ADVERTORIAL Cum să porţi New Balance 550 - idei pentru lookuri feminine

Modelul de sneakers New Balance 550 este un adevărat clasic urban. Îl ai şi tu în colecţia ta? Combinaţia unică dintre stilul retro şi minimalismul modern domină străzile şi se pare că nu va dispărea în viitorul apropiat. Descoperă ideile noastre pentru crearea unui outfit plin de stil cu iconicul model NB550.

Sneakers New Balance 550 - un produs evergreen urban

Istoria sneakerşilor New Balance 550 începe în anii '80. La acea vreme, au fost lansate o mulţime de modele iconice, care acum reprezintă o parte esenţială a modei urbane. Ce anume simbolizează acestea? Toate au fost create special pentru meciurile de baschet. Acelaşi lucru este valabil şi pentru versiunea New Balance 550.

Forma sa actuală face trimiteri directe către sneakerşii NB 650 cu profil înalt, care, la rândul lor, au fost inspiraţi de designul colecţiei NB 480. Modelul P550 a fost purtat iniţial pe terenurile de baschet, dar, în cele din urmă, a dispărut din seria New Balance. Marea sa revenire a avut loc treizeci de ani mai târziu şi s-a dovedit a fi un succes uriaş. Designerul responsabil pentru proiectul NB550 este Steven Smith. Acesta a îmbunătăţit partea superioară din piele elegantă, cunoscută din colecţia NB550, prin includerea perforaţiilor şi a structurii din material tip plasă pe suprafaţa acesteia. O altă caracteristică uşor de recunoscut a modelului New Balance 550 este culoarea sa predominant albă, precum şi detaliile multicolore, inclusiv bine-cunoscutul logo "N" care decorează părţile laterale. Forma clasică are vârfuri uşor conice, iar talpa standard din cauciuc a sneakerşilor NB 550 reprezintă un avantaj la purtare atât în timpul meciurilor de baschet, cât şi cu outfiturile tale zilnice.

New Balance 550 - outfituri pentru femei

Dacă îţi doreşti să ai un model evergreen versatil în garderoba ta, alege New Balance 550. Sneakerşii pentru femei din această colecţie îţi vor completa outfiturile casual alcătuite din treninguri, precum şi în combinaţie cu perechea ta favorită de blugi. Şi apropo de blugi, vei descoperi imediat că modelul NB 550 se potriveşte perfect cu stilul evazat. Talpa groasă cu elemente contrastante adaugă un plus de caracter întregului look, chiar dacă optezi pentru pantaloni lungi. Designul modelului New Balance 550 nu este cel mai elegant, dar este destul de potrivit pentru a păstra aspectul proporţional al siluetei tale, aşa cum este uneoir cazul sneakerşilor cu platformă. Datorită structurii uşoare, poţi purta modelul NB550 pe tot parcursul anului, chiar şi vara. Jonglează cu stilul retro! În locul blugilor, poartă colanţi sau pantaloni scurţi biker şi o pereche de şosete înalte. Sneakerşii albi vor adauga un aspect casual chiar şi celor mai elegante outfituri.

NB 550: jonglează cu nuanţele

Culoarea reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale modelului New Balance 550. Versiunile pentru femei din această colecţie sunt disponibile pe alb şi bej, fiind completate de inserţii contrastante. Poţi alege negrul sau nuanţele pastelate. Optează pentru ceea ce se potriveşte cel mai bine cu articolele vestimentare din garderoba ta. Această combinaţie este una versatilă, indiferent de elementele pe care le alegi pentru outfitul tău. Însă poţi pune în evidenţă modelul tău NB 550 asortându-te cu o nuanţă contrastantă. Astfel, încălţămintea în culori deschise va atrage toate privirile. O altă strategie este crearea unui outfit într-o singură culoare. Poţi alcătui o ţinută monocromă cu treningul tău preferat sau chiar cu articole în stil athleisure. Asortează-te cu o pereche de colanţi, un top şi un hanorac sau o jachetă. Sneakerşii New Balance 550 se vor potrivi de minune cu oricare dintre aceste combinaţii.

Vino la JD Sports şi descoperă cei mai noi sneakerşi din colecţia NB 550. Oferta include o mare selecţie de modele pentru femei. Alege-ţi culoarea favorită şi comandă online sau fă cumpărături în magazin.