ADVERTORIAL Vacanta in Antalya - Cafenele, restaurante si clima

Vacanta Antalya, este interesanta si distractiva si poti sa te relaxezi cu copiii. In primul rand, atentia tinerilor oaspeti este atrasa de acvariu. Nu exista multe specii de viata marina, dar cu siguranta merita o calatorie. De interes deosebit sunt rechinii, testoasele, crocodilii si lungimea tunelului de 130 m, care incheie turul. In plus, interioarele cladirii in sine si decoratiunile din acvarii prezinta curiozitate - o nava si un avion din lemn acoperite cu corali, statui antice si stalactite atarnate de tavan. Dupa ce exploreaza lumea subacvatica, turistii merg la o plimbare in orasul de iarna. Strazi acoperite de zapada, sculpturi de gheata si un iglu al eschimosilor asteapta copii in "Lumea zapezii". Nu departe de acvariu este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din tara - Aqualand. Pe o suprafata de 36 de mii de metri patrati, sunt amplasate 8 bazine, 10 atractii extreme, un jacuzzi, baruri si multe altele. In plus, orasul mai are cateva locuri in care te poti distra pe un tobogan cu apa.

Merita inclus intr-un https://www.tomistravel.ro/Turcia-155-7699 si o excursie in Parcul Aktur. Intrarea are forma unui castel, iar pe teritoriul sau sunt instalate atractii pentru copii si adulti - de la un carusel inofensiv, cu cai pentru copii, pana la structuri uriase care iti taie respiratia.

Restaurante

Meniul restaurantului statiunii este variat. In centru si pe coasta, exista restaurante cu specific din bucataria japoneza, chineza, franceza, italiana si alte tari ale lumii.

De asemenea, mancarurile locale sunt renumite pentru abundenta de legume si mirodenii, gustul si aroma picanta. Datorita locatiei pe coasta, meniul are o multime de preparate de peste si fructe de mare, la prepararea lor fiind folosite ierburi turcesti. In regiunile muntoase, pastravul este la mare cerere. In plus, in Antalya ar trebui sa incerci ciorba de dovleac in sirop de la Taverna Tatlysy si salata "tkhina", acestea fiind cele mai tipice preparate din aceasta regiune.

Pentru cei care sunt indiferenti la experimentele gastronomice, in statiune exista bucatarii si ale tarilor europene.

Preturile la produsele alimentare din Antalya sunt accesibile. O gustare restransa costa foarte putin. Dimineata, cafeneaua serveste un mic dejun traditional turcesc cu branza, masline, legume si alte gustari cu sosuri, pe o tava mare. In fiecare district exista locatii de tip fast-food, atat turcesti cat si internationale - McDonald's, Burger King si altele. Pe strazi se vand kebab, sandvisuri, burgeri si shawarma. Aceste feluri de mancare nu costa mult, pentru o persoana. In restaurantele de clasa mijlocie poti lua un pranz strans pentru doua persoane, care nu costa foarte mult si include o supa, o salata, felul doi si bautura. Cel mai adesea nu trebuie sa comanzi un fel de mancare paralel, deoarece mancarurile cu carne sunt servite cu legume coapte sau proaspete si orez. In restaurantele cu peste, scumpe, de pe coasta si in restaurantele la moda din Orasul Vechi, pretul unei mese poate fi destul de scump.

Clima Antalya

Orasul isi datoreaza clima Marii Mediterane si Muntilor Taur. Vara, este vreme foarte calda si arida, si practic nu exista precipitatii. Vacanta in Antalya in varful sezonului dureaza din mai pana in noiembrie. Optiunea ideala este sezonul de catifea de la sfarsitul lunii octombrie, cand soarele nu mai arde atat de tare, iar marea inca este calda. Din decembrie pana in aprilie, statiunea are un sezon ploios. Antalya are o iarna calda si practic nu exista zapada. Primavara si toamna sunt scurte si aproape imperceptibile - dupa iarna, vara vine aproape imediat si invers.