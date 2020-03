Bursele europene au scăzut cu 19% săptămâna trecută

• Vineri, însă, pieţele din Europa au crescut moderat, iar indicii majori ai celor americane au consemnat câştiguri de peste 9%

Bursele din Europa au crescut vineri, însă pe parcursul întregii săptămâni trecute au pierdut 19% din cauza temerilor legate de răspândirea coronavirus.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1% vineri, iar în cadrul său, sectorul resurselor minerale a câştigat 5,3%, cel auto - 1,5%, domeniul utilităţilor - 2,7%. În intervalul 9-13 martie, indicele Stoxx 600 a coborât cu 18,7% - cel mai puternic declin din octombrite 2008 până acum.

• London Stock Exchange

- Titlurile grupului petrolier britanic BP Plc s-au apreciat cu 0,5%, la 276,30 pence, pe fondul revenirii pe creştere a cotaţiilor de pe piaţa de profil. În acelaşi domeniu, acţiunile grupului anglo-olandez Royal Dutch Shell Plc au coborât cu 1,6%, la 1.084,02 pence.

- Indicele FTSE 100 a câştigat 2,5%, ajungând la 5.366,11 puncte.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Commerzbank AG, a doua mare bancă germană, au crescut cu 1,3%, la 3,33 euro, cele ale rivalei mai mari Deutsche Bank AG - cu 3,7%, la 5,20 euro.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a anunţat joi că testele de stres ce urmau să fie derulate anul acesta în rândul principalelor bănci europene vor fi amânate până în 2021, astfel încât instituţiile financiare să se concentreze pe afacerilor lor în timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

-Indicele DAX s-a apreciat cu 0,8%, la 9.232,08 puncte.

• Euronext Paris

-Titlurile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM au urcat cu 12,7%, la 4,80 euro. Companiile aeriene au cerut joi sprijin financiar de urgenţă din partea guvernelor, din cauza noilor restricţii de călătorie impuse de Statele Unite pe rutele cu Europa, care au rolul să combată epidemia de coronavirus.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,8%, la 4.118,36 puncte.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au urcat vineri, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat stare de urgenţă, investitorii sperând astfel că măsurile împotriva pandemiei de coronavirus vor accelera.

- Titlurile producătorului de avioane Boeing Co. au urcat cu 9,9%, la 170,20 dolari. Statul american Washington retrage facilităţile fiscale de care beneficia Boeing, pentru a evita ca UE să impună tarife vamale pentru bunuri americane.

- Acţiunile Ford Motor Co. au câştigat 5,2%, atingând 5,63 dolari. Majoritatea angajaţilor Ford de la birouri, în afară de cei din China, vor lucra de acasă începând de astăzi,

pentru a se proteja împotriva răspândirii coronavirusului.

- Indicele Standard & Poor's 500 a crescut cu 9,3%, la 2.711,02 puncte, Dow Jones Industrial Average - cu 9,4%, la 23.185,62.

• Nasdaq

- Titlurile gigantului american al comerţului online Amazon.com Inc. s-au apreciat cu 6,5%, la 1.785 dolari. Angajaţii companiei pot lucra de acasă până la sfârşitul lunii, dacă le permite postul, conform recomandării conducerii acesteia.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 9,4%, la 7.874,88.

• Tokyo Stock Exchange

Pieţele din Asia au scăzut vineri, investitorii temându-se că actuala pandemie de coronavirus va genera recesiune la nivel global, întrucât autorităţile au venit prea târziu cu măsuri de stimulare.

- Acţiunile Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., cel mai mare grup bancar nipon, s-au depreciat cu 5,1%, la 397 yeni, cele ale rivalului mai mic Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - cu 5,4%, la 2.644 yeni, deşi Banca Japoniei a realizat vineri o injecţie în sistemul financiar de 700 miliarde de yeni (6,631 miliarde de dolari) prin achiziţia de bonduri suverane, pentru a atenua volatilitatea de pe pieţe, determinată de pandemie.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 6,08%, la 17.431,05 puncte.

• Seoul Stock Exchange

- Titlurile Industrial Bank of Korea au consemnat un minus de 5,8%, la 7.450 woni, cele ale Hana Financial Group Inc. - de 3,4%, la 24.100 woni, după ce Bank of Korea a anunţat că ia în calcul convocarea unei reuniuni de politică monetară de urgenţă pentru o eventuală reducere a dobânzii cheie. În acelaşi sector, acţiunile Woori Financial Group Inc. au pierdut 5,5%, atingând 7.770 woni.

- Indicele Kospi a pierdut 3,4%, atingând 1.771,44 puncte.