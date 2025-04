Bogdan Ivan: "Aderarea României la OCDE va aduce beneficii importante pentru mediul de afaceri"

Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică va aduce beneficii importante pentru mediul de afaceri, debirocratizare, creşterea capacităţii de creditare şi împrumut şi creşterea ratingului de ţară, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, la conferinţa ''România şi OCDE - Principalul proiect de ţară după NATO, UE şi Schengen'', eveniment organizat de Administraţia Prezidenţială, informează Agerpres.

''Suntem în faţa celui de-al treilea proiect important de ţară, după aderarea la NATO şi Uniunea Europeană. Punctual şi concret prin aderarea la OCDE avem cel puţin trei beneficii clare pentru mediul de afaceri, iar portofoliul economiei digitale aduce fix focusul pe aceste teme. Unu - simplificare şi debirocratizare. Odată ce am primit acel aviz formal pe economie digitală, am început, la nivel european, şi o dezbatere foarte clară despre simplificare şi debirocratizare (...) în care estimăm că în următorii cinci ani companiile vor economisi 37 de miliarde de euro din reducerea birocraţiei excesive, companiile din toată Uniunea Europeană, nu doar din România'', a afirmat Ivan.

În al doilea rând, a adăugat el, se estimează ''o creştere a capacităţii de creditare şi de împrumut pentru companiile mari şi pentru IMM-urile din România şi o scădere a aproximativ 15% - 20% a costurilor creditării'', odată ce ţara noastră va fi parte din OCDE.

În al treilea rând, prin accederea României la OCDE se va înregistra ''o creştere a ratingului de ţară'': ''Un element extrem de important care se află pe buzele tuturor în această perioadă şi ceea ce încercăm acum este să revenim de la 'negativ' şi să creştem. Şi aici avem o strategie foarte clară împreună cu ministrul de Finanţe, împreună cu premierul, cu preşedintele interimar al României, pentru că e vorba despre România, nu e vorba despre un partid, ci este vorba despre modul în care vom reuşi în continuare să fim predictibili''.

El a evidenţiat nevoia menţinerii stabilităţii la nivel politic şi implementarea completă a serviciilor digitale.

''Ceea ce am văzut în toate întâlnirile avute în ultimele luni cu marii investitori, cu reprezentanţii Băncii Mondiale e legat de stabilitatea politică a ţării noastre. Noi, în ultimii 10 ani, am schimbat 10 prim-miniştri şi zeci sau chiar sute de miniştri, cu o durată medie a unui mandat de nouă luni. Eu, deja, sunt la al doilea mandat şi vreau să vă spun că am depăşit media, dar important e următorul lucru: rezistenţa la schimbare a sistemului bugetar e una uriaşă. (...) Astăzi, atât timp cât nu avem aceste mecanisme foarte clare digitale, pentru care am creat premisele în ultimul an şi nouă luni de zile şi de a forţa efectiv operaţionalizarea lor în administraţia publică din România, vom face proiecţii foarte clare, ne vom dori să facem absorbţia de fonduri europene, vom dori să atragem bani din sectorul privat, dar vom fi frânaţi în continuare de o rezistenţă uriaşă la schimbare a sistemului bugetar. Singura metodă prin care putem să dinamizăm şi să modernizăm România este implementarea tuturor serviciilor digitale, mai ales în administraţia publică din România'', a transmis Bogdan Ivan.