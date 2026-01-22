Anunţ de recrutare pentru 2 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome RASIROM

Serviciul Român de Informaţii anunţă declanşarea procedurii de selecţie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Rasirom. Acest proces de selecţie se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

I. Condiţii şi cerinţe de participare care trebuie întrunite de candidaţi, pentru toate posturile de membru în Consiliul de Administraţie:

a. au cetăţenia română şi domiciliul sau reşedinţa în România;

b. nu se află în nicio situaţie de conflict de interese care îi facă incompatibili cu exercitarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie al Regiei;

c. nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) şi art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011;

d. nu se află în situaţia prevăzută la art.169, alin.(10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

e. au capacitate deplină de exerciţiu;

f. sunt apţi din punct de vedere medical;

g. îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 şi în H.G. nr.639/2023.

h. au studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Regiei Autonome Rasirom de minimum 7 ani;

i. au experienţă de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul regiilor autonome sau societăţilor;

j. îndeplinesc standardele de integritate necesare obţinerii certificatului ORNISS la nivelul solicitat de Regie (Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002);

k. nu deţin interese financiare sau comerciale în companiile concurente sau partenere;

l. nu sunt implicati în procese sau litigii care să afecteze reputaţia Regiei;

m. nu au fost condamnaţi definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completa/rea unor acte normative, respectiv pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

n. Îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de OUG nr.109/2011 şi de HG nr. 639/2023.

II. Condiţii şi cerinţe de participare specifice

ADMINISTRATOR A (1 post):

Pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie cu competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, cadidaţii este necesar:

- să fie autorizaţi ca auditori financiari şi să fie înregistraţi în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia sau să deţină experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente justificative,

- să deţină cel puţin 10 ani vechime în muncă;

- să fi absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;

- să aibă minim 7 ani experienţă profesională specifică în domeniul studiilor economice absolvite sau in domeniul de activitate al regiei;

- să aibă experienţă în domeniul controlului financiar, analiză financiară, trezorerie, raportări financiare.

ADMINISTRATOR B (1 post):

Pentru acest post de membru în Consiliul de Administraţie candidaţii este necesar:

- să deţină cel putin 7 ani de experienţă profesională specifică în domeniul studiilor de specialitate asolvite sau domeniul de activitate al R.A. RASIROM, dintre care cel puţin 2 ani în companii cu o cifră de afaceri de peste 50 mil. euro, cu un număr de angajaţi de minim 250.

- să deţină cel puţin 10 ani vechime în muncă;

- să deţină experienţă în creşterea şi consolidarea veniturilor societăţii/societăţilor sau regiei/regiilor din care au făcut parte.

Criterii de selecţie

Criteriile de selecţie sunt competenţe şi trăsături necesare candidaţilor pentru a putea îndeplini cu succes rolurile care le vor fi atribuite, şi sunt următoarele: competenţe specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice, competenţe profesionale de importanţă strategică, competenţe de guvernanţă corporativă, competenţe sociale şi personale, experienţă pe plan naţional şi internaţional, competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, altele în funcţie de specialitatea întreprinderii publice, trăsături şi alte criterii.

Modalitatea de evaluare a candidaţilor

Evaluarea candidaţilor se face, după caz, prin analiza documentelor din dosarul de candidatură, analiza informaţiilor suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisa de selecţie şi nominalizare, în scris, pentru a revizui, îmbunătăţi şi valida acurateţea punctajului, analiza declaraţiei de intenţie si integrarea rezultatelor analizei declaraţiilor de intenţie formulate pe baza Scrisorii de Aşteptări de către candidaţi, observarea comportamentală a candidaţilor pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecţie, prin raportare la Profilul Consiliului de Administraţie, Profilul Membrilor Consiliului de Administraţie şi prin raportare la indicatorii ce descriu competenţele care sunt criterii de selecţie a candidaţilor conform documentelor anterior menţionate, analiza răspunsului la întrebările adresate prin raportare la criteriile de selecţie şi la indicatorii ce descriu competenţele care sunt criterii de selecţie.

Depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură vor fi depuse în mod obligatoriu până cel târziu în data de 21.02.2026, ora 16.30, atât în format letric cât şi în format electronic.

Dosarul în format letric (pe suport de hârtie)

Dosarele de candidatură pe suport de hârtie vor fi depuse personal sau trimise prin poştă sau curier, în plic închis, la registratura Serviciului Român de Informaţii, din Bd. Libertatii nr. 14, sector 1, Bucureşti pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură CA RASIROM/[Numele şi Prenumele candidatului]”.

Dosarul electronic

Transmiterea dosarului de candidatură şi în format electronic este obligatorie şi se va face la adresa de email: relatii@sri.ro

Reguli obligatorii pentru depunerea dosarelor de candidatură:

- Toate documentele prezentate în dosarul de candidatură vor fi în limba română.

- Documentele redactate într-o limbă străină se depun în copie certificată, însoţită de traducerea legalizată, efectuată de un traducător autorizat.

- Pentru studiile efectuate în străinătate se vor depune echivalările acestora, după caz.

- Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului (de exemplu „CV Popescu Ion”).

- Formularele F1-F5 vor fi completate electronic şi transmise în format Word cât şi ca fişier de tip pdf.

- CV-ul va fi transmis în format Word cât şi ca fişier de tip pdf.

- Copiile documentelor solicitate vor fi scanate şi salvate ca documente separate, având în titlu numele documentului, numele şi prenumele candidatului - de exemplu ”Diplomă licenţă Popescu Ion” sau ”Extras REVISAL Popescu Ion”.

- Dosarele electronice NU vor fi transmise prin aplicaţii de transfer de fişiere (de ex: WeTransfer sau alte aplicaţii similare) - în cazul în care dimensiunea dosarului depăşeşte capacitatea mesajului, se vor transmite mai multe mesaje succesive numerotate (de exemplu ”Candidatura CA (societatea) Popescu Ion 1”, ”Candidatura CA (societatea) Popescu Ion 2”, etc.).

- Dosarele în format electronic vor fi transmise până la aceeaşi dată şi oră stabilite pentru depunerea dosarului de candidatură în format fizic la registratura Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Opis documente (numai în dosarul pe suport de hârtie);

2. Curriculum vitae;

3. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii;

4. Certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;

5. Certificatul de cazier fiscal, în termenul de valabilitate;

6 Copii:

a) Copia actului de identitate;

b) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;

d) Copii ale diplomelor de absolvire a alor cicluri de studii universitare (dacă este cazul) - alte programe de licenţă, programe de master, doctorat, MBA.

e) Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă dacă este cazul), contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, certificat constatator eliberat de ONRC, documente din care sa reiasă experienţa în conducere;

f) documente din care să reiasă rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director, alte documente însuşite prin semnătură şi ştampilă de emitent care să ateste contribuţia directă a candidatului la îmbunătăţirea performanţelor financiare ale societăţilor pe care le-a administrat/ condus (daca este cazul);

g) documente din care să reiasă ca este autorizat ca auditor financiar şi înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia sau ca deţine experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public (în funcţie de cerinţele postului pe care se înscrie candidatul);

h) dovada înscrierii în corpul administratorilor independenţi (dacă este cazul).

7. Formulare:

a) F1 - Cererea de înscriere;

b) F2 - Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar:

c) F3 - Acordul cu privire la obţinerea de date în vederea verificării informaţiilor:

d) F4 - Consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;

e) F5 - Declaraţia de interese.

Documentele necesare în procesul de recrutare şi selecţie precum şi formularele de declaraţii se regăsesc pe site-ul Autorităţii publice tutelare, si Rasirom.