Agroland operaţionalizează cea mai mare fabrică de furaje certificată organic din România

Agroland Business System, grup antreprenorial românesc de retail, agricultură şi alimentaţie, intră pe segmentul organic prin transformarea fabricii de furaje de la Caransebeş pentru a deveni cea mai mare fabrică de furaje din România certificată organic.

Certificarea fabricii de furaje face parte din strategia Agroland de orientare către produse organice.

"Încă de la începuturile Agroland de acum 27 de ani, prioritatea noastră a fost reprezentată de micii fermieri, dezvoltând afacerea astfel încât să le punem la dispoziţie cât mai multe produse realizate în România. Acest demers continuă prin transformarea fabricii de la Caransebeş în cea mai mare fabrică de furaje certificată organic din România. Prin intermediul acesteia, vom putea prelua materii prime de la un număr semnificativ de fermieri din vestul ţării care produc cereale organice, reducând dependenţa lor de traderii de cereale din vestul Europei. În plus, orientarea asupra producţiei locale de hrană, care a debutat în anul 2020, odată cu preluarea platformei avicole de la Mihăileşti, continuă să reprezinte una dintre direcţiile noastre de dezvoltare. În acest interval de aproape 4 ani, am crescut de 5 ori capacitatea de producţie de ouă de consum şi am crescut constant numărul de pui de o zi produşi. Următoarea etapă privind această linie de business reprezintă producţia de ouă ecologice, pentru care urmează să achiziţionăm un mic producător de ouă ecologice. Obiectivul nostru pe acest segment este să devenim în următorii ani cel mai mare producător de ouă ecologice din România, cu o potenţială cotă de piaţă de 30%, prin înfiinţarea de ferme ecologice pe tot cuprinsul ţării", a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO al Agroland Business System.

Fabrica de furaje de la Caransebeş a fost achiziţionată în 2022 şi a presupus o investiţie de 5 milioane de lei. Aceasta va fi transformată în cea mai mare fabrică de furaje certificată organic din România şi îşi va desfăşura activitatea sub o nouă entitate, Agroland Organic. Tranziţia fabricii de la producţia de furaje convenţionale la furaje organice a reprezentat o investiţie de 200.000 de euro, care a vizat recondiţionarea echipamentelor în cadrul fabricii şi renovarea silozurilor şi a clădirilor. Valorificarea producţiei de furaje bio va avea două direcţii, majoritatea produselor urmând să fie vândute către fermele de găini ouătoare bio şi pui de carne bio. Celălalt canal va cuprinde vânzarea către micii crescători prin reţeaua de peste 240 de magazine Agroland.

De asemenea, Agroland are în plan să achiziţioneze un mic producător de ouă ecologice, fermă care are o capacitate maximă de aproximativ 10.000 de găini. În ceea ce priveşte producţia anuală vizată, aceasta se ridică la aproximativ 3 milioane de ouă ecologice. În plus, compania va certifica în următoarele luni o fermă ecologică proprie, în judeţul Timiş, cu o capacitate maximă de 10.000 de găini. La acest moment, suprafaţa fermei este în curs de certificare, în timp ce la nivelul adăposturilor existente vor fi realizate modificări pentru adaptarea la cerinţele ecologice.

Agroland va introduce şi o nouă linie de business, abatoare modulare pentru păsări şi iepuri, fiind primul proiect de acest gen din România. Abatorul modular vizează fermierii mici şi oferă o flexibilitate ridicată, modulele fiind instalate în funcţie de cererea din zona respectivă. De asemenea, acestea sunt potrivite şi pentru puii ecologici, care necesită linii speciale de prelucrare, dar a căror număr este mult mai redus comparativ cu puii crescuţi în mod convenţional. În combinaţie cu furajele organice, genetica şi abatoarele modulare, această investiţie va crea o infrastructură completă pentru a sprijini producţia sustenabilă de hrană bio în fermele mici şi medii din România.