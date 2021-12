Acţiunile UiPath în scădere, în ciuda poziţiei de lider de piaţă şi a raportărilor pozitive

UiPath (PATH), primul unicorn românesc şi liderul pieţei RPA (Robotic Process Automation) - Automatizarea Robotizată a Proceselor -, se confruntă cu o scădere accentuată a acţiunilor sale pe bursa americană, acestea pierzând peste 40% din valoare în ultimele 6 luni.

Chiar şi după ce a depăşit aşteptările analiştilor la raportarea situaţiilor financiare pe trimestrul trei, 2022, acţiunile companiei au continuat să scadă, fiind cotate în prezent cu 15% sub preţul de 56 de dolari pe acţiune, preţul de la oferta publică iniţială din aprilie. Unul din motive este legat de aşteptările analiştilor ca în viitor concurenţa să se înăsprească, odată cu intrarea pe piaţa RPA a unor giganti precum Microsoft.

UiPath Inc. a raportat, în noaptea de miercuri, rezultate peste aşteptări în ultimul trimestru, deoarece tot mai multe companii au apelat la firmă pentru a le ajuta în eforturile de automatizare. Veniturile au totalizat 220,8 milioane de dolari, în creştere de la 147,3 milioane de dolari cu un an înainte, depăşind aşteptările analiştilor de 208,3 milioane de dolari. Compania a raportat o pierdere netă de 122,8 milioane de dolari în al treilea trimestru, în creştere de la o pierdere de 70,8 milioane de dolari în anul anterior. UiPath a înregistrat pierderi de 23 de cenţi pe acţiune, dar a fost pe break-even în cazul celor calculate pe o bază ajustată, depăşind din nou aşteptările analiştilor care vedeau o pierdere ajustată de 4 cenţi pe acţiune. Veniturile anuale recurente au fost de 818,4 milioane de dolari, în creştere cu 58% faţă de anul precedent. Analiştii se aşteptau ca acest indicator să fie de 797,9 milioane de dolari. Cheltuielile totale de operare au fost de 294 milioane de dolari, faţă de 192,9 milioane de dolari cu un an înainte, deoarece compania a cheltuit mai mult pentru vânzări şi marketing şi cercetare şi dezvoltare - R&D.

Daniel Dines, CEO-ul UiPath Inc a menţionat că eforturile companiei în domeniul cercetării şi dezvoltării vor continua ca parte a strategiei generale de investiţii a companiei, menită să o menţină în fruntea pieţei. "Pot să vă spun că strategia noastră de angajare în domeniul cercetării şi dezvoltării a fost de a angaja ca şi cum ar veni sfarsitul lumii. Glumim pe plan intern spunând că nu avem un buget pentru cercetare şi dezvoltare. Şi sunt foarte fericit să vă spun că, în ciuda presiunii de pe piaţă, trimestrul al treilea a fost pentru noi unul dintre cele mai bune trimestre în ceea ce priveşte angajările în cercetare şi dezvoltare", a menţionat Dines.

În pofida rezultatelor financiare care au depăşit aşteptările analiştilor, acţiunile companiei şi-au continuat declinul de la un maxim de 90 de dolari pe acţiune la aproximativ 47 de dolari, din cauza îngrijorărilor investitorilor legate de aglomerarea pieţei cu noi concurenţi mai bine integraţi şi mai puternici. În Cadranul Magic, UiPath a fost plasată de compania de consultanţă Gartner în secţiunea Lideri. Dar într-un cadran adiacent, cel al vizionarilor, se află Microsoft (MSFT). O companie uriaşă, cu bugete mari, Microsoft introduce deja servicii RPA pentru clienţii săi, în mare parte legate de propriul ecosistem şi folosind Azure ca şi coloană vertebrală a cloud-ului, la preţuri foarte mici. Potrivit Gartner, "acest lucru ar putea perturba piaţa RPA mai largă, obligând mulţi furnizori să ofere preţuri la fel de competitive". Iar asta ar putea fi o ameninţare pentru UiPath.

Dines nu este însă îngrijorat. "Propriile noastre date, dacă luăm în considerare procesele de ofertare la care participă Microsoft faţă de cele la care nu participă Microsoft, arată că nu există schimbări semnificative în rata noastră de succes. Aşa că, în acest moment, pot spune că Microsoft nu are un impact semnificativ asupra capacităţii noastre de a câştiga clienţi." În viitor, Dines nu vede Microsoft "deraind" UiPath de la traiectoria sa de creştere. Dar, aşa cum am avertizat în urmă cu trei luni, piaţa se aglomerează cu alte nume mari, precum ServiceNow (NOW), Salesforce (CRM), IBM şi SAP, care urmăresc să ofere servicii RPA integrate în platformele lor. Cu toate acestea, piaţa este mare, potrivit analistului Keith Weiss de la Morgan Stanley RPA, având o valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari în prezent, dar ar putea ajunge până la 56 de miliarde de dolari, ceea ce face din UiPath, cu cota sa de piaţă de 32% (conform IDC), o companie interesantă pentru investitori.