistică şi sisteme de delivery pentru companiile specializate în livrări.

"La aproape trei ani de la începerea InnovX-BCR au trecut prin programele de accelerare 100 de start-up-uri din tehnologie. Am învăţat şi am adaptat curricula educaţională de la o grupă la alta, crescând constant numărul mentorilor şi al investitorilor cu care antreprenorii pot intra în contact. Cea mai importantă etapă pentru start-up-uri este cea de postaccelerare, unde continuăm să-i susţinem pentru a scala proiectele pe care le-au propus în cadrul Demo Day'', Ana-Maria Creţu, coordonatoarea departamentului de Social Banking BCR.

"Programul de accelerare se extinde internaţional tot mai mult, iar în grupa Start-ups au participat pentru prima data companii cu fondatori din patru ţări din Europa, Asia şi America de Nord. Vom continua să aducem start-up-uri inovatoare din toate colţurile lumii, pentru a crea un schimb de experienţe cu antreprenorii români şi pentru a atrage un portofoliu cât mai diversificat de mentori şi investitori", spune Diana Dumitrescu, CEO InnovX-BCR.

Start-up-urile au fost selectate de un juriu format din: Paris Nikolopoulos (General Manager Coca-Cola Romania), Alin Stanciu (Partner Catalyst Romania II), Bartosz Lipnicki (Partner AlphaBeat), Andrei Dudoiu (Managing Partner & President BoD SeedBlink), Liviu Munteanu (Partner Founders Bridge), Alina Irma Orban (Commercial Lead Partner Microsoft Romania), Magdalena Jablonska (President of the Board MIT CEE Enterprise Forum), Oana Bâra (Head of Financing Programs at BCR), Bianca Spiridon (Head of Risk & Finance Project Management), Sorin Vişan (Executive Director - IT Solutions at BCR), Robert Velcu (Advisory Pre-Sales Engineer at UIPath) şi Valentin Filip (Partner Fortech Investments).