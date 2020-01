Acţiunile Avon nu mai sunt listate la New York

Acţiunile producătorului american de cosmetice Avon Products Inc., al căror preţ a atins cel mai ridicat nivel al ultimelor 52 de săptămâni la data de 3 ianuarie 2020 (5,92 dolari/titlu), nu mai sunt tranzacţionate la New York Stock Exchange (NYSE) din această săptămână, ca urmare a fuziunii companiei cu Natura & Co., grup brazilian de îngrijire personală.

Preluarea Avon de către compania braziliană s-a finalizat la data de 3 ianuarie. Conform acordului dintre părţi, Natura deţine 76% din entitatea combinată, care va avea vânzări anuale de peste 10 miliarde de dolari.

Natura & Co., societate listată la Brasil Bolsa Balcao (B3), a informat că ADR-urile sale (American Depositary Receipts) au fost lansate la tranzacţionare la New York Stock Exchange din 6 ianuarie. Acţionarii Avon au avut opţiunea să primească ADR-uri tranzacţionate la NYSE sau titluri listate la B3. ADR-urile Natura au încheiat sesiunea de marţi cu un preţ de 19,79 dolari pe piaţa americană, în creştere cu 1,7% faţă de ziua anterioară.

În ultimii ani, Avon, compania care a lansat modelul de vânzări directe, a rămas în urma rivalilor care s-au adaptat mai rapid la o piaţă afectată de social media. Astfel, vânzările Avon au scăzut în ultimii ani din cauza lipsei inovării şi a incapacităţii de a concura cu rivali mai mari, precum Estee Lauder Cos. şi L'Oreal SA.

Natura & Co. are în plan să relanseze operaţiunile companiei americane, renumită pentru reprezentantele sale de vânzări directe. Cele două societăţi estimează că vor realiza, în urma tranzacţiei, sinergii anuale cuprinse între 200 şi 300 de milioane de dolari, faţă de 150-250 de milioane, cât preconizau în luna mai.

"Vrem să reinvestim o parte din aceşti bani în creştere, în special în redresarea operaţiunilor Avon", a declarat, citat de Reuters, preşedintele - director executiv al Natura & Co., Roberto Marques, adăugând: "Investiţiile noastre se vor axa pe branding, dezvoltarea produselor şi digitalizare".

Prin preluarea Avon, Natura se extinde şi mai mult pe plan internaţional, în special în Asia, Europa şi America Latină. Grupul brazilian a cumpărat lanţul de magazine The Body Shop în anul 2017 de la compania franceză L'Oreal şi s-a concentrat pe extinderea operaţiunilor retailerului britanic la nivel global. Natura & Co. are o prezenţă în 73 de ţări de pe toate continentele.

Joao Paulo Ferreira, CEO-ul Natura & Co. pentru America Latină, a afirmat că structura comercială şi managementul brandului Avon vor rămâne separate. Acesta a subliniat că Natura va furniza mai multe detalii cu privire la integrarea celor două companii în cadrul unei prezentări destinate investitorilor, programată să aibă loc la data de 24 aprilie, când vor fi lansate şi ţintele de profit ale noii entităţi.

Natura & Co. mai are în plan un eveniment în octombrie sau noiembrie anul acesta, care va avea loc la New York şi în cadul căruia va fi prezentat planul de business strategic combinat al grupului nou-creat.