Biobuilds a introdus posibilitatea de plată în criptomonede pentru casele sale

Biobuilds a luat decizia de a utiliza criptomoneda printre metodele de plată ale caselor sale.

Primele oferte la cheie sunt CASA RIA, lângă Târgovişte, şi complexul SOL RESIDENCE, din Cluj-Napoca, cărora li se alătura alte modele de catalog disponibile la comandă.

Casa RIA este una dintre cele mai eficiente energetic case din lume. Mai precis, a fost certificată de Passive House Institute din Darmstadt, Germania cu un necesar energetic pentru încălzire/răcire de doar 2 kWh/mp pe an, devenind cea mai eficientă casă pasivă din lume realizată cu tehnologie producţie în serie. Comparativ, standardul impus unei case pasive este de 15 kWh/mp pe an, în vreme ce o casă convenţională are nevoie de peste 250 kWh/mp pe an.

RIA se remarca în prezent drept temelia fundamentală a tehnologiei inovative high-end dezvoltată şi aplicată de Biobuilds pentru producţia de serie a pereţilor prefabricaţi, cu izolaţie din paie şi amprentă negativă de carbon.

Dincolo de testele oficiale de certificare, eficienţa soluţiilor avansate de construcţie adoptate de RIA au ieşit în evidenţă în perioada de amenajare, când, fără ca sistemul de ventilaţie să fie pus in funcţiune, temperatura din interior nu a scăzut sub 17° C în cea mai friguroasă perioadă a iernii şi nu a depăşit 24° C în cea mai călduroasă zi de vară.

Soluţiile de producţie personalizabile şi scalabile dezvoltate sub brandul Biobuilds au permis dezvoltarea unor noi proiecte. Astfel, în Cluj-Napoca au fost construite opt case pasive, prosumatoare ce au format complexul SOL Residence, ce reprezintă prima stradă cu case pasive şi prosumatoare din România şi Europa Centrală şi de Est.

Toate casele au regim de înălţime parter plus etaj, cu trei până la cinci dormitoare posibile, trei băi şi câte două locuri de parcare pentru fiecare proprietate.

Pentru pereţi au fost utilizate materiale pe bază de lemn, precum cherestea, paie, celuloză, fibră de lemn, în vreme ce materialele de finisaj sunt naturale, de calitate premium, precum parchet din lemn natural sau placări cu piatră naturală.