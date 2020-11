APC:În România se vând dezinfectanţi de mâini pe bază de metanol care pot provoca orbirea utilizatorilor

ASOCIAŢIA PRO CONSUMATORI (APC), a lansat la data de 20 iulie 2020 Campania naţională de informare şi educare a consumatorilor "Tu ştii ce dezinfectant foloseşti?" Scopul acestei campanii este de a atrage atenţia consumatorilor cu privire la ce trebuie să ştie în legătură cu cel mai folosit produs de protecţie a sănătăţii în această perioadă - dezinfectantul de mâini, transmite un comunicat de presă.

Un alt aspect la fel de important căruia îi acordăm o atenţie deosebită în cadrul acestei campanii este monitorizarea modului în care instituţiile statului cu responsabilităţi pe zona de protecţie a sănătăţii îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în legislaţia în baza căreia funcţionează.

Astăzi, 27 noiembrie 2020, Comisia Europeană a făcut cunoscut prin intermediul platformei Safety Gate - Sistem de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase - existenţa pe piaţa Uniunii Europene a 9 mărci de dezinfectanţi de mâini neconformi, produse descoperite de autorităţile cu responsabilităţi în privinţa supravegherii pieţei produselor care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor din următoarele ţări: Marea Britanie, Germania şi Franţa.

1. Dezinfectant de mâini, marca Chemistplus, fabricat în Marea Britanie, alertă transmisă de Marea Britanie, produs comercializat sub denumirea de gel pentru mâini. În compoziţia acestuia a fost găsit mai puţin alcool (valoarea măsurată a fost de 22 % din greutate) decât cel menţionat pe etichetă. Produsul se comercializa într-o sticlă de 5 de litri. Prin urmare, produsul nu are proprietăţi dezinfectante, crescând riscul de infecţie pentru utilizator. În acest caz nu se respectă Regulamentul privind produsele biocide. Office of for Product Safety & Standards. Department for Business, Energy & Industrial Strategy a dispus retragerea produsului de pe piaţă şi notificarea ţărilor membre UE prin intermediul platformei Safety Gate pentru ca acestea să verifice dacă produsul se comercializează şi pe piaţa lor internă.

2. Dezinfectant de mâini, marca MIR 24, fabricat în Ucraina, alertă transmisă de Germania, produs comercializat sub denumirea de gel de mâini antibacterian pentru dezinfecţie. În compoziţia acestui produs s-a găsit metanol (valoare măsurată: 65,3% din greutate), care este extrem de toxic pentru sistemul nervos central şi ochi. Produsul se comercializa în recipient din plastic de 50 ml şi nu era prevăzut cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii, fapt ce putea face posibilă ingerarea sau contactul cu substanţa metanol care putea provoca orbire şi/sau deces. În plus, de pe etichetă lipseau pictogramele de pericol şi avertismentele obligatorii pentru acest tip de produs, astfel că utilizatorii nu dispuneau de informaţii privind toxicitatea şi inflamabilitatea produsului. Având în vedere că produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide şi Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piaţă.

3. Dezinfectant de mâini, marca MIR 24, fabricat în Ucraina, alertă transmisă de Germania, produs comercializat sub denumirea de gel de mâini antibacterian pentru dezinfecţie. Produsul se comercializa în recipient din plastic de 100 ml fără sistem de închidere de siguranţă pentru copii. Produsul conţinea metanol (valoare măsurată: 68,7% din greutate), substanţă extrem de toxică pentru sistemul nervos central şi ochi. În plus, lipseau pictogramele de pericol şi avertismentele necesare. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de informaţii privind toxicitatea şi inflamabilitatea produsului. Ambalajul nu era prevăzut cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii, iar ingerarea sau contactul cu substanţa metanol putea duce la orbire şi deces. Având în vedere că produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide şi Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piaţă.

4. Dezinfectant de mâini, marca HEMA, fabricat în Polonia, alertă transmisă de Franţa, produs comercializat sub denumirea de gel transparent dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool. Produsul era ambalat într-o pungă albă şi albastră din plastic, închisă cu un capac filetat cu o capacitate de 100 ml. Datorită formei sale caracteristice, aspectului şi ambalajului său, consumatorii, în special copiii şi persoanele cu dizabilităţi, puteau confunda produsul cu unul alimentar şi, prin urmare, puteau înghiţi lichidul. În plus, ambalajul produsului nu conţinea avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informaţie cu privire la toxicitatea produsului, care putea provoca arsuri. Produsul nu respecta cerinţele Directivei privind produsele care imită alimentele. Produsul a fost, de asemenea, vândut online. Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes a dispus retragerea produsului atât de pe piaţă, cât şi de la consumatori, şi notificarea ţărilor membre UE pentru ca acestea să verifice dacă produsul se comercializează şi pe piaţa internă a acestora.

5. Dezinfectant de mâini, marcă necunoscută, fabricat în Portugalia, alertă transmisă de Franţa, produs comercializat sub denumirea de gel pentru mâini. Produsul se comercializa în sticlă albă din plastic de 1 litru cu menţiunile "hidroalcoolic, antibacterien, antifungic, activ împotriva virusurilor, hipoalergenic, calmant, fără clătire". Produsul conţinea o cantitate insuficientă de etanol (valoare măsurată: 43,3% din greutate). Prin urmare, nu avea efect virucid sau bactericid sporind astfel riscul de infecţie. În plus, prezenţa alcoolilor nu era însoţită de pictograme de pericol şi de avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informaţie cu privire la toxicitatea şi inflamabilitatea produsului, care, în prezenţa unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. Având în vedere că produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide şi Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piaţă.

6. Dezinfectant de mâini, marca PRADY, nu se cunoaşte ţara de origine, alertă transmisă de Franţa, produs comercializat sub denumirea gel transparent dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool. Produsul se comercializa într-o sticlă transparentă din plastic, cu capacitate de 250 ml, respectiv 500 ml. Produsul conţinea o cantitate insuficientă de etanol (valoare măsurată: 56,6 % din greutate) şi nu avea efect virucid sau bactericid, sporind astfel riscul de infecţie. În plus, prezenţa alcoolilor nu era însoţită de pictograme de pericol şi de avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informaţie cu privire la toxicitatea şi inflamabilitatea produsului, care, în prezenţa unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. Având în vedere că produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide şi Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piaţă.

7. Dezinfectant de mâini, marca VERITA FARMA, ţara de origine Spania, alerta transmisă de Franţa, produs comercializat sub denumirea gel transparent dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool. Produsul se comercializa într-o sticlă transparentă din plastic de 100 ml. Produsul a fost vândut online, în special pe platforma de comerţ electronic Amazon. Acesta conţinea o cantitate insuficientă de etanol (valoare măsurată: 28,4 %) şi nu putea avea efect virucid sau bactericid, sporind astfel riscul de infecţie. În plus, prezenţa alcoolilor nu era însoţită de pictograme de pericol şi de avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informaţie cu privire la toxicitatea şi inflamabilitatea produsului, care, în prezenţa unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. Având în vedere că produsul nu respecta Regulamentul privind produsele biocide şi Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) s-a dispus retragerea acestuia de pe piaţă.

8. Dezinfectant de mâini, marca YDBY, ţara de origine Republica Populară Chineză, alertă transmisă de Franţa, produs comercializat sub denumirea de gel transparent dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool. Produsul se comercializa într-o sticlă transparentă din plastic de 100 ml, cu un buton de distribuţie sub presiune, sub un capac transparent. Produsul conţinea o cantitate insuficientă de etanol (valoare măsurată: 28,4 % din greutate) şi nu putea avea efect virucid sau bactericid, sporind astfel riscul de infecţie. În plus, prezenţa alcoolilor nu era însoţită de pictograme de pericol şi de avertismente adecvate, utilizatorii nu dispuneau de nicio informaţie cu privire la toxicitatea şi inflamabilitatea produsului, care, în prezenţa unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. De asemenea, produsul conţinea conservantul metilizotiazolinonă (MI) (0,0063 %), care este interzis în produsele cosmetice fără clătire. Contactul cutanat cu produse care conţin MI poate provoca dermatită alergică de contact persoanelor sensibilizate. Produsul nu era conform cu Regulamentul privind produsele biocide şi cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP). Având în vedere abaterile deosebit de grave de la prevederile Regulamentului european privind produsele biocide Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes a dispus retragerea produsului atât de pe piaţă, cât şi de la consumatori.

9. Dezinfectant de mâini, marca PARISIENNE, ţara de origine Italia, alertă transmisă de Franţa, produs comercializat sub denumirea de gel de dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool. Produsul se comercializa în sticle albe de plastic de 125 ml şi de 500 ml, cu etichetă albă şi roşie. Produsul a fost vândut online, inclusiv pe Amazon. Prezenţa alcoolilor nu era însoţită de pictograme de pericol şi de avertismente adecvate. Prin urmare, utilizatorii nu dispuneau de nicio informaţie cu privire la toxicitatea şi inflamabilitatea produsului, care, în prezenţa unei surse de aprindere, ar fi putut provoca un incendiu. Produsul nu era conform cu Regulamentul privind produsele biocide şi cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP). Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes a dispus retragerea produsului atât de pe piaţă, cât şi de la consumatori şi notificarea ţărilor membre UE pentru ca acestea să verifice dacă produsul se comercializează şi pe piaţa internă a acestora.

"Din păcate, dezinfectanţii pentru mâini comercializaţi pe piaţa din România nu au fost analizaţi de nicio instituţie a statului român din punctul de vedere al verificării compoziţiei acestora, fapt ce ridică mari semne de întrebare cu privire la siguranţa pentru consumatori şi, în mod special, pentru copii. Solicităm urgent să se dispună de către Ministerul Sănătăţii realizarea unor analize de natură chimică în laboratoarele acreditate pentru astfel de încercări şi să se retragă de la comercializare dezinfectanţii care ne pun în pericol sănătatea şi chiar viaţa." Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC