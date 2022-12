ANALIZĂ:Ce trebuie să ştie clienţii care au mai multe contracte de achiziţie energie electrică pe numele lor

Dorinţa de a face legi antibogaţi, acolo unde nu sunt de fapt bogaţi, a dus la apariţia articolului din legea plafonării preţului la energie electrică privind cazul în care deţii mai multe locuinţe. Din păcate încă o dată unii românii sunt puşi într-o situaţie umilitoare de a alerga cu hârtii de sărbători pentru a plătii mai puţin pentru energie electrică, şi mulţi dintre aceştia nici nu au mai multe locuinţe!

Asociaţia Energia Inteligentă a sesizat anomaliile din legea plafonării preţului la energie electrică şi a propus ca ANRE să realizeze o verificare şi să trimită fiecărui furnizor o bază de date cu clienţii care nu mai trebuie să depună declaraţii pe proprie răspundere pentru că au un singur loc de consum unde beneficază de preţ plafonat. Ne bucură faptul că acestă propunere este discutată şi astfel milioane de consumatori nu mai trebuie să depună aberanta declaraţie prin care să declare că nu mai beneficază de preţ plafonat la alt loc de consum.

Noua Lege a plafonării preţului la energiei stabileşte că preţul plafonat sub 1,3 lei/kWh se aplică exclusiv pentru "locurile de consum de domiciliu/reşedinţă". Această situaţie determină necesitatea ca un furnizor să acorde aceste plafonări şi să-şi recupereze banii de la stat exclsuiv în situaţia în care se asigură că clientul casnic beneficiază o singură data de preţ plafonat la un singur loc de consum. În aceste condiţii furnizorul trebuie să fie informat şi să primească o declaraţie pe proprie răspundere că acesta are un singur loc de consum unde va beneficia de preţ plafonat şi care este acela şi să declare tot pe proprie răsăundere că nu are un alt loc de consum unde poate beneficia de preţ plafonat sub 1.3 lei/kWh: "poate beneficia de preţul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum."

Astfel, legea este clară, nu poţi să-ţi alegi chiar unde vrei tu să spui că vrei să ai preţ plafonat. Dar care este diferenţa între domiciliul şi reşedinţă:

Domiciliul, conform art. 87 din Codul Civil, "este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală". Astfel, adresa de domiciliu va fi cea trecută pe cartea de identitate.

Reşedinţa, conform art. 88 din Codul Civil, "este în locul unde îşi are locuinţa secundară". Adresa secundară (care trebuie să fie confirmată prin viza de flotant) este necesară atunci când se stă cu chirie în alt oraş. Conform OUG 97/2005, art 30, Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Conform OUG 97/2005, dacă locuiţi mai mult de 15 de zile la o adresă diferită faţă de cea din domiciliu, puteţi iniţia procedurile pentru obţinerea vizei de flotant care poate fi valabila maxim 1 an.

Legea plafonării preţului la energie electrică stabileşte necesitatea ca un client să aleagă între locul de consum la domiciliu şi la reşedinţă. Dar, în primul rând acesta trebuie să îndeplinească fromalităţile legale privind această reşedinţa. Astfel, indicarea unui loc de consum ca fiind reşedinţă, conform legii presupune să locuieşti acolo cel puţin 15 zile / an.

În acelaşi timp putem să observăm multiplele situaţii existente în România:

-Client care a vândut o casă la care nu s-a realizat un nou contract pe numele noului proprietar, iar el locuieşte într-o altă casă

-Client care a încheiat un contract cu furnizorul de energie electrică pentru părinţii săi, pentru a-I achita facturile având în vedere pensia mica a acestora

-Client care a încheiat un contract cu furnizorul de energie electrică pentru copii săi care sunt studenţi si nu au venituri

-etc.

În toate aceste cazuri, oamenii care locuiesc efectiv în aceste locuinţe, dacă se încadrează în condiţiile de consum, vor avea de achitat facturi cu 60-90% mai mari doar datorită modului in care a fost scrisă acestă lege sau vor alerga să facă contracte prin care să modifice contractele existente, pe numele copiilor, părinţiilor etc. şi după aceea să aleargă la furnizor cu declaraţiile în cpnformitate cu legea, ceea ce sigur va determina ca oamenii să nu beneficieze de aceste drepturi de la 1 ianuarie 2023.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere le găsiţi aici https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-de-presa-14-12-2022