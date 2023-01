ALIN CHITU, SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL FINANŢELOR:"Nu cred că cineva poate să afirme că în România mai pot fi scăzute taxe"

Chiar dacă avem alegeri în scurt timp, este foarte greu de crezut că cineva, indiferent de perspectivă politică, poate să afirme în mod onest că în ţara noastră mai pot fi făcute scăderi de taxe, a spus ieri Alin Chitu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, într-o conferinţă de specialitate.

Conform domniei sale, echilibrarea bugetară nu poate fi realizată decât prin reforma pensiilor şi colectarea mai multor taxe.

Alin Chitu a afirmat: "Se fac aproape doi ani de când am terminat PNRR-ul şi am depus proiectul. În negocierile pe care le-am avut atunci cu Comisia Europeană, eram singurul stat în procedură de deficit excesiv. Am intrat în procedură de deficit excesiv în perioada Covid când au fost suspendate obligaţiile de discplină financiară stabilite la nivelul Comisiei. Şi din acest motiv, am avut mare presiune pe echilibrarea bugetului general consolidat. Iar aceasta nu poate fi făcută decât prin două lucruri. Reforma pensiilor, pentru că 80% din veniturile pe care le adunăm la buget merg către asistenţă şi salariile administraţiei publice. Iar al doilea lucru este legat de mai multe taxe colectate la bugetul de stat. În momentul în care am depus proiectul (n.r. PNRR), eram în situaţia de a avea aproximativ 27% venituri din taxe, faţă de media europeană de 40%. Deci suntem ultimul stat, dacă nu luăm în considerare Irlanda care are cu totul alt model economic (...)".

Conform secretarului de stat, dacă ţara noastră nu urmăreşte obiectivele de deficit, dacă nu o să se încadreze în calendarul de deficit, contractul nostru privind fondurile europene, cele noi după actualul calendar şi fondurile din PNRR, pot fi blocate de Comisie. "Este o clauză în contract în care se spune că dacă nu menţinem obiectivele de consolidare fiscală nu mai primim bani. Pot să fie blocaţi, blocaţi parţial sau anulaţi", a spus Alin Chitu.

Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor a adăugat: "Îmi este foarte greu să cred că cineva, oricine din perspectivă politică - pentru că avem alegeri peste puţină vreme, poate să afirme în mod onest că în România mai pot fi făcute scăderi de taxe. Chiar şi acest nivel pe care-l avem, dacă reuşim să-l păstrăm la 30% este un rezultat favorabil. Este un obiectiv în sine (...). Nu vom mai avea scăderi de taxe în România, dacă vrem să rămânem coerenţi şi solvabili".

Din punctul său de vedere, atât timp cât situaţia bugetului va rămâne similară cu cea din prezent, ţara noastră nu va avea credibilitate în faţa creditorilor. "Vorbind de perspectivă. Aţi văzut că au crescut dobânzile. Dacă ne comparăm cu ţările din jur, cu excepţia Ungariei care este mai nedisciplinată ca noi, nu stăm foarte bine. Şi nu stăm foarte bine pentru că avem aceste deficite structurale. Atât timp cât spaţiul nostru în buget este acoperit într-o aşa mare măsură de cheltuieli recurente, cu pensii şi asistenţă socială, şi păstrăm acest nivel de venituri din taxe, indiferent că este mic din cauza unor probleme de colectare sau a unor decizii legislative, nu vom fi credibili în faţa creditorilor externi", a spus Chitu.

Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor a subliniat că va cere Guvernului un mandat care presupune rescrierea Codului Fiscal,

"Am solicitat sprijin Băncii Mondiale pentru a ne defini următoarele obiective. Raportul a fost transmis de către Banca Mondială într-o variantă «draft» undeva la sfârşitul lui decembrie, noi l-am transmis mai departe către Comisie pentru a fi analizat şi validat. De asemenea, l-am trimis către Consiliul Fiscal, îl vom transmite către comisiile de reunite de buget-finanţe din Cameră şi din Senat, pentru a avea feed-back. Urmând ca undeva în februarie, cel târziu martie, să obţinem un mandat din partea Guvernului de a continua acest proces de dezvoltare al sistemului fiscal", a spus Alin Chitu. "Eu voi cere un mandat în care ar trebui să rescriem Codul Fiscal. Pentru că propunerile din raport sunt destul de ample (...). Am solicitat să avem lângă noi şi Banca Mondială, FMI-ul, organismele internaţionale, pentru a beneficia de experienţa lor. De curând am început şi procesul de aderare la OECD şi expertiza de acolo este foarte eficientă", a afirmat secretarul de stat.