Analiză Storia: Chiriile au crescut în luna iulie cu 14% comparativ cu anul 2023 şi cu 3% comparativ cu cele din luna iunie 2024

În luna iulie a acestui an s-au înregistrat cu 35% mai multe interacţiuni între chiriaşi şi cei care publică anunţuri de închiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX, comparativ cu luna anterioară (iunie 2024). De asemenea, interacţiunile între chiriaşi şi proprietari sau agenţi/dezvoltatori au crescut cu 18% comparativ cu luna iulie a anului anterior (iulie 2024 vs. iulie 2023), conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, preţurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 oraşe analizate, oraşele cu cele mai multe anunţuri de pe platformă, au înregistrat o creştere de 14% de la un an la altul (iulie 2024 vs. iulie 2023), în timp ce preţurile solicitate de la o lună la alta (iulie 2024 vs. iunie 2024) au crescut cu 3%. Astfel, preţul mediu solicitat pentru închirierea garsonierelor şi apartamentelor cu două şi trei camere a fost de 500 euro în iulie 2024.

"Am observat că există variaţii semnificative de preţ în cazul apartamentelor cu suprafeţe mai mici, în special în marile oraşe, unde cererea pentru închirierea de apartamente depăşeşte oferta disponibilă. Ne aşteptăm ca această tendinţă să crească în următoarele luni, având în vedere că peste jumătate din piaţa chiriilor este reprezentată de studenţi care preferă apartamentele de dimensiuni reduse", a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat preţurile chiriilor în Bucureşti în luna IULIE, conform datelor Storia

Comparativ cu luna iulie 2023, în luna iulie 2024 preţurile medii pentru chiriile din Bucureşti au crescut cel mai mult (+14%) la categoria garsonierelor, unde preţul mediu de închiriere a fost de 356 de euro, dar şi la categoria apartamentelor cu trei camere (+14%), în cazul cărora preţul mediu de închiriere a fost de 758 euro. De asemenea, preţul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 564 de euro în luna iulie 2024, cu 9% mai mare faţă de cel din iulie 2023.

Sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din Bucureşti, cu apartamente care se închiriază la un preţ mediu de 731 de euro. În acelaşi timp, sectorul 6 a devenit cel mai ieftin sector în luna iulie 2024, cu un preţ mediu de 463 de euro, devansând sectorul 4, anterior cel mai ieftin sector timp de câteva luni. Aşadar, cei care îşi doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 58% mai mult decât cei din sectorul 6 al Bucureştiului.

Conform datelor Storia, în luna iulie apartamentele de închiriat din sectorul 5 au înregistrat cea mai mare creştere de preţ comparativ cu anul trecut (+16%), urmate de apartamentele din sectorul 3 (+12%) şi de cele din sectoarele 4 şi 6 (+11%). Cele mai mici creşteri de preţ per sectoare s-au înregistrat în sectorul 1 (+8%) şi în sectorul 2 (+9%).

În iulie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 349 euro (în sectorul 5) şi 424 de euro (sectorul 1). Preţurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 464 de euro (sectorul 4) şi 675 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut preţuri medii de închiriere cuprinse între 550 de euro (sectorul 6) şi 997 de euro (sectorul 1).

Cum au evoluat chiriile în alte oraşe mari din ţară în luna IULIE, conform datelor Storia

La nivelul ţării, în iulie 2024, comparativ cu iulie 2023, s-au înregistrat atât stagnări, cât şi creşteri ale preţurilor medii solicitate pe toate categoriile de apartamente de închiriat, în timp ce de la o lună la alta (iulie vs. iunie 2024) au apărut atât scăderi de preţuri, cât şi creşteri şi stagnări.

Cea mai mare creştere de la un an la altul, la categoria preţurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Constanţa, unde garsonierele au avut o creştere de 27%. Cea mai mare creştere de la o lună la alta (iulie 2024 vs. iunie 2024) a fost de 7% la garsonierele din Craiova. În schimb, cea mai mare scădere de preţ de la o lună la alta s-a înregistrat în Iaşi, la apartamentele cu trei camere (-3%). Cluj-Napoca este singurul oraş în care preţurile medii de închiriere au crescut în iulie vs. iunie, la toate categoriile de apartamente.

CLUJ-NAPOCA

În luna iulie 2024 preţurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor şi apartamentelor cu două sau trei camere au crescut.

Comparativ cu luna iulie 2023, preţurile medii ale chiriilor din iulie 2024 au crescut cu 14% în cazul garsonierelor şi cu 4% în cazul apartamentelor cu două şi trei camere.

Astfel, în luna iulie 2024, preţul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 400 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 573 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preţ mediu de 698 de euro.

IAŞI

În iulie 2024, preţurile medii solicitate pentru închirierea apartamentelor din Iaşi au înregistrat fie creşteri, fie stagnări comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, deşi au variat în raport cu luna precedentă. Comparativ cu luna iulie 2023, preţurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+7%) şi în cazul apartamentelor cu două camere (+13%), dar au stagnat în cazul apartamentelor cu trei camere.

Aşadar, în luna iulie 2024 preţul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 450 de euro, iar apartamentele cu trei camere au avut un preţ mediu de închiriere de 500 de euro.

BRAŞOV

În luna iulie 2024, preţurile medii solicitate pentru închiriere au înregistrat variaţii faţă de luna iunie 2024, înregistrând fie stagnări, fie scăderi. În contrast, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, preţurile au avut o tendinţă de creştere sau au rămas constante.

Comparativ cu luna iulie 2023, preţurile medii de închiriere au crescut cu 12% pentru garsoniere şi cu 11% pentru apartamentele cu două camere, în timp ce preţurile apartamentelor cu trei camere au rămas stabile.

Aşadar, cei care au închiriat garsoniere în luna iulie 2024 au plătit un preţ mediu de 350 de euro, cei care au închiriat apartamente cu două camere au alocat un preţ mediu de 500 de euro, iar cei care au preferat apartamentele cu trei camere le-au închiriat pentru aproximativ 600 de euro pe lună.

CONSTANŢA

În iulie 2024 s-au înregistrat ajustări distincte în preţurile pentru închirierea apartamentelor comparativ cu luna precedentă. Astfel, chiriaşii au achitat cu 6% mai mult pentru garsoniere şi cu 4% mai mult pentru apartamentele cu trei camere, în timp ce preţul pentru apartamentele cu două camere a rămas constant.

Pe de altă parte, comparativ cu luna iulie 2023, preţurile medii de închiriere au înregistrat creşteri semnificative: garsonierele au avut o majorare de 27%, apartamentele cu două camere au crescut cu 25%, iar apartamentele cu trei camere au înregistrat o creştere de 5%.În iulie 2024, preţurile medii de închiriere au fost de 331 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru apartamentele cu două camere şi 683 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

TIMIŞOARA

În luna iulie 2024, preţurile pentru închirierea apartamentelor au variat faţă de luna anterioară, garsonierele şi apartamentele cu trei camere fiind cu 2% mai scumpe, în timp ce preţurile apartamentelor cu două camere au stagnat.

Comparativ cu iulie 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în iulie 2024 atât în cazul garsonierelor (+2%), dar şi în cazul apartamentelor cu două camere (+3%) şi al celor cu trei camere (+10%).

Aşadar, preţurile medii de închiriere din luna iulie 2024 au fost de 256 de euro în cazul garsonierelor, de 402 euro în cazul apartamentelor cu două camere şi de 495 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

SIBIU

În Sibiu, preţurile medii de închiriere solicitate în luna iulie 2024 (vs. iunie 2024) au înregistrat creşteri în cazul apartamentelor cu două şi trei camere, în timp ce preţurile pentru închirierea garsonierelor au stagnat.

Faţă de luna iulie 2023, preţurile medii solicitate în iulie 2024 pentru închiriere au crescut atât în cazul garsonierelor (+15%), cât şi în cazul apartamentelor cu două camere (+6%) şi cu trei camere (+4%).

În iulie 2024, chiriaşii au plătit, în medie, 300 de euro pentru închirierea unei garsoniere, 400 de euro pentru un apartament cu două camere şi 520 de euro pentru un apartament cu trei camere.

ORADEA

Comparativ cu luna iunie 2024, preţurile medii solicitate în luna iulie 2024 pentru închiriere au crescut în cazul garsonierelor (+1%) şi apartamentelor cu trei camere (+2%), în timp ce preţurile apartamentelor cu două camere au stagnat.

Faţă de luna iulie 2023, preţurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut cu 21% în cazul garsonierelor, cu 14% în cazul apartamentelor cu două camere şi cu 26% la apartamentele cu trei camere.

În luna iulie 2024, preţul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 242 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 487 de euro.

CRAIOVA

În luna iulie 2024, comparativ cu iunie 2024, preţurile medii de închiriere au rămas constante în cazul apartamentelor cu trei camere, dar au crescut în cazul garsonierelor (+7%) şi apartamentelor cu două camere (+4%).

Faţă de luna iulie 2023, preţurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+20%), apartamentelor cu două camere (+13%) şi în cazul apartamentelor cu trei camere (+25%).

În luna iulie 2024, chiriaşii au plătit, în medie, 300 de euro pentru garsoniere, 397 de euro pentru apartamentele cu două camere şi 500 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

ARAD

Faţă de luna iunie 2024, preţurile medii solicitate în iulie 2024 au stagnat în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce preţurile de închiriere pentru garsoniere şi apartamente cu trei camere au crescut.

Comparativ cu luna iulie 2023, preţurile medii solicitate în iulie 2024 au crescut la garsoniere (+26%) şi la apartamentele cu trei camere (+13%), în timp ce preţurile apartamentelor cu două camere au stagnat.

Aşadar, în luna iulie 2024 preţul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 226 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat în medie, cu 350 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preţ mediu de 510 euro.

Analiza a fost realizată de Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din iniţiativa "Drumul inteligent spre acasă", prin care brandul îşi propune să contribuie la transparentizarea informaţiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriaşilor, proprietarilor, agenţilor şi dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susţine să ia decizii imobiliare în cunoştinţă de cauză.