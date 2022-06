ASOCIAŢIA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA:"Deprecierea activelor fondurilor de pensii este cauzată de scăderea temporară a valorii titlurilor de stat"

Deprecierea activelor fondurilor de pensii Pilon II din acest an nu este cauzată de scăderi bursiere, ci de deprecierea temporară a valorii titlurilor de stat din portofoliu, în care fondurile de pensii private obligatorii investesc aproximativ două treimi din active, conform prevederilor legale în vigoare, au spus ieri reprezentanţii Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), în cadrul unei conferinţe de presă.

Conform datelor prezentate, în primele cinci luni ale acestui an, activele celor şapte fonduri de pensii private Pilon II au scăzut cu 5,9%. Dar, pentru că fondurile de pensii sunt investitori pe termen lung, care cumpără şi păstrează titlurile de stat până la maturitate, practic această scădere se va resorbi până la maturitatea titlurilor, al căror preţ revine invariabil la valoarea nominală, arată reprezentanţii APAPR. "Practic, această depreciere se va inversa imediat ce inflaţia şi dobânzile vor reveni pe tendinţă descendentă, moment pe care analiştii îl estimează în trimestrele al treilea şi al patrulea ale acestui an", au punctat membrii Asociaţiei.

Practic, în ultimul an, indicele de preţ al tuturor titlurilor de stat emise de ţara noastră a scăzut cu 12%, din care 8% doar anul acesta. În acelaşi timp, Bursa de la Bucureşti, unde fondurile de pensii investesc circa un sfert din bani, a performat mult mai bine decât alte pieţe din Europa şi din lume, indicele BET-XT-TR, un reper pentru plasamentele Pilonului II, având o scădere de doar 1% pe primele cinci luni.

"Actualul episod de volatilitate nu este nici primul, nici ultimul pentru Pilonul II. La finele lui 2018, pe fondul adoptării OUG 114/2018, bursa a căzut, iar Pilonul II a arătat o depreciere de 3% în două luni. În anul următor, adică 2019, Pilonul II a recuperat şi a avut cel mai bun rezultat anual din ultimii nouă ani, respectiv 11,8%. De asemenea, acum doi ani, când a debutat pandemia Covid-19, în primele trei luni din anul 2020 Pilonul II a arătat o scădere de aproape 7%, însă a recuperat la fel de rapid şi a încheiat anul cu un rezultat pozitiv de 6,2% pe întreg anul 2020", spun membrii APAPR.

• Radu Crăciun: "Bursa a rămas cu mult în urma dezvoltării sistemului de pensii private"

Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei susţine că este nevoie de o diversificare mai mare a claselor de active în care să poată investi fondurile de pensii private, iar Bursa de Valori Bucureşti a devenit mult prea mică pentru nevoile sistemului de pensii din ţara noastră.

Preşedintele APAPR a spus: "În momentul de faţă structura sistemului pensiilor private, incertitudinea şi volatilitatea pieţelor, cer o diversificare mai mare pe diferite clase de active. Dincolo de aceasta, din păcate bursa a rămas cu mult în urma dezvoltării sistemului de pensii private. Este mult prea mică pentru nevoile noastre".

Domnia sa a subliniat că, principala temă de discuţie legată de sistemul de pensii private din ţara noastră ar trebui să fie legată de modalităţile de investire a banilor fondurilor în economia României.

"Sunt de 14 ani în sistemul de pensii private, am trecut prin toate şi le-am văzut pe toate (...) Senzaţia pregnantă pe care o am în momentul de faţă este că sistemul de pensii private din România este o maşină de Formula 1 pe care o conducem prin Bucureşti. Şi din când în când ne plângem că are consum prea mare, că e prea mare ca să o parcăm. Câtă vreme vom continua să conducem o maşină de Formula 1 în Bucureşti, ea va continua să rămână ineficientă. Cred că ar trebui să trecem peste toate aceste discuţii pe care le avem de 14 ani - că de ce obligatorii, uite cât sunt comisioanele, au trecut cinci luni şi valoarea a scăzut. Din punctul meu de vedere, discuţia importantă este - cum investim 18 miliarde de euro în economia României, prin ce canale, prin ce instrumente (...). Aceasta este discuţia, asta se discută în toate pieţele importante - cum punem la muncă banii fondurilor de pensii. Şi acesta este regretul meu, că nu am ajuns încă în acel moment în care să găsim cea mai bună cale", a spus Radu Crăciun.

• "Suntem în grupul suporterilor care îşi doreşte o listare a Hidroelectrica doar în România", a spus preşedintele APAPR

Preşedintele APAPR a subliniat că asociaţia pe care o reprezintă susţine listarea Hidroelectrica doar în ţara noastră, iar o listare duală ar trebui să se facă pe o piaţă în care fondurile de pensii private să poată investi, ceea ce nu este cazul Londrei.

"Ultima listare a unei companii de stat a fost în anul 2014, acum cu opt ani. Pe de altă parte la nivel declarativ, ne dorim ca fondurile să investească în România. Din păcate, această blocare timp de doi ani a listărilor marilor companii de stat, s-a făcut pe maximul burselor. Deci am ratat maximul. Această perioadă de blocaj se va încheia în august. Încă o oportuniate ratată pentru bursă şi pentru companiile respective, din păcate", a punctat Radu Crăciun.

Domnia sa a adăugat: "Noi suntem în grupul suporterilor care îşi doreşte o listare doar în România. Cred că este în interesul participanţilor noştri, cred că este în interesul bursei care are o lipsă masivă de lichiditate şi are nevoie de capitalizări mari, pentru a rămâne pe radarul investitorilor, iar aici răspunsul este univoc. Dacă se doreşte o listare duală, ceea ce pentru noi ar fi planul B, ar trebui să fie pe o piaţă unde să putem investim şi noi, ceea ce nu este cazul Londrei. Ar trebuie să se facă la Amsterdam, la Frankfurt, pe pieţe din Uniunea Europeană pe care să le putem şi noi accesa".

• "În momentul de faţă, comisionul pe active al administratorilor de pensii se calculează în funcţie de performanţa raportată la inflaţie", a subliniat Radu Crăciun

Legat de declaraţiile de la finele lunii trecute ale lui Nicu Marcu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), conform cărora Autoritatea a iniţiat procedura pentru modificarea legii care generează privilegii "nemeritate" administratorilor de fonduri de pensii private, în contextul în care activele fondurilor au scăzut în ultimul an, Radu Crăciun a subliniat că, în momentul de faţă, comisionul pe active al administratorilor se calculează funcţie de performanţa avută raportată la inflaţie.

"Cine pune etichete trebuie să le şi justifice", a spus preşedintele APAPR, punctând că, până în anul 2018, comisionul pe contribuţii era de 2,5%, fiind ulterior redus la 1%, iar acum este de 0,5%. "Comisionul pe active a plecat de la 0,6% pe an şi după aceea, în 2018, a beneficiat de o lege prin care a devenit o funcţie a performanţei raportată la inflaţie. Subliniez faptul că în momentul de faţă, comisionul pe active se calculează în funcţie de performanţa raportată la inflaţia. Nu doar că are legătură cu performanţa nominală, dar are legătură cu performanţa reală".

Conform prezentării preşedintelui APAPR, de-a lungul timpului, valoarea comisioanelor încasate a avut o scădere constantă comparativ cu activele aflate sub administrare de fondurile de pensii.

"Momentul acesta de volatilitate din pieţe este asociat cu momentul în care comisionul pe active a început să fie calculat în funcţie de performanţă. Dacă performanţa este volatilă, atunci comisioanele sunt volatile (...). Anul acesta, cu acest puseu inflaţionist, probabil ne va duce în zona celor mai mici comisioane din istoria sistemului. Nici gând să avem situaţia de anul trecut, când performanţa a fost foarte bună, şi cred că nici anul viitor nu va arăta prea bine în principal din cauza inflaţiei şi a faptului că performanţa nu este nominală, ci este relativă la inflaţie", a spus Radu Crăciun.

Conform domniei sale, există administratori de pensii Pilon II care, nici până în acest moment nu şi-au recuperat investiţia iniţială, ceea ce este anormal.